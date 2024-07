Ajax Amsterdam - FK Vojvodina Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 12:00 Uhr Ajax Amsterdam - FK Vojvodina Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Leistet FK Vojvodina die notwendige Gegenwehr?

Unser Ajax Amsterdam - FK Vojvodina Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 25.07.2024 lautet: Vergangenes Jahr spielte Ajax Amsterdam eine Saison zum Vergessen. In unserem Wett Tipp heute haben die Hausherren diese Spielzeit noch nicht vollends aus ihren Knochen geschüttelt.

Nach 34 Spieltagen hatte Ajax Amsterdam in der letzten Saison Gewissheit: Der fünfte Tabellenplatz bedeutete keine Champions League, sondern die Europa-League-Qualifikation. Dort müssen die “Godenzonen” es nun mit dem FK Vojvodina aus Serbien aufnehmen. Die Gäste haben ihren ersten Ligaspieltag dieser Saison erfolgreich absolviert und mit 3:1 gegen Tekstilac gewonnen. Den Schwung nimmt das serbische Team auch in die EL-Qualifikation mit und macht unseren Wett Tipp heute spannend.

Wir spielen bei NEObet die Quote von 2,02 für “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs FK Vojvodina auf “Beide Teams treffen”:

Ajax hat in der vergangenen Saison 1,8 Gegentore pro Ligaspieltag kassiert.

Vojvodina ist der Auftakt in die neue Saison mit 3:1 gelungen.

Ajax hat in der letzten Spielzeit die drittmeisten erwartbaren Tore der Eredivisie erzielt (66,0 xG).



Ajax Amsterdam vs FK Vojvodina Quoten Analyse:

Ziemlich offensichtlich ist Ajax Amsterdam die Mannschaft mit dem deutlich größeren internationalen Ruf. Die Wettanbieter lassen daran in ihren Sportwetten Apps keine Zweifel aufkommen und vergeben für einen Heimsieg Quoten von unter 1,20.

Der FK Vojvodina versuchte sich in der letzten Saison für die Conference League zu qualifizieren, scheiterte aber bereits in der ersten Runde gegen APOEL Nikosia. Dieses Jahr geht es sogar in die Europa League Qualifikation, auch wenn die Chancen auf ein Weiterkommen mit Siegquoten bis 15,00 ebenfalls nicht sonderlich gut aussehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs FK Vojvodina Prognose: Fragezeichen in der Abwehr

Das Chaos der letzten Saison ist in Amsterdam noch nicht vollends beseitigt. Der niederländische Rekordmeister hatte mit der Meisterschaft absolut gar nichts zu tun, musste sich am Ende des Jahres sogar mit dem fünften Tabellenplatz zufriedengeben.

Am Angriffsspiel der Hausherren hat das sicherlich nicht gelegen. Ajax hatte im Laufe der Saison die drittmeisten erwartbaren Treffer der gesamten Eredivisie (66,0 xG) auf dem Konto.

Das große Manko bestand in der Defensive, die im Schnitt 1,8 Gegentore pro Spieltag zugelassen hatte und somit zu den schwächsten Hinterreihen der Liga zählte. Zumindest reichten die Werte der erwartbaren Gegentore (53,2 xGA) noch für eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte.

Nachwehen aus dieser katastrophalen Saison sind nicht auszuschließen. Während der Vorbereitung zeigte Ajax zeitweise attraktiven Offensivfußball und schoss St. Truidense mit 4:0 aus dem Stadion.

Ajax Amsterdam - FK Vojvodina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 1:0 Olympiakos (H), 2:1 Al-Wasl (H), 2:1 Rangers (H), 4:0 St. Truidense (H), 0:1 Zwolle (H).

Letzte 5 Spiele FK Vojvodina: 3:1 Tekstilac Odzaci (A), 2:0 FK Decic (H), 3:0 Spartak Subotica (H), 1:0 FK Mladost Lucan (H), 1:2 Roter Stern Belgrad (A).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam vs. FK Vojvodina: -



Gleichzeitig trafen in zwei der drei abschließenden Begegnungen vor der Saison auch die Gegner, sodass eine Wette mit “Beide Teams treffen” erfolgreich gewesen wäre. Der FK Vojvodina ist nach seiner Vorbereitung und dem ersten Spieltag absolut in der Lage, in den Niederlanden ein Tor zu erzielen.

Auch wenn es in der abgelaufenen Saison nicht für eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb gereicht hat, so erzielte das serbische Team in beiden Qualifikationsspielen mit Nikosia (1:2, 1:2) einen Treffer.

Inklusive der beiden abschließenden Vorbereitungsspiele hat der FK Vojvodina in seinen vergangenen drei Begegnungen stets doppelt getroffen und sich in die gewünschte Verfassung vor dem Knaller gegen Ajax Amsterdam gebracht.

International musste Ajax schon im letzten Jahr in elf von zwölf Partien ein Gegentor überstehen. Trotz dieser Quote fanden die Hausherren den Weg ins Conference-League-Achtelfinale, nachdem die Europa-League-Gruppenphase zu viel für den niederländischen Rekordmeister gewesen war und man dort nur ein Spiel gewinnen konnte (2U, 3N).

Unser Ajax Amsterdam - FK Vojvodina Tipp: Beide Teams treffen

In der Vorbereitung konnte Ajax seine anfällige Hintermannschaft aus der vorangegangenen Saison nicht vollends rehabilitieren. Vojvodina ist gut in die Saison gestartet und wird die Verteidigung der Hausherren auf die Probe stellen. Für einen eigenen Treffer sollte der niederländische Rekordmeister im eigenen Stadion aber auf jeden Fall zu haben sein.