beste wetten europa league 2 spieltag 2023

Mit Siegen für Freiburg und Leverkusen war der Auftakt der Europa League Gruppenphase aus deutscher Sicht ein voller Erfolg. Wie geht es am Donnerstag weiter?

Während der SC Freiburg daheim Conference-League-Sieger West Ham United empfängt, ist Bayer Leverkusen auswärts bei Molde FK zu Gast.

Welche sind die besten Europa League Wetten für den 2. Spieltag der Gruppenphase? Wir haben gleich fünf erstklassige Quoten gefunden.

Europa League 2. Spieltag: Beste Wetten

Europa League Wetten: Was machen die Deutschen?

Spannung pur in den Europa League Wetten vor dem 2. Spieltag. Denn der SC Freiburg darf im ersten Heimspiel gleich einen Europapokalsieger der Vorsaison mit West Ham United empfangen. Die Wettanbieter sehen eine ausgeglichene Partie ohne klaren Favoriten.

Beide Teams gewannen ihre Auftaktspiele, doch Freiburg ist seit drei Partien ungeschlagen und recht heimstark. Auffällig zudem: In sieben der letzten neun Spiele der Engländer trafen beide Teams. In Kombination platzieren wir unsere Europa League Wette bei Interwetten: DC 1/X & Beide treffen zur Quote 2.15.

Auch Leverkusen startete wie erwähnt erfolgreich in die Europa League und will auswärts in Norwegen bei Molde FK nachlegen. Zuletzt gelangen drei Siege in Serie, doch auch Molde ist seit drei Partien ungeschlagen.

In sämtlichen der letzten zehn Bayer-Spiele fielen jedoch mindestens 3 Tore. Setzt sich das auch in Norwegen fort, so gibt es in der bet365 App dafür immerhin die Quote 1.44.

Beste Europa League Quoten für ausgewählte Topspiele

Abseits der deutschen Klubs stehen diverse weitere attraktive Spiele auf dem Programm, etwa wenn Sporting Lissabon auf Atalanta Bergamo trifft. Die Italiener sind dabei die Zu-Null-Könige und seit vier Spielen ohne Gegentor.

Da beide Abwehrketten meistens überzeugen, erwarten wir ein torarmes Spiel. Unter 2,5 Tore schenken uns bei bwin die erstaunlich hohe Europa League Quote 1.93.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Überhaupt nicht in Form ist Ajax Amsterdam, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten. Gelingt es endlich gegen AEK Athen auswärts in Griechenland? Bei beiden Klubs fielen in fünf der vergangenen sieben Spiele mehr als 2,5 Tore, in sieben der letzten acht Partien trafen bei AEK beide.

Mit dem neuen DAZN Bet Bonus wagen wir beim Buchmacher eine EL Wette auf Beide treffen und Über 2,5 Tore. Diese Kombination gibt es im Konfigurator zur Wettquote 1.78.

Zum Abschluss noch der Blick auf Jürgen Klopps Liverpool, das daheim aus Union Saint-Gilloise trifft. Seit fünf Spielen ist Liverpool ohne weiße Weste, in allen Partien trafen zudem beide. An der Anfield Road sind die Reds dennoch klarer Favorit. Wir tippen deshalb auf Ergebnis 2:1, 3:1 oder 4:1 zur EL Quote 3.80 bei Oddset.

18+ | AGB gelten. Gem. §9 Abs. 8 GlüStv 2021 (offiziell) erlaubt | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de / Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern.