AS Rom - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser AS Rom - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.04.2024 lautet: Beide Römer-Klubs haben im Laufe dieser Spielzeit bereits ihren Trainer ausgetauscht. Das verändert möglicherweise ihre Saison, nicht aber unseren Wett Tipp heute auf ein umkämpftes, aber torarmes Derby.

Igor Tudor ist ein erfolgreiches Liga-Debüt mit Lazio Rom gelungen. Am Ende eines chancenarmen Duells mit Juventus Turin flankte Mattéo Guendouzi den Ball von der linken Strafraumkante in die Mitte, wo Adam Marusic den Lucky Punch in der 93. Spielminute erzielte. Es war ein Sieg, der den Adlern nicht nur Rückenwind verleiht, sondern auch bessere Aussichten für ein erfolgreiches Derby della Capitale verschafft.

Unseren Wett Tipp heute spielen wir auf „Beide Teams treffen: Nein“. Im Falle einer erfolgreichen Wette erhaltet ihr bei Bwin das 1,82-Fache eures Einsatzes zurück.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Lazio Rom auf „Beide Teams treffen: Nein“:

AS Rom verhinderte in den letzten beiden Liga-Spielen ein Gegentor.

Die letzten 5 direkten Duelle führten zu einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Lazio Rom ließ im ersten Spiel unter Igor Tudor gegen Juve nur 0,54 erwartbare Gegentore zu.



AS Rom vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Nach zehn Liga-Spielen plagte sich Daniele de Rossi nur in einer Nacht mit dem Gedanken an eine Niederlage herum. Sieben Siege in den ersten zehn Liga-Auftritten sprechen für die starke Form der Hausherren, die in den Sportwetten Apps mit Quoten bis maximal 2,11 als Favorit aufgelistet sind.

Lazio stärkte durch den Last-Minute-Sieg gegen Juve (1:0) die Hoffnungen auf die europäischen Plätze. Igor Tudor und seine Spieler müssen im Rom-Derby aber erstmal Wettquoten von 3,60 bis 3,90 aus dem Weg räumen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Lazio Rom Prognose: Umkämpft, aber selten torreich

Das Dauer-Feuerwerk der Offensive von Daniele de Rossi brannte zuletzt ein wenig aus und verwandelte sich zu einer Glut. AS Rom erzielte in den letzten beiden Liga-Spielen insgesamt nur einen Treffer.

Gleichzeitig ist die defensive Stabilität in den letzten beiden Partien der Giallorossi hervorzuheben. Sowohl gegen Sassuolo (1:0) als auch gegen Lecce (0:0) verhinderte der Tabellen-Fünfte ein Gegentor.

Lazio gehört mit 1,1 Gegentoren pro Spieltag zu den sechs besten Defensiven der Serie A, hat im Angriff aber nur selten überzeugt (1,2 Tore pro Spieltag). Das sind Werte, die sich im Derby della Capitale nicht großartig ändern sollten.

Die vorangegangenen vier Aufeinandertreffen wurden allesamt mit „Unter 1,5 Toren“ im Spiel zu Ende gebracht. Zudem jubelte in den letzten fünf direkten Vergleichen maximal eines der beiden Fanlager.

AS Rom - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:0 Lecce (A), 1:0 Sassuolo (H), 0:1 Brighton (A), 2:2 Florenz (A), 4:0 Brighton (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Juventus (H), 3:2 Frosinone (A), 1:2 Udinese (H), 0:3 Bayern (A), 0:1 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Lazio Rom: 0:1 (A), 0:0 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 3:0 (H).



Laut erwartbaren Gegentoren zählt die Verteidigung von AS Rom zu den fünf besten Abwehrreihen der Serie A (30,2 xGA). Das galt bisher vor allem in den Heimspielen, welche die Giallorossi in 40 Prozent ohne Gegentor absolvierten.

Das Fanlager der Hausherren lechzt seit vier Duellen gegen Lazio Rom auf den ersten Torjubel ihrer favorisierten Mannschaft. AS Rom verlor drei der letzten vier Begegnungen gegen den Stadtrivalen mit 0:1 und kam in der übrigen Partie nicht über ein 0:0 hinaus.

Knüpft Lazio Rom an die erste Partie unter Igor Tudor an, ist ein fünftes Rom-Derby ohne Treffer der AS Roma nicht ausgeschlossen. Die Adler gewannen ihr erstes Spiel unter Igor Tudor mit 1:0 gegen Juve und ließen im gesamten Spiel nicht mehr als 0,54 erwartbare Gegentore zu.

Die letzten Aufeinandertreffen haben es unterstrichen: „Unter 1,5 Tore“ im Derby della Capitale sind eher die Regel als die Ausnahme. Geht ihr das Risiko dieser Wette bei Bwin ein, könnt ihr im Erfolgsfall eine Quote von 2,95 einsacken.

Unser AS Rom - Lazio Rom Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die Bedeutung dieser Partie ist für beide Fanlager immens. Angestachelt von der meist hoch emotionalen Atmosphäre hagelte es in den letzten drei Aufeinandertreffen insgesamt sechs Rote Karten, aber nur zwei Tore. In diesem Rom-Derby liegt viel in der Luft, Tore auf beiden Seiten sind es aber nicht.