Anderlecht - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten 30.01.2025

Unser Anderlecht - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.01.2025 lautet: Fürs Weiterkommen in der Europa League müssen die Kraichgauer am letzten Spieltag unbedingt gewinnen, doch der Wett Tipp heute verspricht nicht mehr als einen Punkt.

Vor dem letzten Spieltag der Europa League hat gerade mal eine Mannschaft das Ticket fürs Achtelfinale schon in der Tasche und sieben Vereine sind schon komplett ausgeschieden. Alle anderen Teilnehmer dürfen noch zumindest auf einen Platz in den Playoffs hoffen. Dazu gehört auch Hoffenheim.

Dafür müssen die Kraichgauer bei der Anderlecht Hoffenheim Prognose aber als Sieger vom Feld gehen. Sonst würde die TSG als erster deutscher Verein seit Gladbach in der Spielzeit 2019/20 in der Gruppen- bzw. Liga-Phase ausscheiden. Wir spielen mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten den Anderlecht Hoffenheim Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Anderlecht vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Anderlecht hat in dieser EL-Saison 8 Punkte mehr gesammelt als Hoffenheim

Die TSG konnte in der Bundesliga an den letzten 8 Spieltagen nur einen Sieg feiern

Der RSC ist seit 8 Europapokal-Heimspielen ungeschlagen

Anderlecht vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Gäste mit 145 zu 124 Millionen Euro die Nase knapp vorne. Die EL-Tabelle und der Heimvorteil sprechen aber für die Belgier. Das schlägt sich natürlich auch in den Anderlecht vs Hoffenheim Quoten nieder.

So sind die Hausherren bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz mit Siegquoten im Schnitt von 2,20 leicht favorisiert, doch für einen Sieg der Gäste klettern die Anderlecht gegen Hoffenheim Wettquoten auch nur auf Werte zwischen 3,10 und 3,30.

Anderlecht vs Hoffenheim Prognose: Der RSC setzt auf seine Heimstärke

Anderlecht kann in dieser EL-Saison Siege gegen Ferencvaros (2:1), Real Sociedad (2:1), Ludogorets (2:0) und Slavia Prag (2:1) vorweisen. Hinzu kommen zwei Remis gegen Rigas FS (1:1) und den FC Porto (2:2). Am vergangenen Spieltag setzte es mit dem 0:2 bei Viktoria Pilsen die erste Niederlage. Trotzdem haben die Lila-Weißen den direkten Einzug ins Achtelfinale noch in der eigenen Hand. Dazu reicht ein Heimsieg gegen Hoffenheim. Unser Anderlecht Hoffenheim Tipp wird auch von der Tatsache unterstützt, dass der RSC seit acht Europapokal-Heimspielen ungeschlagen ist (5S, 3U).

Der belgische Rekordmeister kommt zudem auf die fünftbeste „Shot Conversion“ im Wettbewerb (19,3 Prozent) und hat bei einem xG-Wert von 7,4 elf Tore erzielt. In der heimischen Liga hinkt Anderlecht den Erwartungen allerdings hinterher. In dieser liegt der Royal Sporting Club nur auf Platz 4 und hat schon zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Genk. Die letzte Meisterschaft stammt aus der Saison 2016/17. Der Klub war mit Coach Brian Riemer in die Saison gegangen. Schon Mitte September wurde der Trainer aber entlassen. U18-Trainer David Hubert übernahm zunächst interimsweise und wurde dann zum Cheftrainer befördert.

Hoffenheim zeigte am Wochenende daheim gegen Frankfurt eine seiner besten Saisonleistungen und konnte, obwohl man wieder zweimal in Rückstand geraten war, am Ende doch noch mit einem Punkt vom Feld gehen (2:2). Dieses Mal hatte sich die Truppe von Coach Christian Ilzer mit viel Einsatz und Willen gegen die Niederlage gestemmt. Zudem trug sich der eingewechselte Winterzugang Gift Orban mit seiner ersten Aktion in die Torschützenliste ein. Der eine Punkt hilft der Mannschaft aber nicht wirklich weiter. In den letzten acht BL-Spielen konnten die Kraichgauer gerade mal einen Sieg feiern (3U, 4N).

So steckt die TSG weiter auf Rang 15, vier Punkte vor dem Relegationsrang, fest. Auch in der Europa League droht ein frühes Aus. Der einzige Sieg war ein 2:0 daheim gegen Kiew. Gegen Midtjylland, Olympique Lyon und den FCSB Bukarest kamen immerhin noch drei Remis dazu. Niederlagen setzte es gegen Porto, Braga und Tottenham. Seit fünf EL-Gastspielen wartet Hoffenheim auf einen Sieg. Die Badener kommen im Wettbewerb nur auf eine „Shot Conversion“ von neun Prozent (Platz 30). Allerdings haben auch nur vier Teams mehr Schüsse zugelassen. Zudem haben lediglich vier Teams einen besseren xGA-Wert als Hoffenheim (7,2). Die TSG hat aber elf Gegentore kassiert (Platz 24).

Anderlecht - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Anderlecht: 4:1 Mechelen (H), 0:2 Viktoria Pilsen (A), 2:0 Kortrijk (A), 1:0 Antwerp FC (H), 0:3 FC Brügge (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:2 Frankfurt (H), 2:3 Tottenham (H), 3:1 Kiel (A), 0:5 Bayern München (A), 0:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Anderlecht vs Hoffenheim: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag das erste Mal aufeinander. Die TSG hatte in ihrer Europapokal-Geschichte bisher nur einmal gegen einen Verein aus Belgien gespielt. In der EL-Saison 2020/21 gab es zwei 4:1-Siege gegen KAA Gent.

Anderlecht hat dagegen 13 der vergangenen 19 Duelle gegen Vereine aus Deutschland verloren, bei drei Siegen und drei Remis. Diese Bilanz wollen wir bei unserer Anderlecht Hoffenheim Prognose im Hinterkopf behalten.

In dieser Europa-League-Saison hat kein Team anteilsmäßig mehr Tore nach dem Seitenwechsel erzielt als die TSG. Während Hoffenheim nur auf einen Treffer im ersten Durchgang kommt, gab es sechs Tore in Halbzeit zwei.

Dieses Wissen nutzen wir für den Anderlecht Hoffenheim Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit” für den wir in der Merkur Bets App eine Quote von 2,02 bekommen.

So seht ihr Anderlecht - Hoffenheim im TV oder Stream:

30. Januar 2025, 21 Uhr, Lotto Park, Brüssel

Übertragung TV: RTL Nitro

Übertragung Stream: RTL+

Die deutschen Rechte für die Europa League Saison 2024/25 liegen bei RTL. Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden fast alle live übertragen.

An diesem Donnerstag ist das Duell zwischen Anderlecht und Hoffenheim allerdings auf dem Sender RTL Nitro und im Stream bei RTL+ zu sehen. Anpfiff im Lotto Park von Brüssel ist um 21 Uhr.

Anderlecht vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Anderlecht: Kikkenborg - Adryelson, Dendoncker, Simic - Sardella, Rits, Verschaeren, M. N’Diaye - T. Hazard, Goto, Huerta

Ersatzbank Anderlecht: Schlieck (Tor), Augustinsson, Degreef, Vazquez, Stroeykens, Hey, Amuzu, Maamar, Leoni

Startelf Hoffenheim: L. Philipp - Gendrey, Arthur Chaves, Akpoguma, D. Jurasek - Stach, Becker, Hlozek, Kramaric, Bischof - Moerstedt

Ersatzbank Hoffenheim: T. Philipp (Tor), Hranac, Nsoki, Micheler, Mokwa, Orban, Bülter, Kaderabek, Geiger

Auf beiden Seiten fallen einige Spieler aus, was wir bei unserer Anderlecht Hoffenheim Prognose berücksichtigen müssen. So fehlen den Hausherren Spieler wie Edozie, Dolberg, Kana, Ashimeru und Vertonghen.

Bei den Gästen ist die Liste der Ausfälle mit Profis wie Tabakovic, Prass, Samassekou, Lenz, Bebou, Kabak, Tohumcu und Prömel noch länger.

Unser Anderlecht - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die TSG muss einerseits in Anderlecht gewinnen und auch noch hoffen, dass die Konkurrenz patzt. Ein Sieg am letzten Spieltag ist nur etwas wert, wenn Hoffenheim mindestens vier Plätze in der EL-Tabelle gut macht.

Aber weder der Blick auf den Verlauf der Europapokal- noch die Bilanz aus der Bundesliga-Saison macht den Kraichgauern wirklich Hoffnung. Der Heimvorteil und die Formkurve sprechen dagegen für den belgischen Rekordmeister. Mehr als einen Punkt können wir den Gästen am Ende nicht zutrauen.