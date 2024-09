AC Milan - Venezia Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 11:00 Uhr AC Milan - Venezia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Holen die Rossoneri endlich den ersten Dreier?

Unser AC Milan - Venezia Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.09.2024 lautet: Die Mailänder stehen vor dem Heimspiel am Samstag unter Druck. Im Wett Tipp heute winkt aber der erste Saisonsieg.

Die neue Saison der Serie A ist erst drei Spieltage alt. Trotzdem brennt bei AC Milan schon der Baum. Die Rossoneri warten noch auf den ersten Sieg. Zwei Punkte reichen aktuell nur für Platz 14. Bevor man am Dienstag in der Champions League Liverpool empfängt, soll in der AC Milan Venezia Prognose nun dringend der erste Dreier her. Dabei könnte der ebenfalls noch sieglose Aufsteiger Venezia am Samstagabend zur richtigen Zeit kommen.

Wir kommen zum selben Ergebnis wie die Bookies und spielen unseren AC Milan Venezia Wett Tipp heute „Sieg AC Milan HC -1″ mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Venezia auf „Sieg AC Milan HC -1″:

Venezia kam an den ersten 3 Spieltagen nur auf ein Tor und einen Punkt

Die „Leoni alati“ warten seit 2000 auf einen Sieg gegen Milan

Die Rossoneri waren in der Vorsaison das viertbeste Heimteam der Serie A

AC Milan vs Venezia Prognose: Können die Rossoneri die Abwehr stabilisieren?

Stefano Pioli hatte Milan nach dem Meistertitel 2022 in der vergangenen Saison nochmal auf den zweiten Platz geführt. Der Rückstand auf den Meister Inter hatte allerdings 19 Punkte betragen. So trennte sich der Verein nach der vergangenen Spielzeit von seinem Trainer. Die Verantwortlichen entschieden sich für Paulo Fonseca als Nachfolger. Diese Personalie kam bei vielen Fans aber nicht besonders gut an. Die Mannschaft legte unter dem neuen Übungsleiter auch nicht gut los.

Zu zwei 2:2-Unentschieden gegen Torino und Lazio kam eine 1:2-Niederlage in Parma. Vor allem die sechs Gegentore, die allesamt vermeidbar waren, stoßen bisher negativ auf. Schon 2023/24 war die Defensive das Problem der Rossoneri. 49 Gegentore war der schlechteste Wert in den Top 11 der Tabelle. In der abgelaufenen Spielzeit waren die Mailänder eigentlich auch recht heimstark. Doch von den vergangenen fünf Partien im San Siro konnte nur eine gewonnen werden (3U, 1N).

Im Mai 2021 kehrte Venezia nach 19 Jahren Abwesenheit in die Serie A zurück. In der höchsten Spielklasse konnten sich die „Leoni alati“ aber nicht halten und mussten gleich wieder in die 2. Liga absteigen. Nach zwei Spielzeiten in der Serie B wagen die Lagunenstädter nun einen neuen Versuch. Dieses Mal will der Verein natürlich den Klassenerhalt schaffen. Mit einem Gesamtmarktwert von 57 Millionen Euro ist Venedig aber wieder das Schlusslicht in Italien.

So ruhen die Hoffnungen auf Eusebio Di Francesco, der im Sommer das Traineramt bei den Orange-Schwarz-Grünen übernommen hat, da Aufstiegscoach Paolo Vanoli zum FC Torino gewechselt ist. Der Start in die Saison war aber mehr als holprig. Zunächst schied man in der Coppa bei Zweitligist Brescia Calcio (1:3) aus und nach den ersten drei Partien der Serie A stehen auch nur ein Tor und ein Punkt zu Buche. Das reicht aktuell nur für den vorletzten Platz in der Tabelle.

AC Milan - Venezia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:2 Lazio (A), 1:2 Parma (A), 2:2 (H), 3:1 AC Monza (H), 2:2 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Venezia: 0:1 FC Torino (H), 0:0 AC Florenz (A), 1:3 Lazio (A), 1:3 Brescia Calcio (A), 2:1 PEC Zwolle (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan - Venezia: 3:0 (A), 2:0 (H), 4:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A)

Milan führt die Bilanz gegen Venedig klar mit 17 Siegen an, demgegenüber stehen sieben Remis und vier Niederlagen. Drei der vier Pleiten gegen die „Leoni alati“ kassierte die AC in der Lagunenstadt.

Der letzte Erfolg von Venezia gegen die Rossoneri stammt aus dem März 2000. Aus den folgenden vier Vergleichen holte der VFC nur einen Punkt. Die beiden Duelle in der Saison 2021/22 gingen jeweils ohne Gegentor an Milan.

AC Milan - Venezia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson, Tomari, Pavlovic, Hernandez - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao - Abraham

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Raveyre, Calabria, Gabbia, Batresahgi, Terracciano, Musah, Zeroli, Pulisic, Okafor, Jovic

Startelf Venezia: Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Candela, Caviglia, Duncan, Zampano - Busio, Oristanio - Pohjanpalo

Ersatzbank Venezia: Grandi, Stankovic, Haps, Altare, Carboni, Schingtienne, Sagrando, Crnigoj, Andersen, Doiumbia, Ellertsson, Raimondo, Gytkjaer, El Haddad, Yeboah

Bei den Hausherren muss Neuzugang Alvaro Morata nach seiner Muskelverletzung wohl noch weiter aussetzen. So wird Tammy Abraham in der AC Milan Venezia Prognose im Sturm beginnen.

Theo Hernandez und Rafael Leao, die zuletzt bei Lazio 70 Minuten auf der Bank saßen, dürften wieder in die Startelf rücken.

Unser AC Milan - Venezia Tipp: Sieg AC Milan HC -1

Ein guter Saisonstart sieht anders aus. Doch wenige Tage vor dem ersten Spiel in der Königsklasse spricht viel für den ersten Saisonsieg der AC Milan in der Serie A. Das hat natürlich mit der Qualität und dem Heimvorteil der Rossoneri zu tun.

Zudem steht Venezia wohl wieder vor einer schwierigen Saison und könnte für die Gastgeber ein dankbarer Aufbaugegner sein. Am Ende trauen wir den Mailändern vor 70.000 Fans sogar einen klaren Sieg zu.