5 beste Manchester City - Manchester United Wetten

SPORT1 Betting 10.08.2024 • 06:00 Uhr Die besten Community Shield Wetten für das Finale zwischen Manchester City und Manchester United. Welche Wetten lohnen sich im Derby?

Am Samstag, den 10. August, findet um 16:00 Uhr der Community Shield zwischen Manchester United und Manchester City statt.

Der Community Shield kann als Pendant zum DFL Supercup bezeichnet werden. Auch hier treffen der englische Meister und der Pokalsieger aufeinander.

Sowohl für City als auch United ist der Community Shield das erste Pflichtspiel der Saison. Und obwohl sich City im FA Cup Finale dem Lokalrivalen geschlagen geben musste, gehen die Skyblues als klarer Favorit in das Duell am Samstag.

Wir haben die fünf besten Community Shield Wetten zusammengetragen!

5 beste Manchester United - Manchester City Wetten

Manchester United - Manchester City Wetten: Überraschungserfolg für United?

Zum vierten Mal in Folge treten Pep Guardiola und seine Skyblues beim Community Shield an. Zwar ging City jedes Mal als Favorit in das Duell, doch seit 2019 haben sie in diesem Wettbewerb nicht mehr gewonnen.

Gut möglich, dass der Fokus auch in dieser Saison wieder eher auf dem Ligastart in der kommenden Woche liegt. Sollte Rekordsieger Manchester United wie schon im FA Cup Finale das Duell für sich entscheiden, bietet Betano eine Quote von 4.80!

Erneut Tore auf beiden Seiten?

Auch beim FA Cup Finale im Mai ging City als Favorit in das Duell. Allerdings konnten sich die Red Devils in einem umkämpften Endspiel am Ende mit 2:1 durchsetzen.

Damit sind in sechs der letzten sieben Duellen zwischen United und City Tore auf beiden Seiten gefallen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass am Samstag erneut beide Teams treffen.

Sollte dies der Fall sein und City gewinnen, gibt es bei bwin eine Quote von 2.70.

Wie viele Tore fallen bei Manchester United vs. Manchester City?

Das Manchester-Derby hat eine lange Geschichte. 153-mal hat das Duell der beiden Lokalrivalen aus dem Norden Englands bereits stattgefunden.

Torlos blieb es in den seltensten Fällen. Der Schnitt pro Partie liegt bei 3,2 Toren. Da der einfache Tipp auf unter 3,5 Tore keinen allzu hohen Value hat, empfehlen wir als Wett-Alternative die Doppelte-Chance-Wette auf: United oder City und unter 3,5 Tore. bet365 bietet hier eine Quote von 2.10.

Community Shield Wetten: Trifft Zirkzee zum Einstand?

Am Samstag könnte auch Joshua Zirkzee sein Pflichtspiel-Debüt bei den Red Devils geben. Der ehemalige Bayernstürmer ist im Sommer zu Manchester United gewechselt.

Letztes Jahr hat er in der Serie A für den FC Bologna gespielt und war an 16 Toren beteiligt. Nun soll er die schwächelnde United-Offensive beleben.

Wenn der Niederländer bei seinem Pflichtspiel-Debüt zu einem beliebigen Zeitpunkt für United trifft, bietet bet365 eine Quote von 3.40.

Auch Haaland wieder unter den Torschützen?

In der abgelaufenen Saison hat sich Erling Haaland zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung zum Torschützenkönig der Premier League gesichert.

Auch wenn er 2023/24 die 30-Tore-Marke in der Liga nicht geknackt hat, gilt er nach wie vor als einer der besten Stürmer der Welt. Das will er natürlich direkt im ersten Pflichtspiel der Saison wieder beweisen.

Falls der Norweger das erste Tor der Partie erzielt, bietet bet365 eine Quote von 4.00!