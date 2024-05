Timberwolves - Nuggets Tipp, Prognose, Quoten 17.05.2024

Unser Timberwolves - Nuggets Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 17.05.2024 lautet: Die Timberwolves um Superstar Anthony Edwards empfangen die Denver Nuggets zum möglicherweise entscheidenden Spiel 6 der Serie. Wir sehen die Gäste nicht nur aufgrund der unfassbaren Form von Nikola Jokic in den letzten Spielen im Vorteil.

Totgesagte leben bekanntlich länger! Die meisten Experten hatten die Nuggets nach den klaren Niederlagen in den ersten beiden Spielen der Western-Conference-Semifinals gegen die Timberwolves schon abgeschrieben und auch wir hatten so unsere Zweifel. Der amtierende Champ lehrte jedoch alle Zweifler eines Besseren und kann nach drei Siegen in Serie in der kommenden Nacht den entscheidenden vierten Sieg einfahren.

Wir glauben daran und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Sieg Nuggets” mit einer Quote von 2,20 bei Betway.

Darum tippen wir bei Timberwolves vs Nuggets auf “Sieg Nuggets”:

Die Nuggets konnten beide Spiele in Minnesota gewinnen.

Nikola Jokic legte in den letzten 3 Spielen im Schnitt 33 Punkte auf.

Denver konnte in den letzten 3 Spielen gegen die Timberwolves mindestens 112 Punkte auflegen.



Timberwolves vs Nuggets Quoten Analyse:

Trotz der teilweise eindeutigen Siege der Nuggets in den letzten drei Partien, gehen die Gastgeber aus Minneapolis in den Augen der Buchmacher als Favorit in die kommende Partie. So steht eine “Sieg Timberwolves”-Wette mit einer Quote von 1,87 in den Büchern, während unser favorisierter “Sieg Nuggets”-Tipp mit einer Quote von 2,20 beziffert wird.

Als wahrscheinlichste Gesamtpunkte-Spanne wird ein Ergebnis mit 201 bis 210 Punkten und einer Quote in Höhe von 3,60 angesehen. Dies war immerhin in drei der fünf bisherigen Partien der Serie der Fall und könnte somit keine schlechte Option für euren NBA-Wettschein darstellen, zumal ein solcher Tipp hervorragend mit einer Freiwette ohne Einzahlung kombiniert werden könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Timberwolves vs Nuggets Prognose: Es lebe der König!

Was ist mit den dominanten Timberwolves aus den ersten beiden Spielen gegen die Nuggets passiert? Sicherlich konnte sich der Gegner und vor allem Zugpferd Nikola Jokic steigern, doch auch Minnesota zeigte in den letzten Partien deutlich weniger Biss in der Verteidigung und wirkte im Angriff, abgesehen von den Einzelleistungen von Anthony Edwards, teilweise ratlos.

Während Denver sich beim Distanzwurf deutlich steigern konnte (46,7 Prozent), fiel der Dreier bei Minnesota bei den drei Niederlagen mit nur noch 33 Prozent im Schnitt. Zudem konnte der amtierende Champion das Rebound-Duell teilweise recht deutlich gewinnen, was mit einem Frontcourt aus Gobert und Towns eigentlich nicht passieren sollte.

Die Nuggets hingegen wirken wie ausgewechselt und konnten sich neben Jokic mit Abstrichen auch auf Jamal Murray verlassen. Der Guard ist zwar weiterhin noch weit entfernt von den bereits gesehenen 50-Punkte-Playoff-Explosionen, erzielte in den letzten drei Partien aber immerhin im Schnitt halbwegs effiziente 19,7 Punkte.

Das Zusammenspiel des Meisters wirkt auf jeden Fall deutlich flüssiger, so konnten die Fans in den letzten drei Partien im Schnitt 28 assistierte Wurferfolge bejubeln, während in den ersten beiden Spielen im Schnitt nur 21 Vorlagen im Boxscore standen. Im letzten Spiel zeigte Nikola Jokic wieder einmal sein ganzes Können und legte ein Spiel mit 40 Punkten, einer Wurfquote von über 60 Prozent, über zehn Assists und keinen einzigen Ballverlust auf. Dies gelang in den Playoffs vor dem aktuellen König der besten Basketball-Liga der Welt bisher nur dem Point-God Chris Paul.

Timberwolves - Nuggets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 97:112 Nuggets (A), 107:115 Nuggets (H), 90:117 Nuggets (H), 106:80 Nuggets (A), 106:99 Nuggets (A).

Letzte 5 Spiele Nuggets: 112:97 Timberwolves (H), 115:107 Timberwolves (A), 117:90 Timberwolves (A), 80:106 Timberwolves (H), 99:106 Timberwolves (H).

Letzte 5 Spiele Timberwolves vs. Nuggets: 97:112 (A), 107:115 (H), 90:117 (H), 106:80 (A), 106:99 (A).



Die Nuggets scheinen einen effektiven Weg gegen die starke Defensive der Timberwolves gefunden zu haben und auch Jokic zeigte sich im direkten Duell mit Rudy Gobert, der vermutlich bald seine vierte Defensive-Player-of-the-Year Auszeichnung erhalten wird, viel aggressiver.

Die Hoffnungen der heimischen Timberwolves-Fans dürften wieder einmal auf den jungen Schultern von Anthony Edwards ruhen, der jedoch auch in zwei der letzten drei Spiele mit unter 20 Punkten unter den Erwartungen blieb. In Spiel 5 explodierte der Guard jedoch mit 44 Punkten und zeigte, dass er auch von der guten Defensive der Nuggets nicht gestoppt werden kann.

Der “Ant-Man” muss nun liefern, wird viele Würfe nehmen und vor allem den Korb gnadenlos attackieren müssen, wenn seine Farben noch ein siebtes Spiel in dieser Serie erzwingen wollen. So könnte sich eine “Edwards Über 29,5 Punkte”-Wette für die kommende Partie als durchaus lohnend herausstellen. Diese kann auch auf mobilem Wege zum Beispiel über die tolle Bwin Sportwetten App abgegeben werden.

Unser Timberwolves - Nuggets Tipp: Sieg Nuggets

Kommt der amtierende Meister aus Denver einmal ins Rollen, sind die Männer um den amtierenden MVP Nikola Jokic kaum zu stoppen. Die Timberwolves verpassten die Chance, in dieser Serie vor heimischem Publikum mit 3:0 in Führung zu gehen und für eine Vorentscheidung zu sorgen. Wir sehen die Nuggets deutlich besser in Form und mit dem Momentum auf ihrer Seite.