Eishockey Wetten – Strategien, Tipps und die besten Anbieter

Eishockey ist weltweit ein beliebter Sport, und es ist keine Überraschung, dass viele Fans auch gerne auf den Ausgang von Spielen wetten. Eishockey Wetten können viel Spaß machen, aber es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, bevor man seine Wetten platziert.

In diesem Artikel gehen wir auf die Grundlagen von Eishockey Wetten ein und geben einige nützliche Tipps, die helfen können, die Gewinnchancen zu erhöhen.

Natürlich werden wir auch die besten Eishockey Wettanbieter vorstellen, um Interessierten die Suche nach geeigneten und seriösen Sportwetten Anbietern zu erleichtern.

Welche Arten von Eishockey Wetten gibt es?

Das Erste, was man über Eishockeywetten wissen sollte, sind die verschiedenen Arten von Wetten, die es gibt. Die gängigsten Wettarten sind Moneyline-Wetten, Puckline-Wetten und Over/Under-Wetten.

Bei Moneyline-Wetten wird auf den Gesamtsieger eines Spiels getippt. Bei Puck-Wetten wird auf den Punktabstand gewettet, d. h. auf die Anzahl der Tore, die eine Mannschaft erzielen muss, um die Wette zu gewinnen oder zu verlieren. Bei Über/Unter-Wetten wird auf die Gesamtzahl der in einem Spiel erzielten Tore getippt.

Der Spielplan kann bei Eishockey Wetten ein wichtiger Faktor sein

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei Eishockeywetten zu berücksichtigen ist, ist der Spielplan. Eishockey ist eine rasante Sportart, und der Spielplan kann hektisch werden, da die Spiele regelmäßig stattfinden.

Es ist wichtig, sich über den Spielplan auf dem Laufenden zu halten, damit man genau weiß, wann die Spiele stattfinden und man seine Wetten entsprechend planen und anpassen kann.

Außerdem kann sich der Spielplan auch auf die Mannschaften und Spieler auswirken, da Verletzungen und Müdigkeit einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Spiele haben können.

Hierbei lassen sich auch manchmal sehr hohe und gute Value Wetten finden, wenn beispielsweise das Team, welches vom Buchmacher favorisiert ist, einen harten Spielplan hatte. In so einem Fall kann sich eine Wette auf den Außenseiter als sehr lukrativ erweisen.

Eine genaue Analyse kann bei Eishockey Wetten den entscheidenden Vorteil bringen

Bei der Platzierung einer Eishockey Wette ist es auch wichtig, die beteiligten Mannschaften und Spieler zu kennen. Dazu gehört, sich nicht nur den aktuellen Tabellenstand und die Statistiken der Mannschaften anzuschauen, sondern auch die gezeigten Leistungen und Verletzungen der wichtigen Spieler zu berücksichtigen.

Ist zum Beispiel der Starspieler einer Mannschaft verletzt und fällt für das kommende Spiel aus, wird sich dies naturgemäß auf die Siegwahrscheinlichkeit des Teams auswirken.

Der Heimvorteil beim Eishockey

Ein weiterer wichtiger Faktor gerade bei dieser Sportart ist der Heimvorteil. Im Eishockey hat die Mannschaft, die zuhause spielt, meistens einen deutlichen Vorteil. Dies kann den Ausgang des Spiels beeinflussen und sollte bei der Analyse und der Einschätzung der Quoten berücksichtigt werden.

Eishockey Wettquoten sind das A und O

Eines der wichtigsten Dinge, die bei Sportwetten allgemein und dementsprechend auch bei Eishockey Wetten zu beachten sind, sind die Quoten. Diese sind meistens in Dezimalform dargestellt und bestimmen, wie viel man bei einer bestimmten Wette gewinnen kann.

Ist beispielsweise die Quote für den Sieg einer Mannschaft 2.0, bedeutet das, dass man für jede 100€, die man setzt, 100€ gewinnen kann. Quoten sind Wahrscheinlichkeiten, die in Dezimalform dargestellt werden.

Willst du mehr darüber wissen? Wir haben einen eigenen Artikel dazu veröffentlicht, in dem genau erklärt wird, wie man Wahrscheinlichkeit in Quoten und Quoten in Wahrscheinlichkeiten umrechnen kann: Wie Wettquoten berechnet werden.

Sich ein Budget setzen und Kontrolle behalten

Neben den oben genannten Faktoren ist es wichtig, dass man sich ein Budget für seine Eishockey Wetten setzt und dieses auch einhält. Es ist leicht, sich von der Aufregung des Spiels mitreißen zu lassen und mehr zu wetten, als man sich leisten kann, was zu finanziellen Problemen führen kann.

Bevor man Wetten platziert, sollte man einen bestimmten Betrag für sich festlegen, den man zum Wetten verwenden möchte. Gehen wir als Beispiel einmal von einem Betrag von 1000€ aus.

Nun wäre es eher weniger klug, diese 1000€ komplett auf eine einzelne Wette zu setzen, selbst wenn sie einen hohen Value Gehalt besitzt. Denn verliert man diese, ist das komplette Geld weg. Profis nutzen daher ein Money Management System, um die Wettbank zu beschützen.

Es empfiehlt sich, pro Wette nicht mehr als 2% seiner Wettbank zu setzen. Das bedeutet in unserem Beispiel: Wir haben 1000€ und setzen pro Wette, die wir abgeben, 20€ ein. So lassen sich auch längere Verluststrecken ausgleichen und wir können dennoch im „Spiel“ bleiben und weitere Value Wetten absetzen.

Die drei besten Eishockey Wettanbieter

Eishockey Wetten sind eher eine Randsportart, weswegen es besonders wichtig ist, sich vorab über geeignete Buchmacher und deren Angebot in Bezug auf Eishockey Wetten zu informieren. Hier sind die drei besten Anbieter für Deutschland:

1. Bet365 – Bester Eishockey Wetten Anbieter mit Spezialgebiet Live Wetten

Bet365 muss hier als einer der besten Buchmacher für Eishockey Wetten unbedingt Erwähnung finden. ⇒ Zum Bet365 Sportwetten Test

2. Bet3000 – Großes Eishockey Wetten Angebot und absolute Top Quoten

Aber auch Bet3000 kann sich mit seinem Angebot an Eishockey Wetten, welches ständig erweitert wird, wirklich sehen lassen. ⇒ Zum Bet3000 Sportwetten Test

3. Bet-at-Home –Riesen Auswahl an Spezialwetten für fast alle Eishockey Spiele

Als dritten guten Eishockey Wetten Anbieter ist außerdem Bet-at-Home bedenkenlos zu empfehlen. ⇒ Zum Bet-at-Home Sportwetten Test

Fazit zum Thema Eishockey Wetten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eishockeywetten eine Menge Spaß machen können. Dabei ist es aber sehr wichtig, die Grundlagen zu verstehen, bevor man Wetten platziert.

Berücksichtigen sollte man die verschiedenen Wettarten, den Spielplan, die beteiligten Mannschaften und Spieler, den Heimvorteil sowie die gezeigten Leistungen der Mannschaften bisher.

Mit Wissen, Recherche und richtigem Money Management kann man seine Gewinnchancen erhöhen und den Nervenkitzel von Eishockeywetten maximal genießen.

Buchmacher und aktuelle Angebote: