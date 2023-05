Wettanbieter Curacao – Wieso man bei Buchmachern mit deutscher Lizenz wetten sollte!

Der wichtigste Unterschied zwischen einem auf Curacao lizenzierten Buchmacher und einem in Deutschland lizenzierten Buchmacher sind die geltenden Vorschriften und Gesetze. In Deutschland reicht eine Curacao-Lizenz für das Anbieten von Sportwetten nicht aus. Nur Wettanbieter mit einer deutschen Lizenz dürfen in der Bundesrepublik Sportwetten anbieten.

Der Grund: In Deutschland gibt es strengere Vorschriften zum Schutz von Spielern und zur Kontrolle von Geschäftsaktivitäten, die dazu beitragen, betrügerische Vorgänge zu vermeiden.

Dennoch suchen viele deutsche Spieler nach Alternativen, da mit Eintreten des deutschen Glücksspielsstaatsvertrages am 1.Juli 2021 die Spielregeln bei deutschen Wettanbietern verschärft wurden.

So kann man mittlerweile bei vielen bekannten Buchmachern maximal 1.000 € im Monat einzahlen, was besonders für Spieler mit höherem Einkommen ein Wermutstropfen ist. Mittlerweile gibt es jedoch einige Ausnahmen für die Regelungen von Einzahlungen, dennoch erscheint der Schritt zu einem Curacao Buchmacher zuerst einmal einfacher, denn dort findet man kaum Regulierungen vor.

Wieso sind Wettanbieter aus Curacao keine Alternative?

Regulierungen: In Deutschland lizenzierte Buchmachern müssen bestimmte regulatorische Standards erfüllen, um eine Buchmacherlizenz zu erhalten. Dazu gehören zum Beispiel der Schutz von Kundendaten und faire Spielbedingungen. Auf der anderen Seite sind lizenzierte Buchmacher auf Curacao nicht an dieselben regulatorischen Standards gebunden.

Zuverlässigkeit: Lizenzierte deutsche Buchmacher werden regelmäßig von unabhängigen Stellen auf die Einhaltung regulatorischer Standards überprüft. Das bedeutet, dass die Spieler sicher sein können, dass bei diesen Buchmachern alles fair und korrekt ist. Bei Buchmacher mit Curacao-Lizenz ist man jedoch einem höheren Risiko ausgesetzt, dass diese die geltenden Regeln nicht einhalten.

Support: Buchmacher mit deutscher Lizenz haben normalerweise einen besseren Kundensupport als Wettanbieter in Curacao. Sie bieten zum Beispiel mehrsprachigen Support und sind in der Regel rund um die Uhr erreichbar. Andererseits ist es bei Curacao-Buchmachern oft schwieriger, Ansprechpartner zu finden, um Probleme zu lösen.

Bedienung: In der Regel sind die Benutzeroberflächen der Sportwetten Apps und Webseiten von Curacao Wettanbieter deutlich schlechter im Handling. Es gibt meist weniger Zahlungsmethoden (bspw. kein PayPal für Sportwetten) und auch die Ladezeiten sind häufig länger.

Klagen: Sollte der Curacao Buchmacher Wettgewinne nicht auszahlen oder einfach das Wettkonto schließen, so hat man auf rechtlichem Wege aufgrund des nicht geltenden europäischen und deutschen Rechts in Curacao so gut wie keine rechtlichen Möglichkeiten an sein Geld zu kommen.

Sind Wettanbieter mit einer Lizenz aus Curacao in Deutschland illegal?

Lizenzierte Wettanbieter aus dem Karibikstaat dürfen keine Sportwetten in Deutschland anbieten. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag für Sportwetten vom Juli 2021 sind nur noch Wettanbieter in Deutschland legal, die eine deutsche Lizenz besitzen.

Wieso befinden sich viele Wettanbieter in Curacao und wie erkenne ich einen Curacao-Buchmacher?

Die meisten Buchmacher listen ihre Lizenzen im Footer, also am Ende ihrer Websites auf. Dort findet man in der Regel den Firmensitz und die dazugehörige Wettlizenz. Der Karibikstaat hat sehr liberale Glücksspielgesetze und gilt zudem als Steueroase. Daher haben viele Buchmacher ihren Sitz in Curacao. Die Liste aller Wettanbieter mit deutscher Lizenz findest du im Link.

Fazit

Wir raten davon ab, Wettanbieter aus Curacao zu nutzen und empfehlen Wettanbieter mit einer deutschen Lizenz, um ein sicheres Wetten genießen zu können. Was bringt einem der schönste Gewinn, wenn man am Ende sein Geld nicht ausgezahlt bekommt? Wir raten deshalb von Wetten bei in Curacao lizenzierten Buchmachern ab und empfehlen nur Wettanbieter mit einer deutschen Lizenz.