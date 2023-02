Fußball Wetten – Strategien, Tipps und die besten Anbieter

Welche Arten von Fußball Wetten gibt es?

Quoten sind das A und O

Wichtige Faktoren zur Auswahl guter Fußball Wetten

Value Wetten für langfristigen Profit beim Fußball Wetten

Wenn eine Mannschaft beispielsweise eine 50-prozentige Chance hat, ein Spiel zu gewinnen, die Quote aber bei 3.0 liegt, wäre das eine Value Wette. Eine 50% Chance eines Ereignisses dürfte nur das Doppelte an Geld einbringen und müsste also eigentlich eine 2.0 Quote erhalten.