49ers - Jets Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2024

Unser 49ers - Jets Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 10.09.2024 lautet: San Francisco startet nach der bitteren Super-Bowl-Pleite in der Saison 2023 einen neuen Anlauf. Im Wett Tipp heute winkt den Niners zum Auftakt gleich ein Heimsieg.

In der vergangenen Saison hatte die Verpflichtung von Aaron Rodgers bei den New York Jets für eine große Euphorie gesorgt. Der Quarterback sollte das Franchise aus New York in eine neue Erfolgs-Ära führen. Doch nach nur vier Snaps war die Saison des viermaligen MVPs nach einem Achillessehnenriss beendet. In dieser Spielzeit startet die „Gang Green“ einen neuen Versuch mit Rodgers als QB. Gleich in Week 1 wartet in der 49ers Jets Prognose mit dem Gastspiel bei Super-Bowl-Teilnehmer San Francisco eine wirkliche Standortbestimmung auf das Team von Head Coach Robert Saleh.

Darum tippen wir bei 49ers vs Jets auf „Sieg 49ers Handicap -2,5″:

Die 49ers führen die Bilanz gegen die Jets klar mit 11-3 an

San Francisco stand in der vergangenen Saison im Super Bowl - New York kam nur auf eine Bilanz von 7-10

Die Niners hatten 2023 die zweitbeste Offense der NFL (nach Total Yards und Yds/Game)

49ers vs Jets Quoten Analyse:

In der vergangenen Saison kamen die Niners auf eine Bilanz von 12-5 und zogen in den Super Bowl ein. Die Grünen aus New York kamen lediglich auf eine Statistik von 7-10. In der AFC waren nur drei Teams noch schwächer.

So schlagen sich die 49ers Jets Quoten wenig überraschend klar auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,48.

49ers vs Jets Prognose: Wie fit und stark ist Rodgers?

In der Vorsaison gewannen die 49ers die NFC, hatten eine sensationelle Offense mit durchschnittlich 398 Yards sowie 29 Punkten und stellten eine Top-3-Defense der NFL. Trotzdem setzte es im Super Bowl eine dramatische Niederlage gegen die Kansas City Chiefs. So hat San Francisco seit 2019 in fünf Jahren zwei Mal im Championship Game und zwei Mal im Super Bowl verloren. In dieser Spielzeit gehören die Niners trotzdem wieder zu den Top-Favoriten und starten den nächsten Anlauf auf die erste Lombardi-Trophy seit Mitte der 90er Jahre. Das Team ist weiterhin mit Superstars gespickt.

Die etwas wackelige Defense, die in der zweiten Saisonhälfte nach EPA pro Play nur auf Platz 16 gelandet war, wurde vor allem in der Secondary verstärkt. Zudem wurde Nick Sorensen zum neuen Defensive Coordinator befördert. Doch so langsam läuft der Truppe von Head Coach Kyle Shanahan die Zeit davon. Zudem musste man den Abgang von DT Arik Armstead verkraften. Dre Greenlaw fällt die komplette Saison verletzt aus. Die Fans hoffen, dass QB Brock Purdy, der so sehr vom Scheme und den Playmakern profitiert, weiter an seine tolle Vorsaison anknüpfen kann. Mit einem Passer Rating von 113,0 (31 TDs, 11 INTs) war der einstige „Mr Irrelevant“ die Nummer 1 der NFL.

Ohne Aaron Rodgers schafften es die New York Jets mit QB Zach Wilson nur auf eine Bilanz von 7:10 und konnten damit in der eigenen Division lediglich die Patriots hinter sich lassen. Damit wurden zum 13. Mal in Serie die Playoffs verpasst. Dabei hatten die Jets mit 292,3 Yds per Game die drittbeste Defense der NFL. Vor allem gegen den Pass waren nur die Browns noch stärker. Die Abwehrreihe wurde mit dem per Trade aus Philadelphia geholten Hasson Reddick weiter verstärkt. Auch auf der anderen Seite des Balls sieht das Receiving Corps mit Neuzugängen wie Mike Williams (Chargers) besser aus.

Rodgers ist fit und wird nun von Morgan Moses (Baltimore Ravens), Tyron Smith (Dallas Cowboys) und Olu Fashanu (1st-Round-Pick) beschützt. Es stellt sich aber die Frage, wie stark „A-Rod“ mit seinen 41 Jahren und nach der langen Verletzungspause noch ist. Neben dem QB haben die New Yorker weitere zahlreiche Spieler im Kader, die als sehr verletzungsanfällig gelten. 2023 kamen nur die Panthers in der Offense auf weniger Total Yards und Yds per Game. Im Passspiel gehörte die Angriffsreihe der New Yorker zu den Worst-Three.

49ers - Jets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 49ers: 24:24 Raiders (A), 16:10 Saints (H), 13:17 Titans (A), 22:25 Chiefs (A), 34:31 Lions (H)



Letzte 5 Spiele Jets: 10:6 Giants (H), 15:12 Panthers (A), 20:17 Commanders (H), 17:3 Patriots (A), 20:37 Browns (A)



Letzte 5 Spiele 49ers vs Jets: 31:13 (A), 17:23 (H), 34:0 (A), 24:14 (H), 14:22 (A)



Beide Teams standen sich bisher erst 14 Mal gegenüber. Die 49ers führen die Bilanz klar mit 11-3 an. Letztmals gab es 2020 ein Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften. San Francisco gewann damals mit 31:13 in New York.

Unser 49ers - Jets Tipp: Sieg 49ers Handicap -2,5

Die 49ers sind auf Wiedergutmachung für die Super-Bowl-Niederlage aus und können in Bestbesetzung antreten. Die Gäste müssen dagegen beispielsweise ohne Edge Rusher Haason Reddick auskommen.

Zudem bekommt es die neuformierte O-Line der Jets gleich mal mit Nick Bosa und Co. zu tun. Die fehlende Spielpraxis von Rodgers und Mike Williams dürfte sich ebenfalls bemerkbar machen.