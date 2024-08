1. FC Köln - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2024

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 15:00 Uhr 1. FC Köln - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Auftaktspiel?

Unser 1. FC Köln - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.08.2024 lautet: In den letzten Jahren sind die Hamburger immer gut in eine neue Zweitliga-Saison gestartet. Im Wett Tipp heute trauen wir den Rothosen aber nicht mehr als einen Punkt zu.

Am Freitagabend ist es endlich so weit: Die 2. Bundesliga startet in ihre Saison 2024/25. Und dabei gilt unser erster Dank der Losfee. Denn ein viel besseres Auftaktspiel als die Paarung zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV hätten sich die Fußball-Fans wohl kaum wünschen können. Hier trifft HSV-Coach Steffen Baumgart gleich auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Zudem hat Stürmer Davie Selke im Sommer die Seiten gewechselt und will nun in der Hansestadt Tore schießen. Die Wettquoten lassen auf ein enges Spiel mit leichten Vorteilen für die Hausherren schließen.

Wir spielen beim 1. FC Köln HSV Tipp mit einer Quote von 1.58 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei 1. FC Köln vs HSV auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Köln hat eine überzeugende Vorbereitung absolviert.

Hamburg konnte nur 12 von 52 Gastspielen beim Effzeh gewinnen.

Der HSV geht vor allem in der Offensive stark geschwächt ins Spiel.

1. FC Köln vs HSV Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher legen sich bei der 1. FC Köln HSV Prognose auf keinen klaren Favoriten fest. Die Gastgeber haben den Heimvorteil im Rücken und werden deswegen mit Siegquoten von im Schnitt 2.18 auf den Rasen geschickt. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr aber auch lediglich Quoten zwischen 3.00 und 3.15.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

1. FC Köln vs HSV Prognose: Wer sorgt bei den Gästen für Torgefahr?

Der Trainerwechsel in der vergangenen Saison von Steffen Baumgart zu Timo Schultz hatte sich in Köln nicht ausgezahlt: Der Effzeh musste den sechsten Abstieg seit 1998 hinnehmen. Ein Hauptproblem war dabei die Offensive. Kümmerliche 28 Ligatore standen bei den Geißböcken auf der Habenseite. Auch wurde immer wieder die fehlende Widerstandsfähigkeit angeprangert. Der Neuaufbau in Liga 2 ist wegen der Transfersperre eine schwere Aufgabe. Als neuer Coach wurde Gerhard Struber, der zuletzt die Red Bull-Vereine New York und Salzburg betreut hatte, verpflichtet.

Der Trainer setzt in Köln wieder auf sein favorisiertes 4-4-2 mit Raute. Von den Stammspielern verließ lediglich Jeff Chabot den Verein. Die Verantwortlichen konnten mit überraschend vielen Leistungsträgern verlängern und so ein Auseinanderbrechen des Kaders verhindern. Zudem kamen mit den ausgeliehenen Jonas Urbig und Tim Lemperle zwei Hoffnungsträger zurück. So geht der Absteiger mit einer Menge Erfahrung in die Saison und hat sich den direkten Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben. Fünf Siege und ein Remis in sechs Testspielen machten schon mal einen guten Eindruck.

Beim HSV heißt es „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Im siebten Jahr in Folge versucht sich der Verein an der Rückkehr ins Oberhaus. Sechsmal in Serie sind die Hanseaten gescheitert. In der vergangenen Spielzeit rutschten die Hamburger unter Coach Steffen Baumgart noch von Platz 3 auf Rang 4 ab. Die Bilanz in den 12 Partien unter dem neuen Trainer stand bei sechs Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen - zu wenig für den Aufstieg. Trotzdem darf Baumgart weitermachen. Der Übungsleiter bekommt Rückendeckung vom neuen Sportvorstand Stefan Kuntz.

Der Kader konnte bis auf Stammspieler Laszlo Benes zusammengehalten werden. Mit Adam Karabec (Sparta Prag) kam ein direkter Ersatz. Zudem soll Robert Glatzel, der in den letzten drei Spielzeiten auf insgesamt 63 Treffer kam, mit Davie Selke einen verlässlichen zweiten Torgaranten an die Seite bekommen. Verletzungsbedingt haben beide Stürmer aber beinahe die komplette Vorbereitung verpasst und bisher noch kein einziges Testspiel bestritten. Hoffnung macht ein Blick auf die letzten Jahre: Von sechs Auftaktspielen seiner Zweitliga-Historie verlor der HSV nur eines und feierte zuletzt vier Erfolge am Stück.

1. FC Köln - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 1. FC Köln: 3:2 Udinese Calcio (A), 2:1 Swansea City (H), 3:3 Viktoria Köln (A), 3:0 St. Truiden (H), 3:1 Offenbacher Kickers (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 0:0 Aris Limassol (H), 0:3 Cardiff City (H), 5:2 VfB Lübeck (A), 5:1 SV Drochtersen / Assel (H), 12:0 Neetze (A)

Letzte 5 Spiele 1. FC Köln vs HSV: 3:4 n.E. (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 2:0 (A), 1:3 (H)

Beide Vereine standen sich schon in 108 Pflichtspielen gegenüber. Der HSV liegt in der Bilanz mit 42 Siegen zu 37 Niederlagen knapp vorne (29 U). Zu Gast in Köln konnten die Hamburger in 12 von 52 Versuchen alle Punkte mit nach Hause nehmen.

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand in der Saison 2021/22 statt. Im Pokal-Achtelfinale setzten sich die Norddeutschen in Müngersdorf nach Elfmeterschießen durch.

In der Spielzeit 2018/19 trafen FCK und HSV letztmals in einer gemeinsamen Liga aufeinander. Damals holten die Rothosen mit einem 1:0-Heimsieg und einem 1:1 Auswärtsremis vier Punkte aus den zwei Duellen.

In der Vorbereitung auf die neue Saison blieb der Effzeh ungeschlagen und erzielte 14 Treffer in fünf Partien. Bleiben die Geißböcke auch am Freitag treffsicher, bekommt ihr für den Tipp „Köln Über 1,5 Tore“ eine Quote von 1.90 bei Tipwin.

Unser 1. FC Köln - HSV Tipp: „DC 1X & Über 1,5 Tore“

Erfahrungsgemäß startet der HSV gut in eine neue Zweitliga-Saison. In diesem Jahr trauen wir den Gästen aber nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat einerseits mit der guten Vorbereitung der Kölner zu tun.

Andererseits muss Gäste-Coach Baumgart zunächst mal auf die komplette erste Besetzung im Sturm verzichten. Selke könnte immerhin als Joker kommen. Außerdem war Köln für die Rothosen selten ein gutes Pflaster. Die Zuschauer dürfen sich aber auf ein paar Tore freuen.