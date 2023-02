Chillybets Sportwetten Test und Erfahrungen

Chillybets ist ein vergleichsweise junger Buchmacher mit Sitz in Malta – das Portal ging 2018 an den Start. Bei den Usern punktet der Anbieter mit seiner übersichtlich gestalteten Plattform und der breit gefächerten Auswahl an Sportwetten. Auch in puncto Sicherheit lässt der Bookie nichts zu wünschen übrig.

In diesem Beitrag können sich Benutzer über das Sportwetten-Portal und dessen Angebote schlaumachen. Auch erfahren sie, worauf sie beim Setzen einer Wette achten müssen. So ist es ihnen in Bezug auf den Bookie möglich, eine gut durchdachte Wahl zu treffen.

Die wichtigsten Fakten zu Chillybets

Webseite: chillybets.de

Herkunft: Malta

Bonus: 100 % bis zu 100 €

Gründung: 2018

Die Stärken und Schwächen im Fokus

Vorteile:

✔ gute Wettquoten

✔ übersichtlich gestaltetes Wettportal

✔ gut ausgebauter Kundensupport

Nachteile:

✘ derzeit keine native App verfügbar

✘ durchschnittlicher Wettbonus

✘ begrenzte Anzahl an Zahlungsoptionen

Der Chillybets Bonus

Es kommen Neukunden bei Chillybets in den Genuss eines Einzahlungsbonus. Und zwar erhalten sie auf die Ersteinzahlung einen 100 % Bonus bis zu 100 €.

Der Chillybets Bonus ist mindestens achtmal umzusetzen, wobei eine Quote von 1,8 vorausgesetzt wird. Zum Erfüllen der Umsatzbedingungen haben Anwender 90 Tage lang Zeit – danach verfällt die Gutschrift.

Die Gutschrift erhalten Kunden automatisch – sie müssen dafür mindestens 10 € einzahlen. Skrill ist als Zahlungsmethode übrigens ausgeschlossen. Es ist die Eingabe eines Bonuscodes aber nicht erforderlich.

Neukunden bei Chillybets bekommen einen 100 % Bonus bis 100 €. 18+ | Die AGB gelten.

Chillybets Geschichte

Die Gründung von Chillybets erfolgte im Jahr 2018. Es handelt sich bei Bookie der Chilling Cheetah Limited also um einen noch jungen Sportwetten Anbieter. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Malta. Dort sicherte sich der Buchmacher seine erste Lizenz. Im Jahr 2021 erhielt er außerdem die deutsche Lizenz.

Es arbeitet Chillybets hierzulande mit mehreren Sponsoren wie dem 1. FC Magdeburg und dem VfL Wolfsburg zusammen – dies spricht für dessen Seriosität.

Spezialisiert hat sich der Bookie übrigens auf Fußball – hier dürfen sich Sportwetten-Fans über ein besonders großes Angebot an Vereinen und Spielen freuen.

Chillybets Seriosität und Sicherheit

Geht es um die Sicherheit, so ist die Nutzung von Chillybet bedenkenlos möglich. Der Anbieter verfügt nämlich gleich über zwei Lizenzen – und zwar die deutsche und die maltesische. Es wird der Bookie daher regelmäßig überprüft.

Die Sponsor-Partnerschaften mit dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Magdeburg sprechen ebenfalls für die Qualität des Anbieters. Da Sportclubs ausschließlich mit seriösen Anbietern zusammenarbeiten, sind die Kooperationen ein bedeutendes Prädikat.

Des Weiteren hält sich Chillybets an die geltenden Datenschutzvorgaben. Alle Transaktionen finden unter SSL-Verschlüsselung statt – unbefugte Personen haben also keinen Zugriff auf die persönlichen Daten.

Chillybets Sportwetten Angebot

Bei seinem Wettprogramm kann Chillybets durchaus mit der Konkurrenz mithalten. Der Buchmacher hat sowohl die populärsten Sportarten als auch weniger bekannte Disziplinen in seinem Programm. Die Auswahl ist also beachtlich, wodurch der Bookie selbst den beliebtesten Größen die Stirn bieten kann.

Spotwetten-Fans dürfen sich über Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball, Eishockey, Australian Football oder Indycar freuen. Dadurch findet sich für so gut wie jede Vorliebe die passende Disziplin.

Die Sportarten im Überblick

Priorität hat bei Chillybets zweifelsohne Fußball. Denn auf diese Disziplin hat sich der Buchmacher spezialisiert. Es finden also sämtliche Top-Ligen in Europa sowie einige weniger bekannte Spiele aus der ganzen Welt vor.

Besonders gut aufgestellt ist der Anbieter in Bezug auf die Premier League, die Champions Leage, Serie A, die Bundesliga und La Liga. Es stehen Anwendern dabei über 100 Wettmärkte mit etlichen Quoten zur Auswahl. Langzeitwetten sind ebenfalls möglich.

Dem User ist es beispielsweise möglich, in der Bundesliga auf Abstiegswetten, Meisterwetten, die Platzierung der Teams, den besten Assistgeber oder Torschützen zu tippen. Fußball-Fans dürfen Chillybets also fast nicht missen.

Bei den anderen Sportarten wie Formel 1, Basketball, Tennis, American Football, Handball und Eishockey sind die wichtigsten Länder, Wettarten und Wettbewerbe ebenfalls verfügbar.

Die Ausnahme stellt dabei die NHL dar. Denn zu ihr gibt es derzeit keine Wetten.

Auch auf E-Sports-Wetten müssen Kunden bei Chillybets verzichten. Gemäß dem Glücksspielstaatsvertrag ist das Anbieten dieser Disziplin nämlich nicht gestattet. Dies liegt daran, dass sie nicht als echter Sport angesehen wird.

Chillybets Live Wetten

Es fallen die Live Wetten bei Chillybets weniger umfangreich als sein übriges Wettprogramm aus. Zwar ist eine gute Basis vorhanden, allerdings kann der Bookie mit anderen Top-Anbietern nicht mithalten.

Reicht es Benutzern hingegen aus, sich auf die anerkanntesten Sportarten wie Fußball, Tennis und Basketball zu beschränken, können sie Chillybets aber durchaus in Betracht ziehen.

Live-Quoten

Die Ausgangsquoten sind mit dem Pre-Match-Angebot ident. Allerdings ändert sich innerhalb einer Partie der Quotenschlüssel. Er fällt also um ein paar Prozent. Damit steht Chillybets aber nicht alleine da – dies ist nämlich auch bei seiner Konkurrenz der Fall.

Live-Streaming und Kalender

Auf Live-Streams müssen Sportwetten-Fans verzichten. Bei einem Event werden ihnen dafür Grafiken und Statistiken angezeigt. Du hast somit trotzdem die Möglichkeit, dem Spielgeschehen live zu folgen.

Auch einen Live-Kalender gibt es nicht. Auf dem Portal sind immer nur die aktuellen Live-Spiele zu sehen. User müssen sich also bei einer anderen Quelle über bevorstehende Events in der gewünschten Sportart schlaumachen.

Chillybets Wettquoten

Geht es um die Wettquoten, so lässt Chillybets nichts zu wünschen übrig. In diesem Kontext bietet der Buchmacher seiner Konkurrenz die Stirn. So liegt der Quotenschlüssel bei Fußball bei 97 % – es wird dieser Wert übrigens vor Spielbeginn erreicht. In den übrigen Sportarten liegen die Quoten zwischen 94 und 97 %. In diesem Kontext sind vor allem die NBA und die BBL zu erwähnen – der Quotenschlüssel kommt hier auf 96 %, wodurch Basketball und mit der Top-Sportart Fußball mithalten kann.

Wichtige Fakten zur Registrierung

Die Registrierung lässt sich bei Chillybets in nur wenigen Minuten abschließen. Dafür müssen User die folgenden Schritte durchführen:

Zuerst öffnen Anwender die Chillybets Webseite und klicken dort auf den Button „Registrieren“. Sie werden anschließend zu einem Formular weitergeleitet, in das sie ihre persönlichen Daten sowie den gewünschten Benutzernahmen und das Passwort eingeben. Im nächsten Schritt müssen User nur noch den AGB zustimmen. Daraufhin erhalten sie eine E-Mail mit Bestätigungslink. Klicken Anwender auf ihn, ist die Registrierung abgeschlossen. Sie können danach bereits die erste Sportwette setzen.

Bei der Wettabgabe sind ebenfalls einige Punkte zu berücksichtigen:

Dafür muss man sich zuerst in den Account einloggen, um dort die Einzahlung zu tätigen. Es stehen mehrere Einzahlungsmethoden zur Auswahl. Es gilt eine Mindesteinzahlung von 10 €, wobei Anwender nach der Ersteinzahlung automatisch den Willkommensbonus von 100 % erhalten. Danach sucht man sich die Sportart, das Event, die Kategorie und die Wette aus, wobei man danach die Quote bestimmt. Jetzt öffnet man den Wettschein. Zu guter Letzt gibt man den Wunschbetrag ein, kontrolliert die Daten und gibt dann die Wette ab.

Die Registrierung und das Setzen der Sportwetten gehen übrigens einfach und schnell vonstatten. Auch Anfänger sollten mit dem Prozess keinerlei Probleme haben.

Chillybets Erfahrungen mit Webseite und App

Webseite:

Die Webseite des Anbieters ist übersichtlich aufgebaut. Es finden sich auf dem Portal also selbst neue User in nur kurzer Zeit zurecht. Dabei wendet der Anbieter bei den Sportwetten das Drei-Spalten-System an. Hierbei handelt es sich um ein beliebtes Format, das bei fast allen Buchmachern zum Einsatz kommt.

Links befinden sich die Sportarten, in der Mitte werden die Wettquoten und Highlights und rechts die Wettscheine mitsamt den beliebtesten Wetten angezeigt.

Die Bedienung ist intuitiv, wobei Anwendern auch ein Suchfeld zur Verfügung steht. Letzteres verwendet man, um schnell zu den gewünschten Wettbewerben oder Teams zu kommen. Es ist des Weiteren möglich, sich pro Sportart mehrere Ligen anzeigen zu lassen.

App:

Eine native App gibt es für Chillybets noch nicht. Allerdings haben Anwender die Möglichkeit, die browserbasierte App in Anspruch zu nehmen. Dafür ruft der Benutzer einfach die Webseite des Bookies auf –der Download einer bestimmten Software ist nicht erforderlich. Auf Wunsch kann man natürlich einen Link auf dem Homescreen des betreffenden Endgeräts hinterlegen.

Es passt sich das Portal von Chillybets anschließend automatisch an die Bildschirmgröße des betreffenden Geräts an.

Die mobile Webseite ist ebenfalls übersichtlich gehalten und gewährleistet dadurch eine intuitive Anwendung. Auf dem oberen Bildschirmrand findet der User ein Menü mit den wichtigsten Sportarten vor – diese kann er mit nur einem Klick auswählen.

Auch in der nativen App steht Anwendern ein Suchfeld zur Verfügung. Den Wettschein müssen sie jedoch manuell aufrufen.

Chillybets Ein- und Auszahlung

Geht es um die Einzahlung, so ist die Auswahl an Überweisungsmethoden begrenzt. Es stehen dem Anwender dabei

Kreditkarte (Mastercard und Visa),

Klarna,

PayPal,

Giropay und

Paysafecard

zur Verfügung. Dafür lassen sich Einzahlungen bereits ab 10 € durchführen, wobei Chillybets keine Spesen verrechnet.

Auszahlungen sind per Kreditkarte, Banküberweisung oder PayPal möglich. Auch hier liegt die Mindestsumme bei 10 €, während sich der User nicht mit Mehrkosten herumschlägt.

Vorsicht ist geboten, wenn es um die Wettsteuer geht. Diese liegt derzeit bei 5 %, wobei User für diese bei Chillybets selbst aufkommen müssen. Das ist aber bei den meisten Bookies der Fall. Es gibt nur einige wenige Buchmacher, bei denen keine Wettsteuer anfällt.

So ist es um den Kundenservice bestellt

Mit Chillybets können sich Kunden auf mehrere Arten in Verbindung setzen. So steht ihnen dafür eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, wobei sie auch die Rückruf-Option nutzen können. Einen Live-Chat gibt es derzeit noch nicht. Allerdings existiert dafür bereits der Button auf der Webseite des Bookies. Man kann also davon ausgehen, dass sich beim Buchmacher diesbezüglich bald etwas ändert.

Erreichen kann man die Mitarbeiter von Chillybets zwischen 08:00 und 24:00 Uhr. Der Support steht Anwendern übrigens auch auf Deutsch zur Verfügung.

Fazit

Chillybets.de punktet nicht nur mit seiner großen Auswahl an Sportwetten, sondern gleichermaßen durch die attraktive und übersichtliche Gestaltung der Webseite. Es finden sich neue User auf ihr schnell zurecht, wobei sich Wetten unkompliziert setzen lassen. Vor allem Fußballfans kommen bei diesem Anbieter auf ihre Kosten – denn Chillybets hat sich auf diese Sportart spezialisiert. Übrigens haben im Test auch die Quoten und der Einzahlungsbonus für Neukunden überzeugt.

Abstriche müssen Anwender hingegen bei den Live Wetten machen – das Programm fällt hier nämlich weniger umfangreich aus. Auch auf eine native App müssen User bei Chillybets noch verzichten. Abgesehen davon ist Chillybets aber durchaus empfehlenswert. Der Anbieter eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für eingefleischte Sportwetten-Fans.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Chillybets im Blick

Handelt es sich bei Chillybets um einen seriösen Buchmacher?

Chillybets ist ein seriöses Portal. Der Bookie besitzt Lizenzen in Deutschland und in Malta. Des Weiteren ging er eine Partnerschaft mit dem VfL Wolfsburg ein.

Ist es bei Chillybets möglich, einen Bonus zu erhalten?

Chillybets bietet seinen Kunden einen Wettbonus von 100 % bis zu 100 € an. Diesen erhalten User automatisch bei der Ersteinzahlung, wobei die Mindestüberweisung bei 10 € liegt.

Welches Unternehmen steht hinter Chillybets?

Betreiber von Chillybets ist die Chilling Cheetah Limited. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen mit Sitz in Malta.

Ist es bei Chillybet möglich, Sportwetten mit dem Smartphone zu setzen?

Eine native App hat Chillybet nicht entwickelt. Es ist mit Smartphone oder Tablet jedoch möglich, auf die mobile Webseite des Anbieters zuzugreifen und dort Sportwetten zu setzen. Es ersparen sich Anwender dadurch den Download einer Software.

Welche Chillybets Erfahrungen sind gemacht worden?