5 beste Formel 1 Wetten zum Abu Dhabi GP 2024

Die besten F1 Wetten zum Abu Dhabi GP am 8. Dezember 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Abu Dhabi und welche F1 Wetten lohnen sich?

Die Fahrer-WM ist bereits seit dem Großen Preis von Las Vegas entschieden. Doch während der alte und neue Weltmeister, Max Verstappen, letztes Wochenende zur Triumphfahrt ansetzen konnte, wurde die Entscheidung um die Konstrukteurs-WM auf das letzte Rennwochenende in Abu-Dhabi verschoben.

Kann McLaren nach dem Debakel in Katar den Sack endlich zu machen? Oder schnappt sich die Scuderia Ferrari mit ihren roten Rennern doch noch den Teamtitel?

Beste Formel 1 Wetten zum Abu Dhabi GP:

Formel 1 Wetten: Macht McLaren den Sack zu?

Als McLaren nach dem Großen Preis von Aserbaidschan im September erstmals seit über 10 Jahren die Führung in der Konstrukteurs-Wertung übernommen konnte, war dies ein wahrer Meilenstein für das britische Team.

In Katar sah es letzte Woche lange danach aus, als könne sich McLaren dort zum neuen Konstrukteurs-Weltmeister krönen. Doch eine späte 10-Sekunden-Strafe warf Norris von Platz 2 zurück, sodass sich Ferrari über die ausstehenden Punkte freuen durfte.

Vor dem letzten WM-Rennen wächst also der Druck auf McLaren.

Sollten allerdings sowohl Norris als auch Piastri in den Punkten landen, ist dem britischen Rennstall der Titel nicht mehr zu nehmen.

Wenn beide McLaren-Piloten in den Top 6 landen, bietet bwin eine Quote von 1,33.

Top 3 Wetten: Fährt Leclerc erneut auf das Podium?

Dafür müssen beide Ferrari-Piloten am besten das Podium erreichen. Zumindest für Leclerc stehen die Chancen hier ziemlich gut.

Sollte der Monegasse in Abu Dhabi in den Top 3 landen, bietet bet-at-home eine Quote von 1,60.