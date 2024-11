Albanien - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 14:11 Uhr Albanien - Ukraine Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer sichert sich in der Gruppe B1 die ersten beiden Plätze?

Unser Albanien - Ukraine Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 19.11.2024 lautet: Für die Ukraine ist am letzten NL-Spieltag zwischen Auf- und Abstieg noch alles möglich. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gelb-Blauen zu Gast bei den Rot-Schwarzen mindestens einen Punkt zu.

In einigen Nations-League-Gruppen sind vor dem letzten Spieltag schon zahlreiche Entscheidungen gefallen, nicht so in der Gruppe B1, wo noch alles passieren kann. Tschechien liegt mit acht Punkten auf Rang 1. Dahinter folgen mit jeweils sieben Zählern Georgien und Albanien. Selbst das aktuelle Schlusslicht Ukraine (5 Punkte) kann noch den Aufstieg schaffen.

So hat das direkte Duell am Dienstag in Tirana zwischen den „Kuqezinjte“ und den „Schowto-blakytni“ eine große Bedeutung. Die Bookies rechnen in der Albanien Ukraine Prognose mit einem Duell auf Augenhöhe, sehen dabei aber die Gäste etwas vorne. Uns geht es ähnlich.

Deswegen spielen wir mit einer Quote von 1,68 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Albanien vs Ukraine auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Albanien hat in diesem Jahr nur ein Länderspiel vor den eigenen Fans gewonnen (gegen Liechtenstein)

Die „Kuqezinjte“ sind seit 2 Heimspielen ohne Sieg und ohne Tor

Die Ukraine hat lediglich eines von 7 Duellen gegen die Rot-Schwarzen verloren

Albanien vs Ukraine Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste haben die Ukrainer einen Vorteil. Denn die „Schowto-blakytni“ werden im FIFA-Ranking auf Platz 25 geführt, während es die „Kuqezinjte“ hier nur auf Rang 65 schaffen. So schlagen sich die Albanien vs Ukraine Quoten auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,46. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Heimerfolg Albanien gegen Ukraine Wettquoten zwischen 2,95 und 3,15. Wenn ihr noch einen neuen Anbieter sucht, kann euch unser Sportwetten Bonus Vergleich sicher hilfreich sein.

Albanien vs Ukraine Prognose: Können die Rot-Schwarzen die Heimbilanz aufpolieren?

Albanien hatte bei der EM 2024 mit Spanien, Italien und Kroatien eine wahrlich schwierige Gruppe erwischt. Dabei setzte es nach einem 2:2-Achtungserfolg gegen Kroaten nur knappe Niederlagen gegen die „Squadra Azzurra“ (1:2) und „La Roja“ (0:1). Trotzdem mussten die „Kuqezinjte“ nach der Vorrunde wieder die Koffer packen. In der laufenden Nations League stehen zwei Siege und ein Remis bei zwei Niederlagen zu Buche. Beide Dreier holten die Rot-Schwarzen aber auswärts.

Vor den eigenen Fans gab es in diesem Jahr mit einem 3:0-Sieg gegen Liechtenstein lediglich einen Sieg. In der Nations League ging das einzige Heimspiel mit 0:1 gegen Georgien verloren. In der letzten Ausgabe des Wettbewerbs hatte man nur zwei Punkte geholt, konnte aber in der einzigen Dreier-Gruppe trotzdem die Klasse halten. Nun ist im Albanien Ukraine Tipp sogar noch der Aufstieg in Liga A möglich. Dafür muss man aber mindestens einen Punkt holen. Seit zwei Heimspielen sind die Albaner jedoch ohne Sieg und ohne Tor.

Bei der EM 2024 nahmen die Ukrainer das vierte Mal in Folge an einer Europameisterschaft teil. Nachdem die „Schowto-blakytni“ bei der EURO 2021 noch ins Viertelfinale gekommen waren, war dieses Mal zum dritten Mal in der Vorrunde Endstation. Dabei hatten die Gelb-Blauen nach der Gruppenphase genauso viele Punkte auf dem Konto gehabt wie der Erstplatzierte. Auch in der Nations League ging es mit Niederlagen daheim gegen Albanien (1:2) und in Tschechien (2:3) nicht gut los.

Doch seit drei Partien und einem 1:0 gegen Georgien ist die Mannschaft von Trainer Serhiy Rebrov ohne Niederlage (1S, 2U). Bisher hatte das Land drei Spielzeiten in der Nations-League B und eine Saison in der Liga A absolviert. Es droht der erste Abstieg in die Liga C. Bei einem Sieg ist laut Albanien Ukraine Prognose aber auch der Aufstieg in die Liga A noch möglich. In den letzten fünf Länderspielen konnten die Ukrainer immer mindestens ein Tor erzielen. Dabei blieb man aber nur einmal ohne Gegentreffer.

Albanien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Albanien: 0:0 Tschechien (H), 1:0 Georgien (A), 0:2 Tschechien (A), 0:1 Georgien (H), 2:1 Ukraine (A)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 1:1 Georgien (A), 1:1 Tschechien (H), 1:0 Georgien (H), 2:3 Tschechien (A), 1:2 Albanien (H)

Letzte 5 Spiele Albanien vs Ukraine: 2:1 (A), 1:4 (H), 1:3 (H), 2:2 (A), 0:2 (H)

Beide Nationen standen sich siebenmal auf dem Platz gegenüber. In den ersten sechs Partien blieben die Ukrainer mit fünf Siegen und einem Remis ohne Niederlage gegen Albanien.

Im Hinspiel des laufenden Wettbewerbs konnten dann die „Kuqezinjte“ mit einem 2:1 in Prag den ersten Erfolg gegen die „Schowto-blakytni“ feiern.

In den letzten sechs Spielen der Albanier wurde der Wert von 2,5 Toren nur einmal übertroffen Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit vielen Toren.

Für den Albanien Ukraine Tipp „Unter 2,5 Tore“ bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,65. Für Neukunden hat der Anbieter einen attraktiven Betano Willkommensbonus parat.

So seht ihr Albanien - Ukraine im TV oder Stream:

19. November 2024, 20:45 Uhr, Air Albania Stadium, Tirana

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Nations League wird in der Saison 2024/25 live auf DAZN gezeigt. Alle Spiele, mit Ausnahme der deutschen Mannschaft, werden in Deutschland live beim Streaming-Sender übertragen. So braucht ihr für das Spiel zwischen Albanien und der Ukraine ein Abo bei DAZN.

Der Anpfiff im Air Albania Stadium von Tirana erfolgt am Dienstag um 20:45 Uhr.

Albanien vs Ukraine: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Albanien: Strakosha - Hysaj, Ismajli, Ajeti, Mitaj - K. Asllani, Ramadani - Asani, N. Bajrami, Uzuni - Tuci

Ersatzbank Albanien: Kastrati, Sherri - Balliu, Mihaj, Hadroj, A. Bajrami, Laci, Muci, Abrashi, Asani, Seferi, Muja, Hoxha

Startelf Ukraine: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Brazhko - Hutsulyak, Shaparenko, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

Ersatzbank Ukraine: Bushchan, Riznyk - Talovyerov, Bondar, Zabarnyi, Zinchenko, Sych, Nazarenko, Kryskiv, Yarmolyuk, Zubkov, Kalyuzhnyi, Yaremchuk, Vanat

Bei den Hausherren fehlen Spieler wie Gjimshiti (Atalanta), Kumbulla (Espanyol), Berisha (Lecce) und Broja (Everton).

Die Gäste müssen in der Albanien Ukraine Prognose ohne Profis wie Lunin (Real Madrid) und Tsyhankov (Girona) auskommen.

Unser Albanien - Ukraine Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Uns erwartet ein enges und umkämpftes Duell auf Augenhöhe. Uns geht es am Ende wie den Buchmachern. Wir sehen die Gäste knapp vorne und trauen ihnen mindestens einen Zähler zu.

Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich, der Formkurve und der Qualität zu tun, andererseits tun sich die Albaner in diesem Jahr daheim etwas schwer. Außerdem gehen wir von einer eher torarmen Partie aus.