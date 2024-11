Champions League: Gratiswetten & Bonusangebote zum 4. Spieltag

Der 4. Spieltag der Champions League steht an. Die besten Gratiswetten & Bonusangebote dazu gibt es hier.

Der 4. Spieltag der Champions League steht an. Die besten Gratiswetten & Bonusangebote dazu gibt es hier.

In der Ligaphase der Champions League hat der 4. Spieltag am Dienstag und Mittwoch (5. + 6. November) einige spannende Partien zu bieten.

Bereits am Dienstag sind der BVB, Bayer Leverkusen und Leipzig im Einsatz. Dortmund empfängt Sturm Graz, Leipzig reist zu Celtic Glasgow während Leverkusen beim FC Liverpool zu Gast ist.

Der FC Bayern ist indes am Mittwoch im Heimspiel gegen Benfica Lissabon gefordert. Ebenfalls am Mittwoch empfängt zudem der VfB Stuttgart den Serie A-Club Atalanta Bergamo.

Champions League 4. Spieltag: Gratiswetten & Wett Bonus Angebote

Winamax: 100% Bonus bis 100 € + 15 € Freiwette ohne Einzahlung

Passend zum 4. Spieltag der Champions League zeigt sich der Buchmacher Winamax in Spendierlaune.

Die Freebets werden ohne eine Einzahlung gutgeschrieben. Diese wird erst fällig, wenn du zusätzlich auch noch den Winamax Bonus in Anspruch nehmen willst.

Abseits der beiden Promos bietet Winamax zudem auch noch einige gute Champions League Quotenboosts an. Wer also ohne den Einsatz von Echtgeld oder mit erhöhten Quoten auf die Champions League tippen will, ist bei dem Bookie genau richtig.