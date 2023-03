Tennis Wetten – Strategien, Tipps und die besten Anbieter

In diesem Artikel gehen wir auf die Grundlagen von Tenniswetten ein und geben einige Tipps, mit denen man seine Gewinnchancen erhöhen kann. Außerdem schauen wir uns die besten Buchmacher für Tennis Wetten an.

Welche verschiedenen Arten von Tennis Wetten gibt es?

Das Erste, was man über Tenniswetten wissen sollte, sind die verschiedenen Wettarten, die es gibt. Die gängigsten Wettarten sind Moneyline-Wetten, Match-Total-Wetten und Satzwetten:

Bei Tennis Wetten zu berücksichtigen: Der Untergrund

Jeder Belag hat seine eigenen Merkmale, und der Spielstil kann sich je nach Belag erheblich unterscheiden. So können beispielsweise Spieler, die auf Sand hervorragend spielen, auf Rasen Schwierigkeiten haben und umgekehrt.

Wenn man den Belag kennt und weiß, wie er sich auf die Leistung der Spieler auswirkt, kann man seine Wetten dementsprechend anpassen und so seine Gewinnchance bei Tennis Wetten deutlich erhöhen.

Das A und O bei Tennis Wetten sind die Spieler

Wenn ein Spieler beispielsweise eine gute Bilanz gegen seinen Gegner hat, ist es wahrscheinlicher, dass er das Spiel gewinnt, als wenn er eine schlechte Bilanz hat. Dies ist beim Tennis wichtiger als bei anderen Sportarten, da sich die Spielstile der Spieler nicht so sehr unterscheiden, wie es bei Mannschaftssportarten der Fall ist.

Auch wichtig: Das Turnierformat

Das Wetter als entscheidender Faktor

Das Wetter kann einen erheblichen Einfluss auf die Leistung der Spieler haben, natürlich nur bei Turnieren im Freien. Wenn es zum Beispiel heiß ist, ermüden die Spieler schneller, was ihre Leistung beeinträchtigen kann.

Ähnlich verhält es sich mit windigem Wetter, das die Aufschlag- und Rückschlagfähigkeit der Spieler beeinträchtigen kann. All dies sollte man in seine Analyse der Wette einbeziehen, um so eine möglichst genaue Wahrscheinlichkeit über den Ausgang des Spiels zu erhalten.