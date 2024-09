Wer gewinnt MotoGP in Misano? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 11:59 Uhr Wer ist in den MotoGP Wetten zum Misano GP in der Emilia-Romagna am 22. September 2024 der Favorit? Alle Wettquoten im Check.

Aufgrund der Absage des Großen Preis von Kasachstan gastiert die MotoGP am Wochenende zum zweiten Mal in Folge in Misano.

Während das Rennen vor zwei Wochen als Großer Preis von San Marino ausgetragen wurde, gehen die Piloten nun beim Grand Prix der Emilia-Romagna an den Start.

Kann Marc Márquez seine Erfolgsserie von zwei Siegen in Folge ausbauen oder schlagen Bagnaia, Martin und Co. in Misano Teil 2 zurück?

Wer gewinnt bei der MotoGP in der Emilia-Romagna das Rennen? Hier sind alle Favoriten und ihre aktuellen Wettquoten.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Misano GP?

MotoGP Quoten: Kann Bagnaia die Gesamtwertung übernehmen?

In der Königsklasse des Motorradrennsports ist es wieder einmal extrem spannend. Aktuell führt Jorge Martín die Fahrerwertung mit sieben Punkten Vorsprung vor Francesco Bagnaia an.

Der Italiener hat am vergangenen Wochenende ordentlich Punkte auf den Führenden gutmachen können. Jetzt will Bagnaia natürlich nachlegen. Bei den Buchmachern gilt der Zweite der Gesamtwertung aktuell als Topfavorit für den Grand Prix in der Emilia-Romagna.

Doch kampflos aufgeben wird Jorge Martín sicher nicht. Ganz im Gegenteil – nach dem enttäuschenden Grand Prix von San Marino geht es nun darum, Platz 1 in der Gesamtwertung zu verteidigen.

Bei den kürzlichen Tests, die ebenfalls in Misano ausgetragen wurden, zeigte sich der Sieger von 2023 auf jeden Fall zuversichtlich für das anstehende Rennen.

Mit einer Quote von 3.50 gilt Martin hinter Bagnaia als aussichtsreichster Kandidat für eine Top-Platzierung auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die beiden Gesamtführenden auch das Rennen unter sich ausmachen.

MotoGP Wetten: Macht Marquez das Triple perfekt?

Etwas dagegen haben dürfte Marc Márquez. Der Routinier befindet sich aktuell in überragender Form und hat die letzten beiden Rennen gewonnen.

Vor allem beim letzten Grand Prix in Misano hat der Spanier alles gegeben und den widrigen Wetterbedingungen getrotzt.

Falls er am Sonntag auch zum dritten Mal in Folge triumphieren sollte, könnte er vielleicht sogar noch ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden. Wer hätte das vor der Saison gedacht?

Wer hat noch Chancen bei den Misano MotoGP Wetten?

Auch Enea Bastianini hat den WM-Titel sicher noch nicht abgeschrieben. Vor zwei Wochen hat es für ihn in San Marino zu Platz 3 gereicht.

Zudem stand er in dieser Saison in Silverstone bereits ganz oben. Zwar ist Márquez mit seinem Husarenritt beim letzten Grand Prix in der Fahrerwertung an dem Italiener vorbeigezogen, doch der Abstand von 9 Punkten auf Platz 3 kann schon am Wochenende wieder wettgemacht werden.

Franco Morbidelli hat bei den letzten Rennen ebenfalls bewiesen, dass er mit der Spitze des Fahrerfeldes mithalten kann.

Wer schlägt Ducati bei den MotoGP Wetten?

Nach wie vor ist Ducati die Übermacht in der MotoGP. Den Platz der „Best of the Rest“ machen wahrscheinlich Pedro Acosta und Brad Binder auf der KTM unter sich aus.

Der Südafrikaner ist beim letzten Grand Prix auf einen starken 4. Platz gefahren und hat somit die totale Dominanz von Ducati in den Top 5 unterbunden.

Binder und Acosta sind bislang auch die einzigen Nicht-Ducati-Fahrer, denen in dieser Saison der Sprung auf das Podium gelungen ist.

Crashen sie am Wochenende in der Emilia-Romagna die nächste Ducati-Party?