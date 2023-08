Die besten Bundesliga Wetten zum Saisonstart 2023/24

Am Freitag kommt es bei Bremen vs. Bayern zum Bundesliga Start 2023/24, ehe am Samstag gleich sechs Spiele auf dem Programm stehen.

Dabei wartet nicht nur das Topspiel zwischen den Meisterkandidaten Bayer Leverkusen und RB Leipzig, sondern ebenfalls der erste Bundesliga-Auftritt des Zweitliga-Meisters Heidenheim in Wolfsburg.

Wir haben eine Bundesliga Wette für alle sechs Partien herausgesucht, die sich unserer Meinung nach besonders lohnt.

Beste Bundesliga Wetten zum 1. Spieltag am Samstag:

Bundesliga-Start: Torreiches Spitzenspiel und altbekannter Debütant?

Zum Bundesliga Start steht am Samstagnachmittag direkt das Spitzenspiel auf dem Programm: Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig.

Beide Teams stehen für attraktiven Fußball, der vor allem offensiv zu überzeugen weiß. Entsprechend erwarten wir Tore: Über 2,5 Treffer gibt es inklusive dem Oddset Bonus zur Quote 1.50.

Ebenfalls im Einsatz ist Zweitliga-Champion Heidenheim. Die Lebensversicherung des Aufsteiger ist Stürmer Tim Kleindienst, der eine Klasse tiefer Torschützenkönig wurde. Wenn Heidenheim trifft, dann sicher durch ihn - Jederzeit-Quote 3.40 bei bet365.

In Hoffenheim ist Freiburg zu Gast. Nicht nur spielte der SC eine überragende letzte Saison, sondern ist in Sinsheim auch seit vier Spielen ungeschlagen (0-1-3). Grund genug, bei bwin auf die doppelte Chance X/2 zu wetten. Die Bundesliga Wettquote dafür liegt bei 1.63.

Spannende Bundesliga Wetten auf die Kellerkinder

Ebenfalls zum Bundesliga-Start am Samstag aktiv sind viele Kellerkinder der Vorsaison. So empfängt der FC Augsburg Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher sind eine Wundertüte, die von Experten von Europa bis Abstieg getippt werden.

Unglücklich ist, dass gleich am 1. Spieltag das Gastspiel beim FCA wartet. Denn dort konnten die Fohlen in zwölf Versuchen erst einmal gewinnen. Angesichts des Kaderumbaus erwarten wir die Fortsetzung der Serie und platzieren unsere Bundesliga Wette auf die doppelte Chance 1/X, bei Betano zur Quote 1.57.

Den Samstagnachmittag beschließen der VfB Stuttgart und der VfL Bochum. Trotz der Abgänge von Endo und Mavropanos dürfen die Schwaben allemal auf einen guten Bundesliga Start hoffen. Seit 1987 konnte Bochum nicht mehr in Stuttgart gewinnen. Die Quote für einen VfB-Sieg liegt bei bet3000 bei 1.70.

Am Abend empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Köln. Die Vorbereitung lief gut, ebenso die erste DFB-Pokalrunde, während der Effzeh in Osnabrück in die Verlängerung musste. Seit 1991 gewann Köln nur einmal in Dortmund und schoss in 7 der letzten 11 Spiele nicht einmal ein Tor. Einen Dortmunder Zu-Null-Sieg bietet AdmiralBet zur Wettquote 2.65 an.