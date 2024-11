AC Milan - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 09:07 Uhr AC Milan - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Juve weiter ungeschlagen?

Unser AC Milan - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.11.2024 lautet: Im Spitzenspiel gegen Juve will Milan den Aufwärtstrend bestätigen. Gegen den Rekordmeister ist im Wett Tipp heute aber maximal ein Punkt drin.

In keiner der fünf europäischen Top-Ligen geht es aktuell so eng zu wie in der Serie A. Nach zwölf Spieltagen liegen zwischen dem Spitzenreiter Napoli und dem Sechsten Juve nur zwei Punkte. Dabei fehlt mit AC Milan ein Stammgast in den Top 6. Die Rossoneri finden sich lediglich auf Rang 7 wieder. Diese Situation wollen die Männer von Coach Paulo Fonseca am Samstag im Spitzenspiel daheim gegen Juventus dringend verbessern. Die Quoten der AC Milan Juventus Prognose rechnen mit einem engen Spiel, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir schätzen die Ausgangslage anders ein und spielen mit einer Quote von 1,66 bei Bwin den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Juventus auf “Doppelte Chance X2”:

Juve ist in der Serie A saisonübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen

Bei dieser Paarung gab es in den jüngsten 8 Spielen lediglich einen Heimsieg

Die Bianconeri sind das beste Auswärtsteam der italienischen Liga

AC Milan vs Juventus Quoten Analyse:

In der Tabelle hat Juve nur einen Platz Vorsprung auf die AC. Allerdings liegen aktuell sechs Punkte zwischen beiden Teams. Immerhin haben die Rossoneri noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die AC Milan vs Juventus Quoten liefern uns keine wirkliche Hilfestellung.

Die Hausherren sind mit einem Quoten-Schnitt für einen Sieg von 2,15 leicht favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Gäste AC Milan gegen Juventus Wettquoten um 3,40.

AC Milan vs Juventus Prognose: Kann Milan den Aufwärtstrend bestätigen?

Unter dem neuen Coach Paulo Fonseca war Milan nur schwer in die neue Saison gekommen. Die ersten beiden Partien in der Königsklasse gingen verloren. Auch in der Serie A stand man nur an zwei von bisher elf Spieltagen unter den Top 4. Von der spektakulären Ballbesitz-Strategie und einem durchdachten Spielsystem, die der Trainer versprochen hatte, war bisher nichts zu sehen. Zudem setzte Fonseca in der Liga immer wieder Rafael Leao auf die Bank. Doch es gibt auch Hoffnung. In der Königsklasse traten die Rossoneri vor der Länderspielpause bei Real Madrid an und gewannen mit 3:1.

Rafael Leao stand in der Startelf, war am 2:1 durch Morata beteiligt und bereitete den Endstand durch eine Einzelaktion vor. Wenige Tage nach diesem Coup reichte es in der Liga zu Gast bei Cagliari allerdings dann wieder nur zu einem 3:3. Dabei lagen die Gastgeber bei den xG (1,70 zu 3,20) und dem Ballbesitz (45 Prozent) zurück, holten aber trotzdem einen Punkt. Trotzdem haben die Mailänder nur eines der letzten sechs Pflichtspiele verloren (4S, 1U). Mit 6,2 Torschüssen pro Spiel liegt die AC in der Serie A sogar auf Platz 1. Ein Problem sind die Großchancen. Nur Inter (29) und Atalanta (28) ließen mehr große Chancen liegen als Milan (26).

Einige Dinge hat Juves neuer Trainer Thiago Motta schon bewirkt. In der Serie A sind die Turiner nach zwölf Spieltagen noch ungeschlagen. Zudem haben die Bianconeri mit nur sieben Gegentreffern die beste Abwehr der Liga. Der Rekordmeister steht in Kategorien wie gegnerische Tore pro Spiel (0,6), xGA (8,6), Spiele ohne Gegentor (9), Ballbesitz (61,5 Prozent) und genaue Pässe pro Spiel (521,8) ligaweit auf Platz 1. Doch die Mannschaft ist auch noch sehr jung. Nur Parma kommt auf einen jüngeren Kader. Rückschläge sind einkalkuliert, sollen aber im optimalen Fall nicht im AC Milan Juventus Tipp passieren.

So befindet sich die Mannschaft im Selbstfindungs-Modus und muss das System mit häufigen Positionswechseln noch besser umsetzen. Mit sechs Remis an den ersten zwölf Spieltagen steht Juventus nur auf Rang 6. In der Champions League gab es nach Siegen zum Auftakt gegen PSV Eindhoven (3:1) und RB Leipzig (3:2) zuletzt zwei Partien ohne Sieg. Auf eine 0:1-Heimpleite gegen Stuttgart folgte ein 1:1 zu Gast beim OSC Lille. Vor der Länderspielpause gewann die “Alte Dame” noch das Derby daheim gegen Torino mit 2:0.

AC Milan - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:3 Cagliari Calcio (A), 3:1 Real Madrid (A), 1:0 Monza (A), 0:2 SSC Neapel (H), 3:1 Club Brügge (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 FC Torino (H), 1:1 OSC Lille (A), 2:0 Udinese Calcio (A), 2:2 Parma (H), 4:4 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Juventus: 0:0 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 0:0 (H)

Milan verlor nur eines der letzten sieben Duelle gegen Juve. Im Oktober 2023 kassierte man eine 0:1-Heimpleite (3S, 3U). Bei dieser Paarung gab es in den jüngsten acht Aufeinandertreffen allerdings auch lediglich einen Heimsieg, was den Hausherren in der AC Milan Juventus Prognose nicht besonders viel Hoffnung macht.

Die Mailänder gewannen im Oktober 2022 mit 2:0 im San Siro. Grundsätzlich führt Turin die Gesamtbilanz mit 78 Siegen zu 53 Niederlagen an (70U). In der Lombardei haben die Hausherren mit 30 Erfolgen in 96 Partien bei 28 Pleiten knapp die Nase vorne (38U).

Rafael Leao musste lange auf der Bank schmoren. Gegen Real Madrid war der Portugiese dann wie erwähnt an zwei Toren beteiligt und ließ gegen Cagliari zwei eigene Treffer folgen. Zudem traf der Offensiv-Akteur auch am vergangenen Freitag für die portugiesische Nationalmannschaft gegen Polen.

Erzielt der Portugiese auch am Samstag gegen Juve ein Tor, wird der AC Milan gegen Juventus Tipp “Rafael Leao trifft” in der ODDSET App mit einer Quote von 3,70 belohnt.

AC Milan vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Pulisic, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor, Camarda, Abraham

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Weah, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, Fagioli, McKennie, Mbangula, Conceicao

Die Hausherren müssen ohne Florenzi, Bennacer und Jovic auskommen. Bei den Gästen fehlen Adzic, Milik, Bremer, Cabal, Nico Gonzalez und Douglas Luiz.

Allzu große Auswirkungen auf unsere AC Milan vs Juventus Prognose dürfte die Personalsituation nicht haben.

Unser AC Milan - Juventus Tipp: Doppelte Chance X2

Rechtzeitig vor dem Spitzenspiel gegen Juve hat AC Milan die Kurve gekriegt. Allerdings lassen die Rossoneri in dieser Saison noch zu oft die nötige Konstanz vermissen. Bei der “Alten Dame” ist dagegen die Handschrift des neuen Trainers schon viel deutlicher zu erkennen.

Am Ende rechnen wir wie die Buchmacher mit einem engen Spiel, sehen aber die Gäste leicht vorne. Juventus ist saisonübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen. Außerdem gab es bei dieser Paarung für das jeweilige Heimteam in den letzten Aufeinandertreffen kaum etwas zu feiern.