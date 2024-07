Argentinien - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2024

Unser Argentinien - Marokko Sportwetten Tipp zum Olympia 2024 Spiel am 24.07.2024 lautet: Als Spieler hat Javier Mascherano bei den Olympischen Spielen bereits “Gold” gewonnen. In unserem Wett Tipp heute startet der 40-Jährige auch erfolgreich seine nächste Mission “Goldmedaille”.

Der amtierende Weltmeister und frisch gekürte Copa-America-Sieger geht als einer der Favoriten in die Olympischen Spiele. Vier Spieler des argentinischen Olympia-Aufgebots waren Teil des Kaders der WM 2022. Zum Start der Olympischen Spiele wartet ein Vergleich mit Marokko. Die Löwen vom Atlas haben ebenfalls eine extrem erfolgreiche Weltmeisterschaft gespielt und sind bis ins Halbfinale vorgedrungen. Den Wett Tipp heute geben wir allerdings komplett in die Hände des Quotenfavoriten und spielen bei Happybet eine Quote von 3,60 für “Argentinien gewinnt ohne Gegentor”.