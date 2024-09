3 beste Bayern - Leverkusen Bundesliga Wetten

Die besten Bundesliga Wetten für das Spiel Bayern München - Bayer Leverkusen am 5. Spieltag. Welche Quoten lohnen sich beim Topspiel?

In der Bundesliga kommt es am 5. Spieltag zum langersehnten Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

3 beste Bayern - Leverkusen Wetten

Bayern - Leverkusen Quoten: Selbstbewusstsein dank sieben Pflichtspielsiegen in Folge

Gerade die Offensive der Kompany-Elf läuft auf Hochtouren und ist kaum zu stoppen. Das zeigt sich an sechs Siegen aus ebenso vielen Pflichtspielen, wie der Tordifferenz von 29:5.

Eine Wette auf den Sieg der Bayern ist bereits eine lohnende Alternative. Kombiniert mit über 3,5 Toren ergibt sich bei bet365 eine ansehnliche Quote von 2.87.

Bayern - Leverkusen Wetten auf Tore von Harry Kane

Die starke Frühform des Bayern Superstürmers will der Engländer nun natürlich auch im Topspiel gegen Leverkusen unter Beweis stellen. In unseren Bayern - Leverkusen Wetten setzen wir daher auf Harry Kane - 1. Torschütze - zur Quote von 4.33 bei bwin.