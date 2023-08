Bremen - Bayern Wetten: Top-Quoten Specials & Tipps zum Bundesliga Start

Das lange Warten hat ein Ende: Zur Freude aller Fußballfans startet an diesem Freitag die Bundesliga Saison 2023/24. Meister Bayern München ist dabei zu Gast bei Werder Bremen.

Beide Teams stehen schon früh in der Saison unter Druck: Bayern verlor am letzten Wochenende den Supercup gegen Leipzig, Werder schied dagegen in der ersten Runde des DFB Pokals gegen Drittligist Viktoria Köln aus.