3 beste Real - Stuttgart Champions League Wetten

Neben den Bayern startet am Dienstag auch der Vizemeister VfB Stuttgart in das lang ersehnte Abenteuer Champions League.

3 beste Real - Stuttgart Wetten

Real Madrid - VfB Stuttgart Quoten: Stimmungskiller Madrid?

Kein Wunder also, dass ein Real-Sieg keine allzu gewagte Prognose samt hohen Quoten darstellt. Eine lohnende Quote gibt es derweil bei bet365 für einen Madrid-Erfolg ohne Gegentor. Sie liegt derzeit bei 2.75.

CL Wetten auf das VfB Königsklassen-Comeback

Wie könnte das Spiel am 1. Spieltag der neuen Ligaphase nun also ausgehen? Geht man von der oben angesprochenen Zu-Null-Wette auf Real aus, lohnt sich ein Blick auf die bisherigen Saisonspiele der Königlichen.

Von bislang vier Siegen endeten drei dieser Spiele jeweils 2:0, so auch die letzten beiden in der spanischen Liga. Ein 2:0-Sieg bringt bei NEObet eine hohe Quote von 9.10 mit sich, birgt aber natürlich aus Wettsicht auch einiges an Risiko.