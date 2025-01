2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 31.01.-02.02.

SPORT1 Betting 29.01.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 20. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 20. Spieltag vom 31.01. - 02.02.2025: Der HSV erhält im Wett Tipp heute die Möglichkeit, die Tabellenführung zu behaupten.

2. Bundesliga Tipps aktuell – Vorhersagen 20. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: HSV vs. Hannover

Seit dem 8. November wurde der Hamburger SV im deutschen Unterhaus nicht mehr geschlagen. Zuletzt gewannen die Hanseaten drei Liga-Spiele in Serie. Beim jüngsten 3:2-Auswärtssieg bei Hertha BSC bewies der Tabellenführer, in dieser Spielzeit sogar etwas schwächere Leistungen mit einem Dreier zu krönen.

Das ist einer der wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu den letzten Spielzeiten. Ansonsten erleben wir den typischen HSV. Im Volksparkstadion liefern die Rothosen in aller Regel ab (20 Punkte) und verhinderten als einziges Zweitliga-Team bislang jegliche Heimniederlage.

Merlin Polzin bringt gegen Hannover erneut die beste Offensive der 2. Bundesliga auf den Rasen (43 Tore). Unabhängig vom Austragungsort sind die Gäste ein ebenbürtiger Konkurrent, doch aus ihren bisherigen Gastauftritten nahmen die Niedersachsen nur acht Zähler mit.

Wir sehen den HSV in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Sieg HSV“-Wette mit einer Quote von 1,91 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Wie viele echte Aufstiegskandidaten gibt es?

Zwischen dem Tabellenführer aus Hamburg (34) und Elversberg (28) liegen sechs Punkte. Die SVE führte noch vor wenigen Wochen selbst das Tableau an, verlor zuletzt aber drei Liga-Spiele in Serie und ist dadurch bis auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Am nächsten Spieltag kommt es zum kritischen Duell mit dem KSC – einem direkten Tabellennachbarn (29).

Die Saarländer kassierten in den letzten drei Liga-Spielen insgesamt zehn Gegentreffer und beendeten drei der vier vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen mit „Über 1,5 Gegentoren“. Karlsruhe reist mit der drittbesten Offensive (37 Tore) nach Elversberg. Wir erwarten von „Karlsruhe Über 1,5 Tore“ und setzen bei LeoVegas auf die dazugehörige Quote von 2,17 .

Unmittelbar vor dem KSC rangiert Düsseldorf (30). Die Fortuna duelliert sich am nächsten Spieltag mit Ulm. Die Spatzen ließen am vergangenen Spieltag eine Serie von elf sieglosen Zweitliga-Begegnungen hinter sich und gewannen überraschend deutlich gegen Regensburg (5:1).

Düsseldorf nahm an fünf der sechs vorangegangenen Spieltage an einer Partie mit mindestens vier Treffern teil. Zudem erzielte F95 im Ligavergleich die drittmeisten erwartbaren Tore (33,0 xG) und sollte tatkräftig dabei mithelfen, diese Paarung mit „Über 2,5 Toren“ zu versorgen. Trotz der zuletzt torreichen F95-Partien liegt die Quote bei LeoVegas bei 1,75.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Nürnberg (25) und Darmstadt (25) führen gemeinsam die zweite Tabellenhälfte an und sind die ersten Teams, denen neun Punkte auf die Spitze fehlen. Die Franken wiesen zuletzt eine etwas bessere Form auf.

Speziell die sechs ungeschlagenen Heimspiele in Serie (4S, 2U) machen sie in unseren Augen zum Favoriten. Die Quote von 2,28 für einen „Sieg Nürnberg“ findet ihr bei LeoVegas , diesen Buchmacher haben wir für euch getestet.

Nur Regensburg (10) erzielte in dieser Saison weniger Tore als Braunschweig (17). Die beiden schwächsten Offensivreihen belegen derzeit die letzten beiden Tabellenplätze. Im Heimspiel gegen Köln bleibt „Braunschweig bei Unter 0,5 Toren“.

Obwohl Köln sechs der neun vorangegangenen Partien ohne Gegentor beendet hat, eignet sich die Quote von 2,55 für einen LeoVegas Bonus .

Daten und Fakten zum 20. Spieltag:

Köln ließ die wenigsten Schüsse gegen sich zu (195).

Nur der KSC (20,8 Prozent) und der HSV (20,0 Prozent) haben eine Schussverwandlungs-Quote von mindestens 20 Prozent.

Braunschweig ist seit 3 Heimspielen tor- und sieglos.

Bis auf Fürth (36,0 xGA) erlaubte kein Zweitligist mehr erwartbare Gegentore als Regensburg (35,4 xGA).

Das Debakel vom vergangenen Wochenende (1:5 gegen Ulm) steckt dem Tabellenschlusslicht im kommenden Heimspiel gegen Hertha noch in den Knochen. Wir erwarten von „Hertha Über 1,5 Tore“ und spielen dafür eine Quote von 1,75 bei LeoVegas.

Mindestens zwei Treffer planen wir ebenso für Magdeburg gegen Schalke ein. Christian Titz hat den FCM auf den dritten Tabellenplatz geführt und zuletzt vier Auswärtssiege in Serie gesehen.

Während der beiden vorangegangenen Gastauftritte gegen Düsseldorf (5:2) und Elversberg (5:2) erzielte die Titz-Elf jeweils fünf Treffer. „Magdeburg Über 1,5 Tore“ gibt es bei LeoVegas dennoch für eine Quote von 2,00 .

Weitere Partien am 20. Spieltag der Bundesliga:

Wie bereits erwähnt, erlaubte Fürth bis jetzt die meisten erwartbaren Gegentore der 2. Bundesliga (36,0 xGA). Die Kleeblätter reisen nach drei Niederlagen in Serie nach Paderborn.

Zu Hause planen wir für den SCP den zweiten Sieg in Folge ein und spielen „Sieg Paderborn“ für den 1,74-fachen Gewinn.

Markus Anfang steht beim FC Kaiserslautern eine brandheiße Offensive zur Verfügung. Vor allem am Betzenberg spielen die Roten Teufel oft befreit auf. Bis jetzt erzielte Lautern in acht von neun Heimspielen mindestens zwei Treffer. Durchschnittlich versenkten die Gastgeber den Ball 1,9 Mal pro Liga-Spiel im gegnerischen Gehäuse.