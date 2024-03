AEK Athen - Olympiakos Piräus Tipp, Prognose, Quote 31.3.

Unser AEK Athen - Olympiakos Piräus Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 31.03.2024 lautet: Meister und Pokalsieger AEK Athen empfängt Rekordmeister Olympiakos. Wir erwarten im Wett Tipp heute ein Duell mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Enttäuschung auf Seiten der Olympiakos-Fans könnte nach der dritten Niederlage in Folge in dieser Saison gegen den ewigen Rivalen Panathinaikos, noch dazu am ersten Spieltag der Meisterschaftsrunde der Super League, kaum größer sein. Ob die Wiedergutmachung in der kommenden Partie gegen AEK Athen gelingt, scheint jedoch nicht übermäßig wahrscheinlich. AEK spielt eine starke Saison, verlor zu Hause noch kein Spiel.

Darum tippen wir bei AEK Athen vs Olympiakos Piräus auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

In 4 der letzten 5 Duelle zwischen AEK und Olympiakos trafen beide Teams.

AEK Athen ist seit 20 Spielen im Ligabetrieb ungeschlagen.

Olympiakos konnte in den letzten 8 Pflichtspielen in Folge mindestens einen Treffer erzielen.



AEK Athen vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

Die Hauptstädter werden im kommenden Duell mit Olympiakos Piräus als Favorit den Platz betreten. Auf dem Drei-Weg-Markt steht ein Heimsieg mit einer Quote von 1,75 in den Büchern. Ein Auswärtssieg des Rekordmeisters ergibt eine stolze Quote von 4,60.

AEK Athen vs Olympiakos Piräus Prognose: Muss AEK Athen die erste Heimniederlage einstecken?

Der amtierende Meister AEK Athen ist auf dem besten Weg, zum vierten Mal in der Vereinshistorie den Titel in der höchsten griechischen Spielklasse zu verteidigen. Zum Auftakt in den diesjährigen Playoffs gelang ein ungefährdeter 4:0-Sieg gegen PAS Lamia. Zu Hause verloren die Mannen von Trainer Matias Almeyda in dieser Spielzeit noch kein Spiel und mussten in 13 Spielen erst neun Gegentreffer schlucken.

Die beiden Mittelstürmer Levi Garcia und Ezequiel Ponce in den Reihen der Gelb-Schwarzen kommen auf jeweils elf Treffer in dieser Saison. Das vom Trainer bevorzugte 4-4-2-Spielsystem verbindet eine kompakte Defensive (Platz 3) mit einem schlagkräftigen Angriff (Platz 2).

Die „Legende“ aus Piräus ist nach wie vor der größte Name im griechischen Fußball. Nach drei Meistertiteln in Folge musste man sich im vergangenen Jahr jedoch dem kommenden Gegner AEK Athen geschlagen geben. In der aktuellen regulären Saison belegte Piräus mit 18 Siegen und fünf Niederlagen den dritten Platz in der Tabelle. Im Schnitt fielen in den Spielen von Olympiakos 3,2 Tore.

Der Stürmer Ayoub El Kaabi kommt in der laufenden Spielzeit auf eine starke Torausbeute von 15 Treffern. In fünf der letzten sechs Liga-Spiele traf der Marokkaner mindestens einmal in den gegnerischen Kasten und kommt in diesem Zeitraum auf acht Tore. Bei Betano winkt für die „El Kaabi trifft“-Wette eine Quote von 3,60, was eine Überlegung wert sein sollte.

AEK Athen - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 4:0 Lamia (A), 3:3 Aris Saloniki (A), 4:2 Giannina (H), 3:1 Lamia (A), 3:0 Kifisia (H).

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 6:1 Maccabi Tel Aviv (A), 1:3 Panathinaikos (H), 1:4 Maccabi Tel Aviv (H), 3:0 Volos (H), 2:1 Panetolikos (A).

Letzte 5 Spiele AEK Athen vs. Olympiakos Piräus: 2:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 3:1 (A), 1:2 (A).



Der direkte Vergleich geht selbstverständlich an den Rekordmeister aus Piräus, der 39 der 79 Spiele gegen AEK gewinnen konnte. Auswärts kommen die Rot-Weißen dabei sogar auf eine höhere Siegquote mit 22 Siegen bei nur elf Niederlagen.

Die Schwarz-Gelben vom amtierenden Meister sind auch in dieser Saison eine Macht und vor heimischem Publikum bisher nicht zu schlagen. Wir sehen diese Serie auch im anstehenden Match mit Olympiakos nicht reißen, wissend, dass die Männer von Rekordmeister Olympiakos jedoch immer für ein eigenes Tor zu haben sind.