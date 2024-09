Brest - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 19.09.2024

SPORT1 Betting 18.09.2024 • 11:00 Uhr Brest - Sturm Graz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie schlägt sich Brest beim Europapokal-Debüt?

Unser Brest - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2024 lautet: Beide Klubs gehören zu den Außenseitern in der Königsklasse und wollen daher im direkten Duell unbedingt gewinnen. In unserem Wett Tipp heute können wir uns daher Tore auf beiden Seiten vorstellen.

Am Donnerstag kommt es im Rahmen des 1. Spieltags der neuen Champions-League-Saison zu einem interessanten Aufeinandertreffen im Stade Francis-Le Ble. In unserer Brest Sturm Graz Prognose bekommt es nämlich ein Europapokal–Neuling mit einem Team zu tun, das zuletzt vor 23 Jahren in der Königsklasse mitmischte.

Im direkten Duell wollen beide Klubs die ersten drei Punkte sammeln, um am Ende vielleicht doch die Vorrunde zu überstehen - was den beiden Mannschaften im Vorfeld kaum einer zutraut. Das direkte Duell könnte aber interessant werden und wir entscheiden uns für den Brest Sturm Graz Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,82 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Brest vs Sturm Graz auf „Beide Teams treffen“:

Im letzten Ligue 1-Heimspiel erzielte Brest 4 Tore.

Sturm Graz traf in jedem der letzten 5 Pflichtspiele mindestens doppelt.

Beide Teams gehören zu den Außenseitern und wollen im direkten Duell punkten.

Brest vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Die Buchmacher favorisieren in dieser Begegnung den Gastgeber. Die Brest Sturm Graz Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 1,85. Wer hier auf einen Sieg der österreichischen Gäste setzt, der darf aktuell mit Quoten bis 4,20 rechnen, die wir für etwas sehr hoch halten.

Entsprechend wäre für uns auch die „Doppelte Chance X2″ eine potentielle Alternative, zumal die diesbezüglichen Brest Sturm Graz Wettquoten noch Werte bis 1,96 erreichen. Wer die Möglichkeit hat, einen aktuell verfügbaren Gratiswetten Code zu verwenden, der sollte diese Option in jedem Fall überdenken.

Brest vs Sturm Graz Prognose: Werden die Gäste unterschätzt?

Wer nach bisherigen europäischen Ergebnissen oder gar Erfolgen von Stade Brest sucht, der sucht vergebens. Denn der Verein qualifizierte sich zum ersten Mal überhaupt für einen europäischen Wettbewerb und dann gleich für die Champions League. Hinter PSG und Monaco wurden „Les Pirates“ am Ende der Vorsaison Dritter.

In dieser Königsklassen-Spielzeit gehören sie zu den krassen Außenseitern und die bisherigen Ergebnisse in der noch jungen Saison bestätigen diesen Status. Denn von den ersten vier Liga-Partien der neuen Spielzeit hat Brest drei verloren und nur das Heimspiel gegen Saint-Etienne gewonnen.

Gegen den Aufsteiger gab es zu Hause aber immerhin einen klaren 4:0-Erfolg. Die anderen drei Partien wurden aber allesamt mit insgesamt 2:10 Toren verloren. Sicherlich gehören die Gegner Marseille, Lens und PSG zu der oberen Spitze in Frankreich. Dennoch waren die Pleiten teils sehr deutlich und jede davon mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Insofern wäre unsere Quotenverteilung beim Brest Sturm Graz Tipp eine andere, zumal die Gastgeber auch über keinerlei internationale Erfahrung verfügen. Das Heimspiel gegen Saint-Etienne wurde zwar wie erwähnt gewonnen, davor gab es aber in saisonübergreifend vier Pflichtspielen auf heimischem Rasen keinen Sieg (2U, 2N) und nur zwei eigene Tore.

Brest - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brest: 1:3 PSG (A), 2:2 Guingamp (A), 4:0 Saint-Etienne (H), 0:2 Lens (A), 1:5 Marseille (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 4:1 Kapfenberger SV (H), 4:2 WSG Tirol (H), 3:1 Ried (A), 2:1 Altach (H), 2:0 Klagenfurt (A)

Letzte Spiele Brest vs Sturm Graz: -

Was darüber hinaus in der Brest Sturm Graz Prognose für die „Doppelte Chance X2″ spricht, sind die letzten Leistungen der Gäste. Diese reisen nämlich mit fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge nach Frankreich. Bei jedem dieser Erfolge erzielten sie zudem mindestens zwei eigene Tore.

Die Bundesliga-Partie am vergangenen Wochenende bei Austria Wien wurde wegen Unwetter abgesagt. Insofern darf man auch frisch ausgeruhte Gäste erwarten, deren letztes Spiel allerdings auch nur ein Testspiel während der Länderspielpause gegen den Zweitligisten Kapfenberg war, das aber souverän gewonnen werden konnte (4:1).

In der österreichischen Bundesliga steht Sturm trotz der ausgefallenen Partie aktuell auf Rang 1. Der wohl größte Kontrahent des amtierenden österreichischen Meisters ist Red Bull Salzburg, der drei Punkte, aber auch ein Spiel weniger hat. An das letzte Aufeinandertreffen mit einem Klub aus der Ligue 1 haben die Grazer keine guten Erinnerungen.

Gegen Lille gab es im Achtelfinale der Conference League in der vergangenen Saison nach einem 0:3 zu Hause und einem 1:1 auswärts das Aus. Den letzten Auftritt in der Hauptrunde der Königsklasse hatten die Österreicher vor 23 Jahren. Damals gab es in einer Gruppe mit Manchester United, Valencia und Panathinaikos nach zwei Siegen und vier Pleiten das Aus in der Zwischenrunde.

Brest vs Sturm Graz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brest: Bizot; Lala, Le Cardinal, Chardonnet, Amavi; Camara, Fernandes, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Sima

Ersatzbank Brest: Coudert, Haidara, Coulibaly, Martin, Pereira, Balde, Doumbia, Ndiaye, Salah

Startelf Sturm Graz: Scherpen; Gazibegović, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Horvat, Stanković, Kiteishvili; Zvonarek, Bøving; Biereth

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov, Johnston, Camara, Grgic, Karic, Chukwuani, Hierländer

Auf französischer Seite wird es für viele Akteure das erste Pflichtspiel auf europäischem Parkett überhaupt. Komplett grün hinter den Ohren sind die Gastgeber aber nicht. So kommt zum Beispiel Abdallah Sima auf sieben Tore in 15 Europa-League-Einsätzen.

Auf einen noch besseren Schnitt, wenn auch in weniger Partien, kommt Sturms Mika Biereth, der in der letzten Saison in vier Conference-League-Partien drei Treffer erzielte. Er ist auch aktuell bester Grazer Schütze in der Bundesliga (3 Tore nach 5 Spieltagen).

Unser Brest - Sturm Graz Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Klubs werden es extrem schwer haben, die Liga-Phase der Champions League zu überstehen. Ein Sieg im direkten Duell würde die Chancen stark nach oben treiben und deswegen werden beide Klubs diesen Dreier anvisieren. Denn die kommenden Gegner werden nicht einfacher. Insofern gehen wir davon aus, dass beide Mannschaften den Weg nach vorne suchen und sich auch einige Torchancen erspielen werden. Der Neuling im Europapokal darf sich auch auf Unterstützung aus den eigenen Reihen freuen und wird alles dafür geben, dass die Premiere auf internationalem Parkett nicht misslingt. Die Gäste auf der anderen Seite kommen aber sehr selbstbewusst nach Frankreich und könnten den Partycrasher spielen.