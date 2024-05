Fiorentina – Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2024

Unser Fiorentina - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.05.2024 lautet: Beide Serie-A-Klubs kämpfen um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Der Wett Tipp heute lässt auf keinen klaren Favoriten schließen.

Mal abgesehen vom 1:2 bei Hellas Verona spielte Florenz kürzlich mit drei Siegen in der Serie A guten Fußball. Zudem möchten die Violetten den achten Platz und somit das Ticket für die Conference League um jeden Preis verteidigen. Der einstige italienische Meister aus Neapel agierte in dieser Saison auf überschaubarem Niveau. Nur drei Punkte brachten die vergangenen fünf Liga-Duelle mit sich.

In einem engen Spiel sehen wir Florenz aufgrund des Heimrechts leicht im Vorteil, schließen aber ein Remis mit mindestens zwei Toren nicht aus. Für “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” gewährt Bet3000 eine Quote von 1,75 .

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Neapel auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Fiorentina vs Neapel Quoten Analyse:

Seit April 2018 hat die Fiorentina im heimischen Stadio Artemio Franchi nicht mehr gegen Neapel gewonnen. Selten standen jedoch die Chancen besser als jetzt. Napoli befindet sich in einer Formkrise und zeigte über die gesamte Saison hinweg große Probleme auf. Dennoch sind die Quoten am Drei-Weg-Markt recht ausgeglichen.

Fiorentina vs. Neapel Prognose: Wer hat im Kampf um den letzten internationalen Platz die Nase vorne?

Immerhin 15 der bisherigen 36 Serie-A-Spiele beendete Florenz mit einem Erfolgserlebnis (8U, 12N). Die Violetten knüpften nahtlos an die Leistungen der Vorsaison an und spielen wieder um die Conference-League-Teilnahme.

Wesentlich erfolgreicher gestalteten sich hingegen die Ausflüge ins internationale Geschäft. Bereits im Vorjahr stand die Elf von Trainer Vincenzo Italiano im Endspiel der Conference League, hatte dort aber gegen West Ham (1:2) das Nachsehen. In diesem Jahr konnte der erneute Finaleinzug gebucht werden. Das diesjährige Finale findet auf griechischem Boden gegen Olympiakos Piräus statt.

Vor allem im eigenen Stadion konnte die Fiorentina überzeugen und verlor nur eines der jüngsten sieben Heimspiele (4S, 2U). Die Offensive erzielte pro Paarung vor heimischer Kulisse im Durchschnitt zwei Treffer. Defensiv läuft zu Hause mit 20 Gegentoren in 18 Ansetzungen im italienischen Oberhaus nicht alles rund.

Fiorentina - Neapel Statistik & Bilanz:

Obwohl SSC Neapel nach wie vor zu den vier auswärtsstärksten Teams in der Serie A gehört, ließen die Leistungen in den gegnerischen Stadien zuletzt zu wünschen übrig. Lediglich zwei der jüngsten elf Fernduelle im italienischen Oberhaus waren siegreich (4U, 5N). Dennoch ist mit 29 Auswärtstoren in der Ferne ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten zu vernehmen.