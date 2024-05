Aston Villa – Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 13.05.2024

Unser Aston Villa - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.05.2024 lautet: In Sachen Meisterschaft scheint der Drops für die Reds gelutscht zu sein. Ob es in unserem Wett Tipp heute zu einem Sieg im Villa-Park reicht, wird sich zeigen.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“:

Aston Villa vs Liverpool Quoten Analyse:

Aston Villa vs. Liverpool Prognose: Setzt sich Aston Villa gegen seinen Angstgegner durch?

Aston Villa - Liverpool Statistik & Bilanz:

Dass die Reds noch gewinnen können, stellten sie am letzten Matchday mit einem 4:2 gegen Tottenham unter Beweis. Zuvor musste jedoch ein 2:2 in West Ham sowie ein 0:2 bei Everton hingenommen werden. Nur eines der letzten vier Fernduelle war im englischen Oberhaus von Erfolg gekrönt. Neben dem 3:1 in Fulham stehen zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Trotzdem hinterlässt vor allem die Offensive mit 34 Toren in den gegnerischen Stadien einen bleibenden Eindruck. Mohamed Salah ist mit 18 Treffern Liverpools bester Angreifer.