Bundesliga Wettquoten: Wer kommt in die Top-4?

Bundesliga Wettquoten für die Top-4: Wer kommt in die Champions League?

Bayern kommt in die Top-4 Quote 1.01 @ Bet365

Dortmund kommt in die Top-4 Quote 1.08 @ Bet365

Leipzig kommt in die Top-4 Quote 1.33 @ Bet365

Leverkusen kommt in die Top-4 Quote 1.83 @ Bet365

Union Berlin kommt in die Top-4 Quote 4.33 @ Bet365

Frankfurt kommt in die Top-4 Quote 4.50 @ Bet365

Freiburg kommt in die Top-4 Quote 5.50 @ Bet365

Gladbach kommt in die Top-4 Quote 6.00 @ Bet365

Wolfsburg kommt in die Top-4 Quote 7.00 @ Bet365

Das große Ziel von allen Bundesliga-Klubs ist, das internationale Geschäft zu erreichen. Der große Traum: Ein Platz in der Champions League. Dafür braucht es am Ende eine Platzierung in den Top-4.