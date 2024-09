Aserbaidschan - Schweden Tipp, Prognose & Quoten 5.9.2024

Unser Aserbaidschan - Schweden Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.09.2024 lautet: Spielerisch sind die Schweden den Gastgebern aus Aserbaidschan deutlich überlegen. Alles andere als ein Erfolgserlebnis würde in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung sorgen.

Die Schweden dürften mittlerweile die verpasste Teilnahme an der letzten EM-Endrunde verdaut haben und den Fokus auf die kommenden Aufgaben in der Aserbaidschan Schweden Prognose richten. Mit Aserbaidschan wartet am ersten Spieltag der UEFA Nations League eine vermeintlich lösbare Mission, auch wenn man auswärts ran muss.

Unter dem neuen Coach Jon Dahl Tomasson, der das Team seit März 2024 leitet, legten die Skandinavier schwache Leistungen an den Tag und holten nur einen Sieg in den jüngsten vier Testspielen. Dennoch sehen wir die Gäste in unserem Aserbaidschan Schweden Wett Tipp heute vorne und spielen „Sieg Schweden & Unter 5 Tore“ zu einer Quote von 1,77 bei Bet365.