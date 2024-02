Die verrücktesten Super Bowl Wetten & Quoten 2024

So weit, so gut. Doch längst sollte bekannt sein, dass der Super Bowl in den USA vor allem als Unterhaltungs-Event gesehen wird.

Deshalb bieten die Wettanbieter allerhand verrückte Super Bowl Quoten rund um das eigentliche Spiel an, die vom Münzwurf bis zur Halbzeitshow reichen. Diese sind allerdings nur in Österreich verfügbar, deutsche NFL-Fans können darauf nicht wetten.

Verrückte Super Bowl Wetten: Wer gewinnt den Münzwurf?

Lustige Super Bowl Quoten: Wie lange dauert die Hymne?

Super Bowl Freebets in Deutschland sichern!

Amüsante Super Bowl Wetten auf den Gatorade-Shower

Verrückte Super Bowl Wettquoten auf die Halbzeitshow

In der Super Bowl Halbzeitshow ist 2024 Usher zu sehen. Ein neues Album veröffentlichte er seit 2016 nicht mehr, sodass definitiv kein neues Lied als erstes zu hören sein wird. Betway bietet verrückte Super Bowl Wetten darauf an, welcher Track wohl den Auftakt zur Show macht.

Als Favorit gilt derzeit „OMG“, gefolgt von „Yeah!“ und „My Way“. Doch auch andere bekannte Usher-Songs wie „DJ Got Us Fallin In Love“ und „Love In This Club“ werden mit ordentlichen Quoten Chancen eingeräumt.