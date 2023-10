Radsport: Der ungewöhnliche Weg einer großen deutschen Rad-Hoffnung

Niedermaier machte Radfahren nur zum „Ausgleich“

In ihrer Jugend war sie vor allem in der Leichtathletik tätig und trat vor allem in Bergläufen an. Auch im Skibergsteigen war sie aktiv. „Für mich war Radfahren nur ein Ausgleichssport im Sommer und dann auch eher auf dem Mountainbike“, blickt die gebürtige Bad Aiblingerin zurück.