AS Rom - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 20.10.2024

Unser AS Rom - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.10.2024 lautet: Auf dem Papier ist der Meister am Sonntag in der Hauptstadt klar favorisiert. Im Wett Tipp heute rechnen wir aber mit einem engen und torreichen Spiel.

In der Serie-A-Tabelle geht es nach sieben Spieltagen noch recht eng zu. Die „Nerazzurri“ aus Mailand sind mit 14 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Neapel (16). Doch die Roma auf Rang 9 hat auch nur vier Zähler Rückstand auf den FC Internazionale. Am Sonntagabend treffen die beiden Teams im Olympiastadion der Hauptstadt aufeinander. Die AS Rom Inter Mailand Prognose schlägt sich recht deutlich auf die Seite der Gäste.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei AdmiralBet für den Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Inter Mailand auf „Über 2,5 Tore“:

In den letzten 4 Spielen von Inter sind mindestens 3 Tore gefallen

In den 3 bisherigen Roma-Heimspielen in dieser Serie-A-Saison fielen jeweils exakt 3 Treffer

Die Mailänder haben in 7 Spielen 2024/25 schon 9 Gegentore kassiert - stellen aber mit 16 Treffern auch die beste Offensive

AS Rom vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Schwarz-Blauen sind der amtierende Meister und in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen. Das erklärt zu großen Teilen die AS Rom vs Inter Mailand Quoten. Für einen Sieg der Auswärtsmannschaft gibt es maximal eine Quote von 1,85.

Ihr traut den Hausherren aber etwas zu? Dann dürft ihr euch über AS Rom gegen Inter Mailand Wettquoten für einen Heimsieg zwischen 4,10 und 4,20 freuen. Wollt ihr diesen Tipp gerne bei einem Wettanbieter ohne Einzahlung spielen? Dann schaut auf unsere Übersicht!

AS Rom vs Inter Mailand Prognose: Geht die Serie unter Juric weiter?

Nach einem schwachen Start in die neue Saison war Daniele de Rossi Mitte September in Rom entlassen worden. Aus den ersten vier Liga-Spielen hatten die „Giallorossi“ nur drei Punkte geholt. Als Nachfolger wurde der Kroate Ivan Juric verpflichtet. Nach drei Spielen unter dem neuen Coach sind die Römer in der Serie A noch ungeschlagen (2S, 1U). Hier traf man bisher aber nur auf Gegner wie Udinese, Venedig und Monza, nun steht der AS Rom vs. Inter Mailand Tipp bevor. Nimmt man die zwei Remis in den letzten Partien unter de Rossi mit dazu, ist die Mannschaft in der Liga sogar seit fünf Spielen ohne Niederlage (2S, 3U).

Damit ist die AS in der Tabelle auf Platz 9 geklettert und hat noch drei Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang. International muss der Verein 2024/25 in der Europa League ran. In dieser gab es zum Auftakt ein 1:1 daheim gegen Athletic Bilbao. Das zweite Spiel zu Gast in Elfsborg ging sogar mit 0:1 verloren, das bedeutete die erste sowie bisher einzige Pleite unter Trainer Juric. Der Übungsleiter hatte in Schweden aber einige Stammspieler geschont. In der Offensive waren die Gelb-Roten dabei trotz 23:6 Schüssen und 75 Prozent Ballbesitz zu harmlos.

In der Vorsaison hatte Inter die mit Abstand beste Abwehr der Serie A. Gerade mal 22 Gegentore in 38 Partien waren ein Schlüssel zur souveränen Meisterschaft. In dieser Spielzeit steht die Defensive von Trainer Simone Inzaghi aber nicht mehr so sicher. Nach sieben Runden stehen neun Gegentreffer in der Bilanz. Immer wieder bringt sich die Mannschaft durch Konzentrationsfehler in Schwierigkeiten. So zeigten die Nerazzurri mit zwei Siegen in der Liga zwar eine gute Reaktion auf die Derby-Pleite gegen AC Milan (1:2), zu Gast in Udine und daheim gegen Torino musste man sich aber mit zwei knappen 3:2-Siegen begnügen.

Diese Nachlässigkeiten können die Mailänder in der AS Rom Inter Mailand Prognose aber mit der besten Offensive der Liga etwas ausgleichen (16 Tore). Auch in der Königsklasse kam der Meister mit einem 0:0 bei Manchester City und einem 4:0 daheim gegen Roter Stern Belgrad gut aus den Startblöcken. In der kompletten Vorsaison hatten die Schwarz-Blauen in der Serie A nur zwei Pleiten kassiert (beide gegen Sassuolo).

AS Rom - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 AC Monza (A), 0:1 Elfsborg (A), 2:1 SSC Venezia (H), 1:1 Athletic Bilbao (H), 3:0 Udinese Calcio (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:2 FC Turin (H), 4:0 Roter Stern Belgrad (H), 3:2 Udinese Calcio (A), 1:2 AC Milan (H), 0:0 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Inter Mailand: 2:4 (H), 0:1 (A), 0:2 (H), 2:1 (A), 1:3 (A)

Dieses Duell gab es schon 205 Mal. Inter liegt in der Gesamtbilanz mit 91 Siegen zu 57 Niederlagen (57U) vorne. In der Hauptstadt hat aber die AS mit 38 Erfolgen zu 33 Pleiten (27U) knapp die Nase vorne. Die Römer haben nur eines der letzten 15 Duelle gewonnen.

Im Oktober 2022 siegten die Giallorossi auswärts mit 2:1. In diesem Zeitraum gab es acht Siege für die Nerazzurri, bei sechs Unentschieden. Der letzte Heimsieg gegen die Nerazzurri datiert vom Oktober 2016 (2:1).

Bei den letzten sieben Gastspielen bei den Gelb-Roten hat Inter immer mindestens doppelt getroffen. Setzt sich diese Serie fort? Dann bekommt ihr bei Bwin für den AS Rom Inter Mailand Tipp „Inter Über 1,5 Tore“ eine Quote von 1,77.

So seht ihr AS Rom - Inter Mailand im TV oder Stream:

20. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

Übertragung Stream: DAZN

Fans des italienischen Fußballs brauchen ein Abo bei DAZN. Denn der Streaming-Anbieter hat sich bis 2029 die Exklusivrechte für die Serie A gesichert. In diesem Rahmen wird auch das Duell zwischen der AS Roma und dem FC Internazionale übertragen.

Los geht es am Sonntagabend im Stadio Olimpico von Rom um 20:45 Uhr.

AS Rom vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Koné, Cristante, Angelino - Dybala, Pellegrini - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Sangare, Hummels, Abdulhamid, Soulé, Dahl, Zalewski, Paredes, Pisilli, Baldanzi, Shomurodov, Le Fée

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J.Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani, Taremi, Arnautovic, Correa

Bei den Hausherren fallen Saelemaekers und El Shaarawy verletzt aus. Die Gäste müssen ohne Buchanan und Zielinski auskommen.

Mats Hummels muss laut AS Rom Inter Mailand Prognose wohl erneut auf der Bank Platz nehmen.

Unser AS Rom - Inter Mailand Tipp: Über 2,5 Tore

Natürlich sprechen hier einige Dinge wie die Qualität, der direkte Vergleich oder die Position in der Tabelle für die Gäste. Doch das reicht uns nicht für einen Tipp auf die Nerazzurri. Denn unter Coach Juric sind die Römer ein unangenehmer Gegner.

Da die Mailänder die beste Offensive der Serie A haben, sie aber ihre eigene Abwehr aktuell nicht dicht bekommen, rechnen wir mit einem torreichen Spiel.