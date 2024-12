5 beste Champions League Wetten für Borussia Dortmund - FC Barcelona

SPORT1 Betting 10.12.2024 • 18:30 Uhr Die 5 besten BVB - Barca Wetten für die Champions League. Wer gewinnt das CL-Topspiel des 6. Spieltages?

Das Topspiel des 6. Spieltages in der Champions League lautet ganz klar Borussia Dortmund gegen FC Barcelona. Immerhin treffen hier Platz 3 und Platz 4 der aktuellen Tabelle aufeinander.

Während sich der BVB erst einmal im laufenden Wettbewerb geschlagen geben musste, ist Barca noch komplett ohne Niederlage in der Königsklasse. Der Sieger kann bereits fest mit dem Achtelfinale planen.

Zudem treffen hier die beiden besten Offensiven der bisherigen Vorrunde aufeinander. Gut möglich also, dass wir am Mittwoch ein paar Tore geboten bekommen. Wir haben uns genauer mit dem Spitzenspiel in der Champions League beschäftigt und die fünf besten Wetten für BVB - Barca herausgesucht!

BVB - Barca Wetten: 5 Top-Quoten

CL Wetten: Tore auf beiden Seiten im Signal-Iduna-Park?

Dortmund hat in fünf Spielen 16 Tore erzielt, Barca kommt im gleichen Zeitraum sogar auf 18 Tore. Damit stehen sich am Mittwoch die beiden besten Offensiven im laufenden Wettbewerb gegenüber.

Tatsächlich haben beide Teams auch bereits fünf bzw. sechs Treffer kassiert. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass am Mittwoch wieder Tore auf beiden Seiten fallen.

Für die Wette, dass beide Teams treffen und über 2,5 Tore fallen, bietet Betano eine Quote von 1,60.

Doppelte Chance: Bleibt Dortmund zu Hause ungeschlagen?

Wenn man die Saison von Borussia Dortmund mit einem Wort beschreiben muss, würde Unbeständigkeit wahrscheinlich ziemlich gut passen.

Denn während der BVB zu Hause noch ungeschlagen ist und sechs von sieben Spielen vor den eigenen Fans gewonnen hat, läuft es auswärts umso schlechter.

Sechs Spiele, vier Niederlagen und zwei Unentschieden lautet die ernüchternde Auswärtsbilanz der Borussen. Da kommt es gelegen, dass Barca im eigenen Stadion empfangen wird.

Wer mit der Doppelten-Chance-Wette auf Sieg Dortmund oder Unentschieden setzt, kann bei bei bet-at-home mit einer Quote von 1,70 rechnen.

Tor Wetten: Tor-Festival im Signal Iduna Park?

Am Mittwoch treffen also die beiden besten Offensiven des laufenden Wettbewerbs aufeinander.

Zwar haben beide Mannschaften auch schon zwei bzw. drei Partien zu null gespielt, doch es ist natürlich gut möglich, dass wir einen offensiven Schlagabtausch geboten bekommen.

Mit Lewandowski auf einen Seite und Guirassy auf der anderen, stehen zudem zwei absolute Topstürmer auf dem Platz

Sollten in dem Duell BVB - Barca über 3,5 Tore fallen, bietet bwin eine Quote von 2,05.

BVB - Barcelona Wetten: Ist Guirassy wieder erfolgreich?

Serhou Guirassy ist in dieser Saison so etwas wie die Lebensversicherung der Borussia. Der Neuzugang hat sich auf Anhieb hervorragend eingefügt und ist der zentrale Baustein der Dortmunder Offensive.

Bislang war er in allen fünf CL-Partien der Borussia an einem Tor beteiligt. Aktuell steht er bei vier Toren und zwei Vorlagen in der Königsklasse.

Wenn Guirassy auch gegen Barcelona zu einem beliebigen Punkt einen Treffer erzielen kann, bietet Betway eine Quote von 2,62.

Welche BVB - Barca Quote gibt es für Lewandowski-Tor gegen seinen Ex-Club?

Barcelona stellt mit 18 Toren die beste Offensive. Großen Anteil daran haben Robert Lewandowski (7 Tore) und Raphinha (5 Tore).

Mit seinen sieben Treffern führt Robert Lewandowski die Torschützenliste der Champions League an.

Gleich dreimal hat der Pole in dieser CL-Saison schon einen Doppelpack geschnürt. Sollte er auch am Mittwoch wieder erfolgreich sein, bietet Intertops eine Quote von 2,12.

Im Trikot der Bayern hat er bereits gegen seinen Ex-Club getroffen. Gelingt ihm dies nun ebenfalls für den FC Barcelona?