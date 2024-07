"Das ist nicht so schön": Worüber Pogacar nicht reden will

Nicht nur fuhr Pogacar auf der 15. Etappe die schnellste je gemessene Zeit zum Plateau de Beille hinauf, auch schickt sich der 25-Jährige tatsächlich an, in Richtung von Merckx‘ Rekorden zu radeln.

Pogacar bald auf einer Stufe mit Merckx?

Nie zuvor gewann ein Radsportler mehr als elf Etappen bei den beiden Grand Tours, dem Giro und der Tour, in einem Jahr. Kaum verwunderlich, dass diese Bestmarke von Merckx aufgestellt wurde, 1970. Seit nunmehr 54 Jahren beißen sich die Stars der Szene ihre Zähne daran aus, am heutigen Samstag könnte es einem gelingen.

Denn Pogacar steht vor der finalen Bergetappe der Tour bei zehn Tagessiegen. Eine Ankunft als Führender des Feldes auf dem Col de la Couillole, erwartet gegen 17.30 Uhr, würde Pogacar zumindest in dieser Kategorie mit Merckx auf eine Stufe stellen. Sogar ein Zeitfahren, startend in Pogacars Wahlheimat Monaco, steht am Sonntag noch auf dem Programm. Ergo: Zwei Chancen für einen Tagessieg, um mit Merckx gleichzuziehen.

Pogacar vor Double-Sieg aus Giro d‘Italia und Tour de France

Der Slowene ließ sogar einen Wink folgen: „Lassen Sie uns nicht über Kannibalismus sprechen. Das ist nicht so schön.“ Das Thema also sollte nur er selbst sein, der im Rampenlicht des Radsports stehende Gigant. Nicht zu Unrecht.

Denn ein weiterer historischer Sieg wird Pogacar kaum mehr zu nehmen sein. So dürfte sich am Sonntag die Gewissheit einstellen, dass dem Überfahrer etwas gelingt, was zuletzt vor 26 Jahren einem Fahrer geglückt war. Nämlich: Die Tour de France und den Giro d‘Italia in einem Jahr zu gewinnen.