Mobilebet Sportwetten Test und Erfahrungen

Die Gründer waren vorher beim Wettanbieter Betsson aktiv und konnten dort Erfahrungen sammeln, bevor sie zur Fußball-WM 2014 mit Mobilebet an den Start gegangen sind.

Mobilebet gehört wie die Wettanbieter Comeon und Sunmaker zum Unternehmen Playcherry Ltd (ComeOn Group), das in Malta ansässig ist.

Mobilebet Erfahrungen

Wie der Name schon sagt, setzt Mobilebet auf ein gutes mobiles Wetterlebnis. Der Bookie weiß mit seiner nativen App für iOS und Android zu überzeugen. Dazu gibt es auch eine mobile Version der Website, die äußerst übersichtlich und intuitiv bedienbar ist.

Stärken und Schwächen auf einen Blick

Mobilebet Bonus

Der Einzahlungsbetrag muss anschließend bei mindestens 5x in Sportwetten mit einer Mindestquote von 2.00 umgesetzt werden, bevor der Bonus überhaupt gutgeschrieben wird.

Mobilebet Geschichte

Der Buchmacher Mobilebet ist seit der Fußball-WM 2014 auf dem Wettmarkt zu finden. Das Mutterunternehmen PlayCharry Ltd. hat Mobilebet schnell zum Erfolg geführt.

Zu dem Unternehmen gehören auch Comeon und Sunmaker, durch die reichlich Know How gesammelt werden konnte.

Mobilebet Sportwetten Angebot

Wettangebot

Insgesamt kann bei Mobilebet in ca. 15 verschiedenen Sportarten gewettet werden: Die beliebtesten Sportarten Fußball, Tennis und Eishockey sind natürlich verfügbar, ebenso wie Formel 1, Basketball, Handball und American Football.

Mobilebet Live Wetten

Mobilebet macht seine Kunden über einen Live-Wetten-Kalender auf anstehende Live-Events aufmerksam. Der Kalender zeigt vier Tage im Voraus Live-Events an, sodass Kunden immer up to date sind und nichts verpassen.