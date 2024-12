Astana - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2024

SPORT1 Betting 11.12.2024 • 07:00 Uhr Astana - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Machen die Blues das Achtelfinale klar?

Unser Astana - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 12.12.2024 lautet: Auch mit der B-Elf sind die Londoner in Kasachstan die klaren Favoriten. Das äußert sich im Wett Tipp heute in einem klaren Sieg.

Eigentlich hat Chelsea jedes Jahr den Anspruch, international in der Königsklasse zu spielen. In dieser Saison sind die Blues aber in der drittklassigen UEFA Conference League gelandet. Mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen nehmen die Londoner den Wettbewerb bisher allerdings gut an und stehen an der Spitze der Tabelle. Der Einzug ins Achtelfinale steht kurz bevor.

Auch am Donnerstag zu Gast beim Astana FC sind die Männer von Coach Enzo Maresca die klaren Favoriten. Das bestätigen in der Astana Chelsea Prognose zumindest eindeutige Quoten.

Wir können uns dieser Meinung nur anschließen und spielen mit einer Quote von 1,64 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute “Sieg Chelsea HC -1”.

Darum tippen wir bei Astana vs Chelsea auf “Sieg Chelsea HC -1”:

Qualität und internationale Erfahrung sprechen klar für die Blues

Chelsea ist seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Londoner führen die Conference-League-Tabelle mit 4 Siegen aus 4 Spielen und 18:3 Toren an

Astana vs Chelsea Quoten Analyse:

In diesem Duell treffen natürlich Welten aufeinander. Der Kader der Hausherren kommt gerade mal auf einen Wert von 10 Millionen Euro. Das Aufgebot der Blues wird dagegen mit über 963 Millionen Euro bewertet. Auch wenn die Gäste viele Stars schonen werden, schlägt sich dieser Unterschied in eindeutigen Astana vs Chelsea Quoten nieder.

So müsst ihr euch für einen Sieg des Premier-League-Vertreters mit einer Höchstquote von 1,26 begnügen. Ein Dreier der Hausherren wird dagegen bei den Buchmachern, unter denen auch viele Wettanbieter mit schneller Auszahlung sind, mit Astana gegen Chelsea Wettquoten zwischen 9,00 und 11,5 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Astana vs Chelsea Prognose: Bleiben die Blues so fokussiert?

Mit sieben Titeln ist der Astana FC in Kasachstan immer noch Rekordmeister. In den letzten fünf Spielzeiten standen die “Sary-Kökter” am Ende einer Spielzeit aber nur einmal ganz oben (2022). Neben einem dritten Platz 2020 reichte es in der Saison 2024, die Mitte November beendet wurde, zum dritten Mal in diesem Zeitraum nur zum zweiten Platz. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Kairat Almaty hatte lediglich einen Punkt betragen. International stand der Verein schon einmal in der Champions-League-Gruppenphase (2015/16).

Zudem reichte es in der Europa League zwischen 2016 und 2019 viermal für den Hauptwettbewerb. In der vergangenen und in der laufenden Saison müssen sich die Gelb-Blauen mit der Conference League begnügen. Der Auftakt in die aktuelle Liga-Phase glückte mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FK TSC aus Serbien. Die folgenden drei Partien gegen die New Saints (0:2), Pafos (0:1) und Vitoria Guimaraes (1:1) brachten aber keinen Sieg mehr. So steht der AFC aktuell auf Platz 23 und muss um das Erreichen der K.o.-Playoffs bangen. Ein Erfolgserlebnis im Astana Chelsea Tipp wäre aber eine Sensation.

Mit der Verpflichtung von Cheftrainer Enzo Maresca sind die Verantwortlichen von Chelsea im Sommer durchaus ein gewisses Risiko eingegangen. Doch das hat sich bisher voll ausgezahlt. Die Blues sind eine der positiven Überraschungen der laufenden Premier-League-Saison. Zu einem Zeitpunkt, bei dem Teams wie Arsenal oder Manchester City schwächeln, sind die Londoner zur Stelle und der erste Verfolger von Tabellenführer Liverpool. Der Rückstand auf die Reds, die allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, beträgt aktuell vier Punkte.

Am Sonntag zu Gast bei Tottenham lag der CFC im Derby schon nach elf Minuten mit 0:2 zurück. Mit viel Moral, Qualität und einer starken Form drehten die Gäste das Spiel aber noch in einen 4:3-Sieg. 35 Tore nach 15 Partien bedeuten die mit Abstand beste Offensive der englischen Liga. Coach Maresca hat auch Spieler wie Enzo Fernandez in Form gebracht. Der Weltmeister kommt auf sieben Scorerpunkte in den vergangenen fünf Liga-Spielen. In der Conference League liegt Chelsea nach Siegen gegen Gent (4:2), Panathinaikos (4:1), Noah (8:0) und Heidenheim (2:0) ebenfalls auf Kurs.

Astana - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Astana: 1:1 Vitoria Guimaraes (H), 2:0 Zhenys (A), 5:0 Zhetysu (H), 0:1 Pafos (A), 0:1 Tobol (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:3 Tottenham (A), 5:1 Southampton (A), 3:0 Aston Villa (H), 2:0 Heidenheim (A), 2:1 Leicester City (A)

Letzte Spiele Astana vs Chelsea: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag das erste Mal aufeinander. Der FC Astana bekam es in der Gruppenphase der Europa League 2019/20 erstmals mit einem Team aus der Premier League zu tun.

Gegen Manchester United schlugen sich die Mannen aus Kasachstan damals mit einer knappen 0:1-Auswärtsniederlage und einem 2:1-Heimsieg überraschend gut. Auf die Blues wartet in der Astana vs. Chelsea Prognose das erste Duell gegen ein kasachisches Team.

Die Kasachen bekommen es am Donnerstag mit der besten Offensive der Premier League und der Conference League zu tun. So müssen wir einen Astana gegen Chelsea Tipp wie “Chelsea Über 2,5 Tore” durchaus berücksichtigen.

Dafür bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,83. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, solltet ihr euch schleunigst anmelden und euch natürlich auch den Interwetten Bonus sichern.

So seht ihr Astana - Chelsea im TV oder Stream:

12. Dezember 2024, 16:30 Uhr, Zentralstadion, Almaty

Übertragung TV: Sky Sport Austria, blue Sport

Übertragung Stream: Sky Sport Austria, blue Sport

Pro Spieltag der Europa League und der Conference League überträgt RTL zehn Spiele live. Immer mit dabei sind die drei deutschen Starter.

Da das Duell zwischen Astana und Chelsea aber schon am Donnerstag um 16:30 Uhr im Zentralstadion von Almaty beginnt, müssen die Fußball-Fans auf andere Anbieter ausweichen.

Astana vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Astana: Condric - Amanovic, Bartolec, Kalaica, Kazukolovas - Camara, Gripshi, Ngome, Tomasov - Vorogovskiy, Chinedu

Ersatzbank Astana: Seysen, Zarutski (Tor), Beysebekov, Bystrov, Dosmagambetov, Ahanonu, Basmanov, Karimov, Astanov, Barnes, Marochkin, Kuat

Startelf Chelsea: Jörgensen - Disasi, Adarabioyo, B. Badiashile, Renato Veiga - Colwill, Dewsbury-Hall, Sancho, Joao Felix, Mudryk - Guiu

Ersatzbank Chelsea: Bergström, Sanchez (Tor), Colwill, Dyer, Madueke, Murray-Campbell, Wilson, Dyer, Ampah, Mheuka, Olise, Chukwuemeka, George, Rak-Sakyi, Nkunku

Enzo Maresca wird am Donnerstag wieder ein B-Team auf den Platz schicken. Die Startelf, die zuletzt in Heidenheim auflief, kam gemeinsam gerade mal auf elf Premier-League-Einsätze.

Mit Cole Palmer ist der beste Spieler der Blues nicht mal im Kader. Das müssen wir bei der Astana Chelsea Prognose natürlich schon berücksichtigen.

Unser Astana - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea HC -1

Trotz der wenig namhaften Gegner und der Reisen in die tiefsten Provinzen des europäischen Fußballs nehmen die Blues die UEFA Conference League bisher sehr ernst. Auch die B-Elf von Chelsea bringt dabei gute Leistungen auf den Rasen.

So gibt es keinen Grund, warum es am Donnerstag zu Gast in Kasachstan anders sein sollte. Die Hausherren haben zudem ihre Saison schon im November beendet und müssen sich aktuell nur noch für den Europapokal in Form halten. Alle Spiele in dieser Liga-Phase haben die Londoner bisher mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen. Wir rechnen mit einer Wiederholung.