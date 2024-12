AC Milan - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2024

SPORT1 Betting 28.12.2024 • 11:00 Uhr AC Milan - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wieder kein Auswärtssieg für die Roma?

Unser AC Milan - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.12.2024 lautet: Zu Hause haben die Giallorossi zuletzt überzeugt und speziell vor dem gegnerischen Tor geglänzt. Im Wett Tipp heute nehmen die Gäste zumindest einen Teil dieser Torgefahr nach Mailand mit.

Nicht nur im Meisterschaftsrennen werden Milan und die Roma derzeit vermisst. Sogar die internationalen Plätze sind für beide Teams nicht innerhalb eines Spieltages erreichbar. Die Gäste haben sich seit der Verpflichtung von Claudio Ranieri zumindest wieder gesteigert, sodass wir eine AC Milan AS Rom Prognose mit etwas mehr Spannung füllen können.

Ebenso wie in vier der fünf vorangegangenen Duelle dieser beiden Mannschaften erwarten wir im AC Milan AS Rom Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”, die ihr bei Interwetten zu einer Quote von 1,83 ausgeschrieben findet.

Darum tippen wir bei AC Milan vs AS Rom auf “Über 2,5 Tore”:

4 der letzten 5 direkten Duelle enthielten mindestens 3 Treffer.

Der AC Milan hat die viertmeisten erwartbaren Tore erzielt (26,4 xG).

AS Rom hat in 4 der jüngsten 5 Pflichtspiele mindestens 3 Tore erzielt.

AC Milan vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Buchmacher dürften sich bei der Einschätzung dieser Begegnung schwer getan haben. Zumindest zeigen die AC Milan AS Rom Wettquoten beispielsweise in der LeoVegas App nirgendwo eine Siegquote von unter 2,00 an.

Die Gäste haben sich nach dem Trainerwechsel wieder etwas gefangen und zunehmend bessere Leistungen gezeigt. Dennoch reichen die AC Milan AS Rom Quoten für einen Erfolg der Giallorossi bis 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs AS Rom Prognose: Zu hohe Erwartungen?

Kurz vor dem Ende der Hinrunde steht eigentlich schon fest, dass weder der AC Milan (26 Punkte) noch die Roma (19 Punkte) am Ende der Saison im Meisterschaftsrennen vertreten sein werden.

Selbst ein Ticket für das internationale Geschäft droht für die beiden italienischen Schwergewichte zu einer echten Herausforderung zu werden. Besonders die Gäste haben sich in den ersten Wochen und Monaten der Saison Steine auf den eigenen Weg gelegt.

Die fehlenden Punkte und schwächer werdenden Resultate haben die Verantwortlichen der Gäste bereits zu einem Trainerwechsel bewogen. Der verpuffte immerhin nicht ohne Wirkung, sondern hat für einen positiven Trend gesorgt, dessen Fortsetzung wir für einen erfolgreichen AC Milan vs. AS Rom Tipp benötigen.

Nachdem Claudio Ranieri die ersten drei Pflichtspiele sieglos hinter sich gebracht hatte, fand die Kehrtwende statt. Die Magischen gewannen zuletzt vier von fünf Pflichtspielen, bei denen insbesondere das stärker werdende Angriffsspiel herausstach.

AC Milan - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Hellas Verona (A), 0:0 Genua (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (H), 1:2 Atalanta Bergamo (A), 6:1 Sassuolo (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 5:0 Parma (H), 4:1 Sampdoria (H), 0:2 Como (A), 3:0 Braga (H), 4:1 Lecce (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. AS Rom: 2:5 (A), 1:2 (A), 0:1 (H), 3:1 (H), 2:1 (A).

Zuletzt erzielten die Giallorossi in vier von fünf Pflichtspielen “Über 2,5 Tore”, wodurch bereits die Voraussetzungen für unsere AC Milan vs. AS Rom Prognose erfüllt wären. Drei Treffer der Ranieri-Elf wären jedoch überraschend.

Der Grund: Rom dominierte bisher nur in den Heimspielen unter Ranieri und kehrte aus zwei von drei Auswärtsspielen ohne eigenen Torerfolg zurück.

Nach den positiven Resultaten der letzten fünf Pflichtspiele sollte das Selbstvertrauen der Römer jedoch wieder so weit gestärkt sein, dass mindestens ein Treffer in der Ferne gelingt. Insbesondere, weil die Rossoneri ebenfalls nicht in Bestform unterwegs sind.

Milan gewann lediglich vier der zehn vorangegangenen Pflichtspiele und hatte sogar im eigenen Stadion jüngst große Probleme. Den 3:0-Heimerfolg gegen Empoli ausgenommen, warten die Gastgeber seit drei Liga-Heimspielen auf einen Sieg (2U, 1N).

Denkbar wäre für uns somit ebenfalls ein AC Milan vs. AS Rom Tipp auf ein “Unentschieden”, das ihr bei Bwin zu einer Quote von 3,75 erhalten könnt. Zusätzlich findet ihr dort diesen Bwin Bonus .

So seht ihr AC Milan - AS Rom im TV oder Stream:

29. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Den Hausherren fiel das Toreschießen in den letzten Wochen etwas schwer, doch grundsätzlich haben die Rossoneri eine hervorragende Offensive beisammen, die mit 26,4 xG die viertbeste Offensive der Serie A auf die Beine gestellt hat.

Gut möglich, dass die Roma mit ihrer eher mittelmäßigen Verteidigung (22,7 xGA) die notwendigen Lücken offenbart, um den Hausherren das Selbstvertrauen zurück zu schenken.

AC Milan vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Terracciano, Fofana, Chukwueze, Reijnders, Rafael Leao, Abraham

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Raveyre, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Calabria, Zeroli, Liberali, Camarda

Startelf AS Rom: Svilar, Hummels, Ndicka, Mancini, Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino, Dybala, El Shaarawy, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Hermoso, Dahl, Sangare, Celik, Abdulhamid, La Fee, Pisilli, Zalewski, Baldanzi, Pellegrini, Soule, Shomurodov

Im Aufgebot der Gäste erwarten wir einen formstarken Angreifer. Artem Dovbyk war in seinen letzten beiden Pflichtspielen für die Giallorossi jeweils an zwei Treffern beteiligt und erzielte in beiden Begegnungen mindestens einen Treffer selbst.

Ebenso wie auf Seiten der Gastgeber verteilt sich die Last im Angriff auf mehrere Schultern, sodass weder bei Milan, noch im Kader der Roma ein Spieler mit mehr als fünf Saisontoren zu finden ist.

Unser AC Milan - AS Rom Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Vereine hinken in dieser Spielzeit den eigenen Ansprüchen hinterher und sind auf siegreiche Prestige-Duelle angewiesen. Wir erwarten vor allem von den Gästen eine offensive Herangehensweise, die im Gegenzug den Rossoneri einige einfache Abschlussmöglichkeiten geben wird.