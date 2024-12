2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 06.12.-08.12.

SPORT1 Betting 04.12.2024 • 16:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 15. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 15. Spieltag vom 06.12. - 08.12.2024: Paderborn festigt sich bei den 2. Bundesliga Tipps die Tabellenspitze. Dahinter tun sich mehrere Top-Teams an diesem Wochenende schwer.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 15. Spieltag:

Paderborn vs. Schalke Sieg Paderborn 1,86

Elversberg vs. Nürnberg Über 3,5 Tore 2,63

Hannover vs. Ulm Hannover Unter 1,5 Tore 2,02

Fürth vs. Hertha Über 3,5 Tore 2,28

Kaiserslautern vs. Karlsruhe Kaiserslautern Über 1,5 Tore 1,89

Preußen Münster vs. Magdeburg Unter 2,5 Tore 2,20

Düsseldorf vs. Braunschweig Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit 1,95

HSV vs. Darmstadt HSV Unter 1,5 Tore 2,17

Regensburg vs. Köln Köln gewinnt ohne Gegentor 2,30

Top-Spiel der Woche: HSV vs. Darmstadt

Gegen seine alte Liebe zog Florian Kohfeldt im DFB-Pokal die Segel ein (0:1 vs. Werder Bremen). Die Lilien zeigten eine starke Defensivleistung, auf der sie am kommenden Wochenende in der 2. Bundesliga Prognose im Duell HSV gegen Darmstadt gegen den Erzrivalen der Grün-Weißen aufbauen können. Zu Gast beim HSV blieb D98 in den sieben vorangegangenen Begegnungen ungeschlagen (5S, 2U).

Zudem ist derzeit kein anderer Zweitligist im Liga-Wettbewerb länger ungeschlagen als die Gäste (7). Nachdem Florian Kohfeldt anfänglich vor allem das Angriffsspiel der Lilien in Form gebracht hat, folgten zuletzt mehrfach positive Entwicklungsschritte in der Verteidigung. Seit sechs Liga-Spielen hat Darmstadt nicht mehr als ein Gegentor zugelassen.

In den letzten beiden direkten Aufeinandertreffen schlichen die Rothosen jeweils mit nur einem erzielten Treffer vom Feld. Dasselbe Schicksal erwartet die Norddeutschen auch bei unserer HSV Darmstadt Wette.

Wir sehen keinen echten Favoriten und entscheiden uns für “HSV Unter 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,17 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Wie sehr quälen die Aufsteiger ihre Kontrahenten?

Drei Aufsteiger belegen die letzten drei Plätze in der Zweitliga-Tabelle. Regensburg gab bisher ein katastrophales Bild von sich ab, doch Ulm und Preußen Münster entpuppten sich bisher als schwierige Kontrahenten. Dieses Label nehmen die beiden Neulinge auch am kommenden Wochenende an.

Der SSV Ulm gastiert mit der zweitstärksten Verteidigung (16 Gegentore) am Samstag bei der besten Defensive im deutschen Unterhaus (Hannover: 14 Gegentore). Bislang kassierten die Spatzen nur in fünf von 14 Liga-Spielen mehr als einen Gegentreffer.

Wir legen euch mit diesem LeoVegas Bonus eine Wette auf “Hannover Unter 1,5 Tore” für eine Quote von 2,02 in der Begegnung Hannover gegen Ulm ans Herz.

In eine ähnliche Richtung tendieren wir im Vergleich zwischen Preußen Münster und Magdeburg, nur beziehen wir hier die Torwette auf die gesamte Begegnung mit ein und spielen “Unter 2,5 Tore”. Mit dieser Variante hättet ihr in den vorangegangenen sechs Liga-Spielen der Münsteraner Erfolg gehabt.

Die Gastgeber kassierten zuletzt in sechs aufeinanderfolgenden Liga-Spielen maximal einen Gegentreffer. Magdeburg mangelte es zuletzt im Angriff an der nötigen Konsequenz, sodass in drei Zweitliga-Partien nacheinander maximal ein Treffer gelungen ist. Bedenken bei den 2. Bundesliga Quoten von 2,20 gibt es keine.

Weitere spannende 2. Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Bedeutend schlechter fällt unser Fazit zum dritten Aufsteiger im Bunde aus, der im Duell Regensburg gegen Köln ran muss. Der Jahn enttäuschte bisher auf ganzer Linie, erzielte mit Abstand die wenigsten Treffer (5) und ließ deutlich mehr Gegentore als jeder andere Zweitligist zu (33).

Nach einem Blick auf den Leo Vegas Test haben wir den Bet-Builder genutzt und für “Köln gewinnt ohne Gegentor” eine Quote von 2,30 herausbekommen.

Ohne großen Schnickschnack fällt unser Wett Tipp zur Paarung zwischen Paderborn und Schalke aus. Der SCP07 holte die zweitmeisten Punkte aller Zweitligisten im eigenen Stadion (14) und trifft auf die zweitschwächste Defensive der 2. Bundesliga (29).

Die Quote von 1,86 für einen “Sieg Paderborn” strotzt daher nur so vor Value.

Daten und Fakten zum 15. Spieltag:

Köln gewann die letzten beiden Zweitliga-Auswärtsspiele jeweils ohne Gegentor.

Der KSC kassierte die meisten Gegentore aller Teams der oberen Tabellenhälfte (25).

Nürnberg kassierte in dieser Saison bereits 10 Gegentore nach einem ruhenden Ball.

Mindestens ebenso attraktiv wirken die 2. Bundesliga Wettquoten von 2,63 für “Über 3,5 Tore” im Spiel zwischen Elversberg und Nürnberg. Die Saarländer sind eine der großen Überraschungen dieser Spielzeit. Die Heimspiele An der Kaiserlinde waren in dieser Saison bisher ein echtes Fußballfest und enthielten in 86 Prozent der Fälle mindestens vier Treffer.

Ganz nah an den Value dieser Wette schafft es die Quote von 2,28 bei LeoVegas für “Über 3,5 Tore” im Gastspiel der Hertha bei Greuther Fürth. Zuschauer der letzten drei Hertha-Begegnungen wurden jeweils mit vier Toren in der Paarung versorgt. Des Weiteren kassierte Fürth in den letzten beiden Heimspielen insgesamt acht Gegentore.

Weitere Partien am 15. Spieltag der 2. Bundesliga:

Eine packende Begegnung erhoffen wir uns von der Partie am Betzenberg. Dort empfängt Kaiserslautern den Karlsruher SC. Die Roten Teufel hievten sich durch sechs ungeschlagene Liga-Spiele in Folge zuletzt unter die drei besten Teams der 2. Bundesliga.

Vier dieser sechs Auftritte endeten mit mindestens drei FCK-Treffern. Uns reichen für den 1,89-fachen Gewinn bereits zwei Tore von Kaiserslautern.

Kritisch wiederum ist die Lage für Fortuna Düsseldorf. Der Tabellen-Achte ist seit fünf Zweitliga-Spieltagen sieglos. Zuletzt erlaubte die Mannschaft von Daniel Thioune in zwei aufeinanderfolgenden Paarungen “Über 1,5 Gegentore”. Zumindest verhinderte F95 am vergangenen Spieltag gegen Nürnberg eine Niederlage (2:2) und demonstrierte dabei nicht zum ersten Mal Nehmer-Qualitäten.