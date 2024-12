AS Rom - Parma Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 23:00 Uhr AS Rom - Parma Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Verhindert die Roma ein weiteres Fiasko?

Unser AS Rom - Parma Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.12.2024 lautet: Das siegreiche Heimspiel im Coppa-Italia-Achtelfinale gibt der Roma den nötigen Rückenwind für den Wett Tipp heute.

Vor der Saison hätte vermutlich niemand damit gerechnet, in einer AS Rom Parma Prognose über zwei Mannschaften zu debattieren, die in der Tabelle der Serie A nur einen Zähler auseinander liegen. Die Gastgeber haben in dieser Spielzeit jedoch große Probleme und bereits eine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen.

Claudio Ranieri stärkte die Giallorossi zuletzt wieder und fuhr unter der Woche einen 4:1-Sieg im Coppa-Italia-Achtelfinale ein. Für den AS Rom Parma Wett Tipp heute planen wir erneut mit “AS Rom Über 2,5 Tore” und nehmen dafür eine Quote von 2,60 bei ODDSET zur Hand.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Parma auf “AS Rom Über 2,5 Tore”:

Die Roma erzielte in den letzten 3 Pflicht-Heimspielen unter Claudio Ranieri jeweils “Über 2,5 Tore”.

Parma kassierte die meisten erwartbaren Gegentore in der Serie A (28,1 xGA).

Parma erlaubte in 3 der letzten 4 Liga-Spiele “Über 2,5 Gegentore”.

AS Rom vs Parma Quoten Analyse:

In den Sportwetten Apps fallen die AS Rom Parma Quoten relativ unspektakulär aus. Zu Hause erhalten die Giallorossi für einen Sieg nicht mehr als Siegquoten bis 1,55. Eine ziemlich optimistische Auslegung, wenn die aktuelle Lage der Hausherren bedacht wird.

Die Mannschaft aus der italienischen Hauptstadt hat fünf der sechs vorangegangenen Liga-Spiele verloren und steckt im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. Aus diesem Blickwinkel gesprochen, sind die AS Rom Parma Wettquoten von circa 6,60 für einen Sieg Parmas potentiell wertvoll.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Parma Prognose: Eine Trendwende

Die 0:2-Auswärtsniederlage am vergangenen Spieltag gegen Como hatte den Giallorossi vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Nach zuvor zwei Pflichtspiel-Siegen in Serie bahnte sich erstmals in dieser Saison eine positive Stimmung bei den Fans der Roma an.

Anstatt sich von diesem Rückschlag aus der Fassung bringen zu lassen, überzeugten die Magischen in der Coppa Italia und gewannen ihr Achtelfinale gegen Sampdoria Genua auf beeindruckende Art und Weise (4:1).

Dieses Ergebnis kommt uns und dem AS Roma vs. Parma Tipp gelegen. Artem Dovbyk erzielte einen Doppelpack und zeigte seine zunehmende Fitness. Weitere Treffer des Top-Torschützen der Hausherren (4 Ligatore) werden in Zukunft dringend benötigt.

Vielleicht kann der ukrainische Angreifer bereits am kommenden Wochenende wieder zuschlagen. Zu Hause trat AS Rom unter Claudio Ranieri zielstrebig auf und gewann drei von vier Pflichtspielen.

AS Rom - Parma Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:1 Sampdoria (H), 0:2 Como (A), 3:0 Braga (H), 4:1 Lecce (H), 0:2 Atalanta (H).

Letzte 5 Spiele Parma: 2:3 Hellas Verona (H), 1:3 Inter Mailand (A), 3:1 Lazio Rom (H), 1:3 Atalanta Bergamo (H), 2:1 Venedig (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Parma: 0:2 (A), 3:0 (H), 2:1 (H), 2:0 (A), 0:2 (A).

Dabei ist der erfahrene Trainer ziemlich unglücklich in seine Amtszeit bei der Roma gestartet. Ranieri holte nur einen Punkt aus den ersten drei Pflichtspielen und sah in zwei von drei Partien keinen Treffer seiner Spieler.

Das änderte sich jedoch schlagartig beim zweiten Heimspiel. Zu Hause gewann AS Rom mit 4:1 gegen Lecce. Im Anschluss folgten zwei weitere Pflichtspiele im eigenen Stadion, in denen die Giallorossi ebenfalls je mindestens drei Treffer erzielt haben.

Für den folgenden Vergleich mit dem Tabellennachbarn bietet sich laut AS Rom Parma Prognose eine Wette auf “AS Rom Über 2,5 Tore” gerade deshalb an, weil die Gäste mit der schwächsten erwartbaren Verteidigung der gesamten Serie A anreisen (28,1 xGA).

Zuletzt zersplitterte die Hintermannschaft von Parma regelmäßig und nahm in drei der vier vorangegangenen Liga-Spiele mindestens drei Gegentreffer hin. Insgesamt ließen die sogenannten Kreuzritter in 31 Prozent ihrer vorangegangenen Liga-Spiele “Über 2,5 Gegentore” zu.

Alternativ zu unserem AS Rom gegen Parma Tipp empfehlen wir eine Match-Kombi, die wegen des geringeren Risikos auch für einen Sportwetten Bonus in Frage kommt. “Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore” sind bei Quoten von circa 1,75 zumindest eine Überlegung wert.

Für gegnerische Angreifer öffnet die Verteidigung der Gäste gerne ihre Türen und bietet oft vielversprechende Abschlusspositionen an, die zu den meisten gegnerischen Schüssen auf den eigenen Kasten geführt haben (248).

Zudem ergeben sich nach Standardsituationen viel zu oft Gelegenheiten, um das Tor der Kreuzritter in Bedrängnis zu bringen. 61 zugelassene Abschlüsse in Folge eines ruhenden Balls sind der vierthöchste Wert innerhalb der Serie A.

AS Rom vs Parma: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Celik, Ndicka, Hermoso, Saelemaekers, Le Fee, Paredes, Angelino, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Dahl, Abdulhamid, Sangare, Pisilli, Pellegrini, Soule, Baldanzi, Zalewski, Shomurodov

Startelf Parma: Suzuki - Delprato, Leoni, Balogh, Valeri, Sohm, Estevez, Man, Hernanoi, Cancellieri, Bonny

Ersatzbank Parma: Chichizola, Corvi, Trabucchi, Coulibaly, Keita, Camara, Hainaut, Benedyczak, Mihaila, Almqvist, Anas Haj Mohamed

Eine Stärke der Hausherren ist der Wille, den Ball im Angriffsdrittel schnell zu erobern. Durchschnittlich erkämpft sich nur Como (4,9) mehr Bälle im letzten Drittel als die Giallorossi (4,5).

Parma hat eine der schwächsten Passquoten im italienischen Oberhaus (81,36 Prozent) und ist anfällig, sobald gegnerische Mannschaften intensiver gegen den Ball arbeiten. Das sollte auch in der AS Rom gegen Parma Prognose berücksichtigt werden.

Unser AS Rom - Parma Tipp: AS Rom Über 2,5 Tore

In den vergangenen Wochen haben die Giallorossi erheblich besser gespielt als noch zuvor. Claudio Ranieri konnte vor allem das Feuer im eigenen Stadion wieder erwecken und die Verbindung zu den frenetischen Fans wiederherstellen. Das hilft, um gegen einen direkten Tabellennachbarn einen deutlichen Heimsieg einzufahren.