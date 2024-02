Arsenal - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Arsenal - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.02.2024 lautet: Erstmals in der Vereins-Historie ist Arsenal mit fünf Premier League-Siegen in Serie in ein neues Kalenderjahr gestartet. Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns außerhalb einer klassischen Drei-Wege-Wette umgeschaut.

Zu Gast im Estadio do Dragao bekam Arsenal in der vierten Minute der Nachspielzeit im Champions League-Spiel beim FC Porto die kalte Dusche und kassierte das einzige Tor des Tages. Die schnelle Rückkehr in den Liga-Alltag wird den Gunners gut tun, schließlich gewann die Mannschaft von Mikel Arteta nach dem Jahreswechsel jedes Ligaspiel (5 Siege) - ein neuer Vereinsrekord.

Newcastle hat das Jahr turbulent begonnen. Zwei Niederlagen gegen zwei Titelkandidaten (Liverpool, Manchester City) waren schnell vergessen, denn im Anschluss folgten vier ungeschlagene Ligaspiele in Serie (2 Siege, 2 Remis). Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns unter anderem mit der Historie dieser Paarung auseinandergesetzt. Wir entscheiden uns für „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,15 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Newcastle auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Arsenal hat in den letzten 7 Liga-Heimspielen gegen Newcastle kein Gegentor kassiert.

Die Gunners kassierten bislang die wenigsten erwartbaren Gegentore der Premier League (18,4 xGA).

Arsenal erlaubte in den letzten drei Ligaspielen gegen Liverpool, West Ham und Burnley insgesamt nur 0,9 erwartbare Gegentore.

Arsenal vs Newcastle Quoten Analyse:

Den Ausrutscher in der Königsklasse gegen Porto ausgenommen, sind die Gunners überragend in das neue Kalenderjahr gestartet. In der Premier League fuhren die Arteta-Schützlinge fünf Siege in Serie mit einem Torverhältnis von 21:2 ein. Kein Wunder, dass die Siegquoten der Hausherren maximal bei 1,40 liegen.

Newcastle ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis) und konnte die letzten beiden Auswärtsspiele für sich entscheiden. Das schafft genügend Grundlage, um zum Beispiel diese Bwin Freebet für eine Überraschungssieg zu spielen. In der Spitze erreichen die Wettquoten für einen Dreier der Magpies einen Wert von 8,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Newcastle Prognose: Wohlfühl-Faktor Emirates Stadium

Das Jahr 2024 begann für Arsenal mit fünf Liga-Siegen in Serie und insgesamt 21:2 Toren. Dadurch stehen die Gunners weiterhin mitten im Titelkampf. Zwar kassierten die Londoner eine unglückliche 0:1-Niederlage in der Königsklasse, doch das wird die grundsätzliche Formstärke der Hausherren nicht maßgeblich beeinflussen.

In der jüngeren Vergangenheit stellte Arsenal eindrucksvoll unter Beweis, dass der Wechsel vom europäischen Wettbewerb auf Liga-Alltag kein Problem darstellt. Die Gunners verloren keines ihrer letzten 20 Premier League-Spiele nach einem internationalen Spiel (16 Siege, 4 Remis).

Zusätzlich gastiert mit Newcastle eine gern gesehene Liga-Konkurrenz im Emirates Stadium. Arsenal ist seit elf Premier-League-Heimspielen gegen die Magpies ungeschlagen (10S, 1U) und kassierte in den letzten sieben Duellen auf vertrautem Boden kein Gegentor.

Die beste Defensive der Liga (18,4 erwartbare Gegentore) demonstrierte in den letzten Wochen ihre Stärke, erlaubte in den vergangenen drei Ligaspielen (Liverpool, West Ham, Burnley) nur zwei Torschüsse und insgesamt weniger als ein erwartbares Gegentor (0,9 xGA).

Arsenal - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:1 Porto (A), 5:0 Burnley (A), 6:0 West Ham (A), 3:1 Liverpool (H), 2:1 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:2 Bournemouth (H), 3:2 Nottingham (A), 4:4 Luton (H), 3:1 Aston Villa (A), 2:0 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Newcastle: 0:1 (A), 2:0 (A), 0:0 (H), 0:2 (A), 2:0 (H)

Es gibt sogar weitere Faktoren, die unsere anvisierte Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ den Rücken stärken. Zum Beispiel erzielte Arsenal in drei der vorangegangenen vier Liga-Duelle mit Newcastle kein eigenes Tor.

Sowieso deutet die Historie dieser Begegnung auf ein Spiel ohne Tore auf beiden Seiten hin. Zuletzt wurden elf Aufeinandertreffen in Folge mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ abgepfiffen.

Zudem hält Arsenal mit 30 weißen Westen gegen die Magpies den Liga-Rekord für die meisten zu Null-Spiele gegen einen und denselben Gegner innerhalb der Premier League. In Anbetracht der starken Form zum Jahresauftakt sollte ein zu Null-Sieg der Gunners für diese Partie in Betracht gezogen werden.

Landet ihr bei eurer Suche nach der passenden Wette bei Oddset, könnt ihr dort eine Wette auf „Arsenal gewinnt ohne Gegentor“ spielen und die Chance auf den 2,55-fachen Gewinn eures Einsatzes erhalten.

Unser Arsenal - Newcastle Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die Quoten für „Beide Teams treffen: Nein“ und „Newcastle Unter 0,5 Tore“ unterscheiden sich nur unwesentlich, sodass wir lieber auf die etwas offenere Wettoption zurückgreifen und ein mögliches zweites Pflichtspiel in Serie ohne Torerfolg der Gunners für diese Partie berücksichtigen. Nach elf Pflichtspiel-Duellen ohne Tore auf beiden Seiten ist eine Quote von über 2,00 ein absolutes Muss.