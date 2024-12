AC Milan - Roter Stern Belgrad Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 10.12.2024 • 11:59 Uhr AC Milan - Roter Stern Belgrad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Setzen die Rossoneri ihren Siegeslauf fort?

Unser AC Milan - Roter Stern Belgrad Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.12.2024 lautet: Im Wett Tipp heute erwarten wir wieder einige Gegentore für die zweitschwächste Defensive der Königsklasse.

Am vergangenen Spieltag feierte Belgrad den ersten Sieg in der Königsklasse (5:1 vs. VfB Stuttgart). Es war der erste Erfolg der serbischen Mannschaft in der Champions League nach zuvor 14 sieglosen Partien in Serie (1U, 13 N). In unserer AC Milan Roter Stern Belgrad Prognose kehren die Gäste allerdings wieder zurück in alte Zeiten.

Wir bauen im AC Milan Roter Stern Belgrad Wett Tipp heute auf die hervorragende Angriffs-Abteilung der Gastgeber und spielen bei ODDSET eine Quote von 2,00 auf “AC Milan Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Roter Stern Belgrad auf “AC Milan Über 2,5 Tore”:

Milan gewann zuletzt 3 CL-Partien in Serie und erzielte je “Über 2,5 Tore”.

Die Gäste kassierten bereits 17 Gegentreffer (35.).

Belgrad kassierte in 3 der letzten 4 CL-Begegnungen “Über 3,5 Gegentore”.

AC Milan vs Roter Stern Belgrad Quoten Analyse:

Viel höher als bei LeoVegas fallen die AC Milan Roter Stern Belgrad Quoten für einen Heimsieg der italienischen Vertreter nicht aus. Auf dem Markt findet ihr maximal eine Quote von 1,30 für einen Erfolg der Gastgeber.

Ein zweiter CL-Sieg in Serie für die Gäste aus Belgrad käme vollkommen überraschend. Die Buchmacher sehen dafür keinerlei Anzeichen und bestätigen die Außenseiterrolle mit AC Milan Roter Stern Belgrad Wettquoten im zweistelligen Bereich für einen Triumph der Serben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Roter Stern Belgrad Prognose: Kein echter Hoffnungsschimmer

Zurzeit liegen die Playoffs für Belgrad nur noch drei Punkte entfernt. Allerdings kam der 5:1-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag ziemlich überraschend und sollte eher eine Ausnahme bleiben.

Die Frustrationstoleranz von Gäste-Trainer Vladan Milojevic wurde in der Champions League teilweise extrem auf die Probe gestellt. Vor dem 5:1-Erfolg gegen Stuttgart hatte Crvena Zvezda in drei aufeinanderfolgenden Begegnungen der Königsklasse “Über 3,5 Gegentore” zugelassen.

Es dürfte daher niemanden überraschen, dass die drei Punkte aus dem Spiel gegen die Schwaben die ersten Zähler auf dem Konto des serbischen Vertreters gewesen sind. Dabei wird es aller Voraussicht nach auch im AC Milan Roter Stern Belgrad Tipp bleiben.

Die Gäste nahmen bisher die zweitmeisten Gegentore aller CL-Teilnehmer hin (17) und unterstrichen die Schwächen in der Verteidigung mit 11,6 erwartbaren Gegentreffern (33.).

AC Milan - Roter Stern Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 Atalanta Bergamo (A), 6:1 Sassuolo (H), 3:0 Empoli (H), 3:2 Slovan Bratislava (A), 0:0 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 6:0 Tekstilac Odzaci (H), 3:1 Backa Topola (H), 2:0 Mladost Lucan (A), 5:1 VfB Stuttgart (H), 1:0 OFK Belgrad (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Roter Stern Belgrad: 1:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (A), 1:0 (H).

Einen positiven Eindruck hat jedoch auch die Hintermannschaft der Gastgeber vor der AC Milan Roter Stern Belgrad Prognose noch nicht hinterlassen. AC Milan steht nach fünf Spieltagen bereits bei 9,7 erwartbaren Gegentreffern (27.).

Insgesamt flogen schon 77 Schüsse in die Richtung von Mike Maignan (27.) und damit nur unwesentlich weniger als auf das Tor der Gäste (86). Beide Teams halten sich mit diesen Werten im Vergleich aller CL-Teilnehmer im unteren Drittel auf.

Ebenso zählen beide Mannschaften nach fünf absolvierten Spieltagen zu den Teams, die noch keine einzige Begegnung ohne Gegentor abgeschlossen haben.

Roter Stern Belgrad ging bisher äußerst wertschätzend mit den eigenen Abschlüssen um und verwandelte 25,7 Prozent der eigenen Schüsse - ein Top-3-Wert in der Königsklasse.

Von daher können wir uns eine Partie, in der beide Mannschaften treffen, extrem gut vorstellen. In der Interwetten App findet ihr für den AC Milan gegen Roter Stern Belgrad Tipp “Beide Teams treffen” eine Quote von 1,95, die sehr interessant gilt.

So seht ihr AC Milan - Roter Stern Belgrad im TV oder Stream:

11. Dezember 2024, 21 Uhr, San Siro, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Form der Gastgeber ist in der Champions League so gut wie schon lange nicht mehr. Das Team aus Mailand gewann zuletzt drei CL-Begegnungen in Serie und erzielte in allen drei Paarungen “Über 2,5 Tore”.

Damit feierten die Rossoneri mehr Siege als in zuvor elf Champions-League-Partien zusammengenommen (2S, 3U, 6N). Folgt ein weiterer Dreier gegen die Truppe aus Belgrad, würde Milan erstmals seit 2005 den vierten Sieg in Folge feiern.

AC Milan vs Roter Stern Belgrad: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez, Reijnders, Fofana, Musah, Pulisic, Rafael Leao, Morata

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Sportiello, Pavlovic, Tomori, Terracciano, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze, Abraham, Camarda

Startelf Roter Stern Belgrad: Gutesa - Mimovic, Djiga, Spajic, Seol, Elsnik, Krunic, Silas, Maksimovic, Milson, Ndiaye

Ersatzbank Roter Stern Belgrad: Marko Ilic, Draskic, Drkusic, Lekovic, Rodic, Dalcio, Kanga, Ivanic, Katai, Radonjic, Duarte

Ein Augenmerk solltet ihr auf Christian Pulisic werfen. Der Offensivspieler ist in seinen letzten zwölf europäischen Spielen für AC Milan an acht Toren direkt beteiligt gewesen (6 Tore, 2 Torvorlagen).

Während seiner sechs vorangegangenen Champions-League-Partien für die Rossoneri hat der ehemalige Bundesliga-Profi vier Tore und eine Torvorlage gesammelt und gilt auch in der AC Milan Roter Stern Belgrad Prognose als heißer Anwärter auf Scorerpunkte.

Unser AC Milan - Roter Stern Belgrad Tipp: AC Milan Über 2,5 Tore

Die Rossoneri haben eine achtbare Schussverwandlungs-Quote (21,3 Prozent) und während ihrer aktuellen Siegesserie von drei CL-Partien in Folge jeweils “Über 2,5 Tore” erzielt. Vor der 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag der Serie A gegen Atalanta jubelten die Milan-Fans in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen über mindestens drei Treffer ihrer favorisierten Mannschaft.