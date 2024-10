5 beste Nations League Wetten für Bosnien-Herzegowina - Deutschland

SPORT1 Betting 11.10.2024 • 11:47 Uhr Die 5 besten Bosnien-Herzegowina - Deutschland Wetten für die Nations League. Was sind die besten Wetten für das Länderspiel am Freitag?

In der UEFA Nations League steht der 3. Spieltag an und die deutsche Nationalmannschaft bekommt es am Freitag, dem 11. Oktober, mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Bislang ist die DFB-Elf in der laufenden Nations League noch ungeschlagen, das soll natürlich auch am Freitag so bleiben.

Kann Deutschland der Favoritenrolle gegen den Außenseiter gerecht werden und was sind die besten Wetten für Bosnien-Herzegowina - Deutschland?

Hier sind die besten Wetten für das Duell am Freitagabend - inklusive Tipps und Quoten.

UEFA Nations League: Beste Wetten für Bosnien - Deutschland

Bosnien - Deutschland Wetten: Kantersieg für die DFB-Elf?

Im letzten Länderspiel ist die deutsche Nationalmannschaft nicht über ein 2:2 gegen die Niederlande hinausgekommen. Davor wurde allerdings ein ungefährdeter 5:0-Erfolg über Ungarn eingefahren.

Auch wenn Julian Nagelsmann in der Offensive unter anderem auf Niclas Füllkrug, Kai Havertz und Jamal Musiala verzichten muss, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es am Freitag wieder einen deutlichen Sieg gibt.

Schließlich hat sich Bosnien bereits im ersten Gruppenspiel fünf Tore gegen die Niederlande eingehandelt.

Eine unserer Top-Wetten für das Duell lautet: -2-Handicap-Sieg für Deutschland - Quote: 2.75 bei bwin.

DFB Länderspiel Wetten: Gibt es wieder ein Torfestival?

Zweimal ist die DFB-Elf in der aktuellen Nations League bislang an den Start gegangen und in beiden Spielen sind mindestens vier Tore gefallen.

Gut möglich, dass es auch am Freitag wieder einige Treffer zu sehen gibt. Schließlich hat Bosnien-Herzegowina in diesem Jahr drei von vier Länderspielen verloren und noch keines gewonnen.

Die Torbilanz der Südosteuropäer liegt 2024 bei 2:9 Toren. Sollten auch am Freitag wieder insgesamt über 3,5 Tore fallen, bietet Betway eine Quote von 2.25.

Wir halten dies für gar nicht so unwahrscheinlich, immerhin hat die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann einen neuen Offensivstil entwickelt und in 10 der letzten 11 Länderspiele getroffen.

Bosnien - Deutschland Wettquoten: Setzt Undav seinen Erfolgslauf fort?

Allerdings steht jetzt schon fest, dass Nagelsmann gegen Bosnien-Herzegowina nicht auf seine etatmäßigen Stürmer setzen kann.

Denn sowohl Niclas Füllkrug als auch Kai Havertz mussten ihre Reise zur Nationalmannschaft verletzungsbedingt absagen.

Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass Deniz Undav wieder von Beginn an ran darf. Bereits im letzten Länderspiel stand der Stürmer vom VfB Stuttgart in der Startelf und dankte es dem Trainer mit einem Tor und einer Vorlage.

Seine starke Form stellt er Woche für Woche auch im Verein unter Beweis. In sechs Bundesligaspielen kommt Undav bereits auf vier Treffer für den VfB.

Sollte der Stuttgarter auch in seinem 5. Länderspiel am Freitag erfolgreich sein, bietet Betway eine Quote von 2.00.

Nations League Wetten: Eine weiße Weste für den Debütanten?

Schon jetzt steht fest, dass es im Tor der DFB-Elf ein Länderspiel-Debüt geben wird. Da die eigentliche Nummer 1 Marc-André ter Stegen noch für längere Zeit ausfällt, hat sich Julian Nagelsmann für Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alex Nübel vom VfB Stuttgart entschieden. Beide sind bislang noch ohne Einsatz in der Nationalmannschaft.

Voraussichtlich wird Baumann am Freitag das Tor hüten, während Nübel am Montag gegen die Niederlande zum Einsatz kommt.

Nachdem die DFB-Elf im letzten Spiel gleich zwei Tore kassiert hat, will man gegen Bosnien-Herzegowina wieder die weiße Weste wahren.

Wenn Deutschland tatsächlich zu null gewinnt, bietet Intertops eine Quote von 1.95.

Nations League Wetten: Trifft Deutschland in beiden Hälften?

In einer unserer Nations League Wetten haben wir uns bereits für den Tipp auf insgesamt über 3,5 Tore entschieden. In unserem letzten Tipp machen wir es noch etwas genauer.

Falls Deutschland in beiden Halbzeiten treffen sollte, bietet bet365 eine Quote von 1.83.

Da wir davon ausgehen, dass die DFB-Elf mehrere Tore schießen wird, scheint diese Wette ebenfalls ziemlich aussichtsreich.

So ist es nicht unwahrscheinlich, dass Deutschland in der ersten Halbzeit in Führung geht und den Gegner laufen lassen kann. In der zweiten Halbzeit werden sich dann im Laufe des Spiels automatisch Räume für schnelle Gegenstöße ergeben.

Wir empfehlen daher die Deutschland - Bosnien Wette auf: Deutschland trifft in beiden Halbzeiten.