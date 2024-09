AS Rom - Athletic Bilbao Tipp, Prognose, Quoten 26.9.2024

SPORT1 Betting 25.09.2024 • 11:00 Uhr AS Rom - Athletic Bilbao Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Ist bei der Roma nun der Knoten geplatzt?

Unser AS Rom - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.09.2024 lautet: Nachdem am Wochenende endlich der erste Saisonsieg in der Serie A glückte, wollen die Römer im Europapokal nachlegen. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren auch mindestens einen Punkt zu.

Schon nach vier Spieltagen der Saison 2024/25 gab es in der Serie A die erste Trainerentlassung. Daniele de Rossi, der erst im Juni seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert hatte, wurde nach nur drei Punkten aus vier Liga-Spielen bei der AS Roma vor die Tür gesetzt. Unter Nachfolger Ivan Juric feierten die Giallorossi mit dem 3:0 über Udinese Calcio am Wochenende den ersten Saisonsieg. Nun geht es für den neuen Coach am Donnerstag in der Europa League mit einem Heimspiel gegen Athletic Bilbao weiter. Die AS Rom Athletic Bilbao Prognose geht von einem engen Spiel mit Vorteilen für die Gastgeber aus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,67 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei AS Rom vs Athletic Bilbao auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Die Roma hat lediglich 2 der letzten 26 Heimspiele in der Europa League verloren

Die Basken hatten in der Vorsaison 7 von 8 Saisonpleiten in der Fremde kassiert

Bilbao konnte nur eines von 9 Gastspielen in Italien gewinnen

AS Rom vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Schaut man vor dem Spiel auf den Marktwert, ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Denn die Römer haben mit 338 zu 318 Millionen Euro nur ganz knapp die Nase vorne.

So liegen die Gastgeber mit Siegquoten von knapp über 2,00 vorne. Sichern sich die Gäste aus dem Baskenland den Sieg, bekommt ihr dafür AS Rom vs. Athletic Bilbao Wettquoten im Schnitt von 3,79.

AS Rom vs Athletic Bilbao Prognose: Die Hausherren wollen den Rückenwind nutzen

Binnen acht Monaten wurden in der Ewigen Stadt mit Jose Mourinho und Daniele de Rossi gleich zwei Idole der Fans entlassen. Unter de Rossi hatte die Mannschaft trotz namhafter Angreifer wie Paulo Dybala oder Neuzugang Artem Dovbyk in vier Spielen nur zwei Treffer erzielt. Im ersten Spiel unter Juric kam die Roma am Sonntag auf 62 Prozent Ballbesitz, 1,90 Expected Goals und 16:9 Gesamtschüsse. Am Ende stand ein 3:0-Erfolg auf der Anzeigetafel, durch den die Giallorossi immerhin auf Platz 9 der Tabelle klettern konnten. Das gibt Hoffnung für den AS Rom Athletic Bilbao Tipp.

Seit der Saison 2018/19 erreichten die Römer nicht mehr den Hauptwettbewerb der Königsklasse. Dafür zog die AS in der vergangenen Saison in der Europa League bis ins Halbfinale ein und musste sich dort Leverkusen geschlagen geben. Die Gelb-Roten kassierten in ihren vergangenen 18 EL-Partien nur drei Niederlagen (9S, 6U). Außerdem setzte es in den jüngsten zwölf Heimspielen im laufenden Wettbewerb gerade mal eine Pleite. Schaut man auf die letzten 26 EL-Heimpartien ging die Roma lediglich zweimal als Verlierer vom Feld.

Im Juni 2022 begann Ernesto Valverde seine dritte Amtszeit bei Athletic Bilbao. In der vergangenen Spielzeit führte der Coach den Verein in der Copa del Rey zum ersten Titel seit 40 Jahren. Zudem war der fünfte Platz das beste Ergebnis am Saisonende seit der Spielzeit 2015/16. Im Sommer konnten die Verantwortlichen den Kader weitestgehend zusammenhalten. So blieb auch Nico Williams, der zu den großen Stars der EM 2024 gehörte, weiterhin im Baskenland. Der Verein träumt nun vom Einzug ins Europa-League-Finale, welches im eigenen San-Mames-Stadion gespielt wird.

Zudem hoffen die Fans auf die Qualifikation für die Champions League. Die Löwen hatten 2014/15 letztmals an der Königsklasse teilgenommen. Der Start in La Liga verlief schon mal recht gut. Mit 13 Punkten aus sieben Spielen steht Bilbao auf Rang 3, einen Zähler hinter Real Madrid und fünf Punkte hinter Tabellenführer Barcelona. Zwar setzte es schon zwei Niederlagen (4S, 1U), die Pleiten kamen aber knapp gegen Barca und Atletico zustande. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Athletic in 19 Heimspielen gerade mal eine Niederlage kassiert (12S, 6U). Sieben der acht Saisonpleiten setzte es somit in der Fremde.

AS Rom - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 3:0 Udinese Calcio (H), 1:1 FC Genua (A), 0:0 Juventus Turin (A), 1:2 Empoli (H), 0:0 Cagliari Calcio (A)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 3:1 Celta Vigo (H), 2:0 Leganes (A), 3:2 Las Palmas (A), 0:1 Atletico Madrid (H), 1:0 Valencia (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Athletic Bilbao: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag in der AS Rom Athletic Bilbao Prognose zum ersten Mal aufeinander. Von den jüngsten acht Vergleichen mit Teams aus Spanien konnte die Roma gerade mal eines gewinnen (3U, 4N). Doch auch Bilbao hat keine so gute Bilanz gegen italienische Vereine. Von neun Gastspielen konnte man gerade einmal eines für sich entscheiden (3U, 5N).

Natürlich liefert uns der AS Rom Athletic Bilbao Tipp einige Wett-Optionen. Im ersten Spiel unter Coach Juric kam endlich die Offensive der Römer in Schwung. Zudem hat Bilbao die vergangenen drei La-Liga-Partien gewonnen und dabei insgesamt acht Tore erzielt.

So dürfte am Donnerstag die Wette „Beide Teams treffen" auf jeden Fall Sinn machen.

26. September 2024, 21:00 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

AS Rom vs Athletic Bilbao: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Ndicka, Angelino - Celik, Cristante, Pisilli, Lo. Pellegrini, El Shaarawy, Dybala - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Marin, Ryan - Abdulhamid, Dahl, Hummels, Sangaré, Shomurodov, Paredes, Baldanzi, Koné, Hermoso, Soulé

Startelf Athletic Bilbao: Agirrezabala - Gorosabel, Vivian, Nunez, Yuri Berchiche - Ruiz de Galarreta, Vesga, I. Williams, Unai Gomez, Alex Berenguer - Alvaro Djalo

Ersatzbank Athletic Bilbao: Padilla - Adama, de Marcos, Inigo Lekue, Paredes, Marton, Serrano, Guruzeta, Prados,, Sancet, Ander Herrera

Bei seinem Debüt als Roma-Coach ließ Ivan Juric Spieler wie Manu Kone, Mario Hermoso und Mats Hummels auf der Bank. Alexis Saelemaekers fehlt den Hausherren verletzungsbedingt.

Die Gäste müssen immer noch ohne Nationalkeeper Unai Simon auskommen. Zudem fällt am Donnerstag auch Nico Williams in der AS Rom Athletic Bilbao Prognose aus.

Unser AS Rom - Athletic Bilbao Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der erste Saisonsieg der Roma in der Serie A am Wochenende war eine große Erleichterung. Der Trainerwechsel hatte gleiche einige positive Effekte gehabt. Nun wird sich zeigen, ob der neue Coach auch wirklich eine Trendwende einleiten kann.

Die Herausforderung am Donnerstag ist gleich ziemlich groß. Denn die Basken sind gut in die neue Saison gestartet und mussten sich nur Atletico und Barca geschlagen geben. Doch in der Fremde tun sich die Löwen schwerer als daheim.

Zudem gab es für Bilbao in Italien bisher noch nicht viel zu holen. Dafür waren die Giallorossi in den vergangenen Jahren in der Europa League recht heimstark. Mehr als einen Punkt trauen wir Athletic somit nicht zu. Ein paar Tore dürften aber fallen.