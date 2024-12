AS Rom - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 11:00 Uhr AS Rom - Lecce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Glückt endlich der erste Sieg unter Ranieri?

Unser AS Rom - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.12.2024 lautet: Die Römer brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Im Wett Tipp heute daheim gegen einen Lieblingsgegner spricht viel für den lange ersehnten Dreier.

Die Roma kommt in dieser Saison einfach nicht in die Gänge. Nach 14 Spieltagen stehen nur drei Siege auf dem Konto. Seit sechs Pflichtspielen warten die Giallorossi auf ein Erfolgserlebnis. Damit ist der Hauptstadt-Verein auf Rang 15 der Tabelle abgerutscht und hat lediglich noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

So stehen die Römer am Samstagabend im Heimspiel gegen Lecce unter großem Druck. Gegen einen Lieblingsgegner trauen die Quoten der AS Rom Lecce Prognose den Hausherren aber den lange ersehnten Sieg zu.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,92 bei Merkur Bets den AS Rom Lecce Wett Tipp heute “Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Lecce auf “Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore”:

AS Rom hat nur 2 von 37 Duellen gegen Lecce verloren

Die letzten sieben Heimspiele gegen die “Salentini” konnten die Römer alle gewinnen.

Lediglich 2 Teams haben 2024/25 weniger Auswärtspunkte geholt als Lecce

AS Rom vs Lecce Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle sind beide Teams mit drei Siegen, vier Remis und sieben Niederlagen gleichauf. Nur beim Torverhältnis haben die Römer mit 14:20 zu 7:22 die Nase vorne. Trotzdem favorisieren die AS Rom vs Lecce Quoten die Hausherren ganz deutlich.

Die Buchmacher, die in großer Zahl auch Sportwetten mit schneller Auszahlung ermöglichen, haben für einen Heimsieg eine Höchstquote von 1,58 im Angebot. Für einen Erfolg der Gäste gibt es dagegen AS Rom gegen Lecce Wettquoten von über 6,00.

AS Rom vs Lecce Prognose: Platzt der Knoten bei den Römern?

Claudio Ranieri ist der dritte Trainer in dieser Saison bei der Roma. Nach drei Spielen unter seiner Regie warten die Giallorossi noch auf den ersten Sieg. Das 0:2 am Montag daheim gegen Atalanta Bergamo war sogar die vierte Niederlage hintereinander in der Serie A. Bis zur 70. Minute konnten die Hausherren die Partie gegen die formstarke “Göttin”, die mit sieben Liga-Siegen in Folge in die Hauptstadt kam, auf Augenhöhe gestalten. Dann trafen die Gäste aber zum insgesamt verdienten 2:0-Sieg.

Coach Ranieri war nach der Partie mit seinen Spielern, die viel Einsatz und Kampf auf den Platz brachten, aber trotzdem zufrieden. Hoffnung macht das 2:2 der Römer Ende November in der Europa League zu Gast bei den Spurs. Grundsätzlich liegt die Roma im Europapokal mit sechs Punkten aus fünf Partien (1S, 3U, 1N) immerhin auf Kurs für die K.o.-Playoffrunde. Bei den xG liegen die Gelb-Roten in der Liga nur auf Rang 10 (16,7) und mit 1,4 Gegentoren pro Spiel lediglich auf Rang 12. 4,7 Balleroberungen pro Spiel im letzten Spielfelddrittel sind sogar der Spitzenwert der Serie A.

Schon in der Vorsaison tat sich Lecce mit dem Toreschießen allgemein und dem Punktesammeln in der Fremde schwer. 32 Treffer wurden nur von Empoli unterboten. Zudem nahmen die “Salentini” auf des Gegners Platz nur zweimal die volle Punktzahl mit nach Hause. Am Ende reichte es mit einem Polster von drei Punkten trotzdem für den Klassenerhalt. Doch auch in dieser Saison konnte der Verein die Probleme bisher noch nicht beheben. Nach 14 Spieltagen hat die US gerade mal sieben Treffer auf dem Konto. Das ist der mit Abstand schwächste Wert in der Serie A, viele Treffer werden auch im AS Rom Lecce Tipp nicht dazukommen.

Zudem haben nur die Aufsteiger Venedig (2) und Hellas Verona (3) 2024/25 weniger Zähler in der Fremde gesammelt als Lecce (1S, 1U, 5N). 22 Gegentore (1,57 pro Spiel) können die schwache Offensive auch nicht kompensieren. Diese schwache Bilanz wurde Anfang November Coach Luca Gotti zum Verhängnis. Nach dem 1:1 daheim gegen Empoli wurde der Trainer vor die Tür gesetzt. Der Auftakt unter Nachfolger Marco Giampaolo macht Hoffnung. Auf ein 1:0 bei Schlusslicht Venezia folgte am vergangenen Sonntag ein überraschendes 1:1 daheim gegen Juventus Turin.

AS Rom - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:2 Atalanta Bergamo (H), 2:2 Tottenham (A), 0:1 Neapel (A), 2:3 Bologna (H), 1:1 Union Saint-Gilloise (A)

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:1 Juventus Turin (H), 1:0 SSC Venezia (A), 1:1 Empoli (H), 0:1 Bologna (A), 1:0 Hellas Verona (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Lecce: 0:0 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 3:1 (H)

Von 37 Duellen gegen die Roma konnte Lecce gerade mal zwei für sich entscheiden. Der erste Erfolg stammt aus der Saison 1985/86 und einem 3:2 in der Hauptstadt. Dann kam in der Spielzeit 2011/12 ein 4:2-Heimerfolg hinzu.

Demgegenüber stehen zehn Remis und 25 Niederlagen. Aus den letzten sechs Aufeinandertreffen holten die Giallorossi vier Siege (2U). Die letzten sieben Heimspiele gegen die “Salentini” konnten die Römer alle gewinnen und auch in der AS Rom Lecce Prognose deutet viel auf einen weiteren Sieg hin.

In den vergangenen zehn Spielen in Rom gegen die US hat die AS immer mindestens zwei Tore erzielt. Auch dieses Mal trauen wir den Hausherren zwei Treffer zu. Für den AS Rom gegen Lecce Tipp “Rom Über 1,5 Tore” bekommen wir bei Leo Vegas eine Quote von 1,73.

Alle Infos über den Anbieter, der erst seit Ende 2024 im Besitz der deutschen Lizenz ist, findet ihr im ausführlichen Leo Vegas Test !

So seht ihr AS Rom - Lecce im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat zahlreiche europäische Top-Ligen exklusiv im Angebot. Dazu gehört auch die Serie A. Der Streaming-Dienst übertragt alle zehn Partien pro Spieltag. Dazu gehört auch das Duell am Samstagabend zwischen AS Rom und Lecce.

Los geht es im Olympiastadion von Rom um 20:45 Uhr.

AS Rom vs Lecce: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino - Koné, Paredes - Saelemaekers, Pellegrini, El Shaarawy - Dybala

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Sangaré, Abdulhamid, Hermoso, Dahl, Soulé, Pisilli, Le Fée, Zalewski, Baldanzi, Celik, Dovbyk

Startelf Lecce: Falcone - Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Pelmard - Coulibaly, Ramadani, Rafia - Dorgu, Krstovic, Sansone

Ersatzbank Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Jean, McJannet, Helgason, Berisha, Kaba, Hasa, Marchwinski, Morente, Oudin, Rebic, Pierotti

Die Hausherren müssen nur auf Cristante verzichten. Bei den Gästen fehlen dagegen Banda, Bonifazi, Burnete, Pierret und Gallo.

Die größere Anzahl an Ausfällen könnte bei den Gästen durchaus Auswirkungen auf die AS Rom Lecce Prognose haben.

Unser AS Rom - Lecce Tipp: Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore

Schaut man nur auf die Formkurve, haben die Gäste in diesem Duell tatsächlich die Nase vorne. Doch Lecce gehört zu den Lieblingsgegnern der Roma. Zudem tun sich die “Salentini” in der Fremde deutlich schwerer als daheim.

Zudem gelten für die ersten beiden Serie-A-Partien der Römer unter Coach Ranieri mildernde Umstände. Denn die Giallorossi bekamen es mit den beiden Top-Teams der Liga, Napoli und Bergamo, zu tun. Am Samstag dürfte der Knoten endlich platzen. Die ersten Tore und die ersten Punkte in der Liga unter dem neuen Trainer warten.