Bwin oder Tipico – Wer ist besser? Buchmacher im Vergleich

Bwin und Tipico sind zwei der größten und etabliertesten Namen auf dem deutschen Sportwettenmarkt. Beide Plattformen schneiden im Wettanbieter Vergleich gut ab und bieten eine große Auswahl unterschiedlicher Sportwetten an.

Doch die beiden Buchmacher weisen auch einige Unterschiede auf, die sie für bestimmte Arten von Sportwetten Fans besser oder schlechter geeignet machen. Wir zeigen auf, worin sich die beiden Anbieter unterscheiden und wer sich am Ende durchsetzt. Wer ist besser: Bwin oder Tipico?

Bwin oder Tipico: Wer hat den besseren Bonus?

So bietet Bwin beispielsweise nicht nur für Neukunden einen Willkommensbonus. Auch Bestandskunden erhalten regelmäßige Boni und dürfen an diversen Aktionen teilnehmen.

Auch Tipico bietet regelmäßige Angebote für Neu- und Bestandskunden an. In diesem Bereich sind also beide gleich gut. Noch steht es unentschieden.