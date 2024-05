Pacers - Knicks Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2024

Unser Pacers - Knicks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 17.05.2024 lautet: Die Pacers bitten die Knicks vor heimischem Publikum zum Tanz und benötigen einen Sieg, um ein alles entscheidendes Spiel 7 zu erzwingen. Wir sehen die Hausherren aufgrund der starken Offensive in der eigenen Arena in unserem Wett Tipp heute tatsächlich im Vorteil.

Nach zwei eher schwachen Leistungen avancierte Jalen Brunson von den Knicks im Madison Square Garden wieder zum besten Postseason-Spieler dieses Jahres. Mit 44 Punkten ließ der Guard den Pacers beim deutlichen 121:91 Blowout keine Chance.

Wir glauben weiterhin an den Heimvorteil in dieser Serie, daher lautet unser Wett Tipp heute: “Sieg Pacers mit HC -2,5″ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Pacers vs Knicks auf “Sieg Pacers mit HC -2,5″:

Die Pacers gewannen ihre beiden Heimspiele gegen die Knicks in dieser Serie.

Die Pacers sind in dieser Postseason zu Hause noch ungeschlagen.

Die Knicks erzielten in den beiden Gastspielen in Indiana im Schnitt nur 97,5 Punkte.



Pacers vs Knicks Quoten Analyse:

Die Pacers sind in der heimischen Arena in diesen Playoffs eine Macht und werden daher folgerichtig von den Bookies auch in der anstehenden Partie als Favorit gesehen. So steht eine Quote von 1,50 für einen Heimsieg einer 2,67 für einen Sieg der Gäste aus New York gegenüber.

Die meisten Assists im Spiel werden dabei mit großem Abstand Tyrese Haliburton zugetraut. Eine entsprechende Wette steht mit einer recht niedrigen Quote in Höhe von 1,42 in den Büchern. Solltet ihr der Meinung sein, dass zum Beispiel Jalen Brunson den Point Guard der Pacers bei den Vorlagen übertrumpfen kann, könntet ihr euren Tipp mit dem starken Betano Promo Code kombinieren, um eure Erfolgschancen noch zu erhöhen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Knicks Prognose: Kann Brunson auch in Indianapolis dominieren?

Die Pacers hatten nach zwei starken Auftritten in Indiana im letzten Spiel nicht den Hauch einer Chance gegen starke Knicks. Das lag vor allem an der schwachen Leistung von Indiana an den Brettern auf beiden Seiten des Spielfelds. Die Knicks gewannen das Offensiv-Rebound-Duell mit 20:5 und so mussten die Pacers oftmals zusehen, wie der Gegner reihenweise Second-Chance-Punkte einnetzte.

Das Team von Coach Carlisle traf zwar den Distanzwurf mit 44 Prozent sehr gut, sah jedoch aus der Mitteldistanz und in der Zone kaum Land und kam somit insgesamt auf eine schwache Feldwurf-Quote von 43,1 Prozent.

Die Knicks waren mit einer Wurfquote von 46 Prozent in dieser Hinsicht zwar nur marginal besser unterwegs, gewannen das Possession-Game jedoch durch die schon erwähnten Offensiv Rebounds und nur neun Turnover (Pacers 18) so deutlich, dass dies am Ende nicht ins Gewicht fiel.

Bester Mann der Knickerbockers war mal wieder Jalen Brunson, der 44 Punkte aus 35 Wurfversuchen erzielte und auf einen bockstarken +/- Wert von +30 kam. Bester Mann auf Seiten der Pacers war Pascal Siakam, der mit seinen 22 Punkten das Ruder jedoch nicht herumreißen konnte, zumal Tyrese Haliburton mit 13 Punkten aus nur neun Abschlüssen viel zu passiv agierte.

Pacers - Knicks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 91:121 Knicks (A), 121:89 Knicks (H), 111:106 Knicks (H), 121:130 Knicks (A), 117:121 Knicks (A).

Letzte 5 Spiele Knicks: 121:91 Pacers (H), 89:121 Pacers (A), 106:111 Pacers (A), 130:121 Pacers (H), 121:117 Pacers (H).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Knicks: 91:121 (A), 121:89 (H), 111:106 (H), 121:130 (A), 117:121 (A).



Vor allem der Star-Guard von Indiana muss sich im kommenden Heimspiel wieder deutlich steigern. Dass Haliburton ein anderes Gesicht zeigen kann, hat er mit seinen beiden starken Auftritten in den bisherigen Spielen in Indianapolis bewiesen.

Ein wichtiger Faktor wird natürlich auch sein, wie dominant Jalen Brunson außerhalb des Madison Square Gardens in dieser Serie auftreten kann. Der bullige Guard erzielte in den beiden Gastspielen gegen die Pacers im Schnitt nur 22 Punkte, ein haushoher Unterschied zum Schnitt von 38,6 Punkten in den drei Heimspielen.

Im Schnitt fielen in den fünf Partien der spannenden Serie zwischen den Pacers und Knicks 225 Punkte. Bei Happybet erhaltet ihr für eine “Über 216,5 Punkte”-Wette schon eine mehr als ordentlich Quote von 2,00 und könnt somit euren Wetteinsatz verdoppeln.

Unser Pacers - Knicks Tipp: Sieg Pacers mit HC -2,5

Die Pacers gewannen ihre Heimspiele in dieser Postseason allesamt und legten dabei einen durchschnittlichen Vorsprung von 15,0 Punkten auf. Wir rechnen zwar nicht unbedingt mit einem weiteren Blowout-Sieg gegen die Knicks, vor allem weil mit Jalen Brunson ein offensiver Ausnahmekönner auf der Gegenseite steht, sehen die Hausherren jedoch klar im Vorteil.