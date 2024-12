Aston Villa - Manchester City Tipp & Prognose 21.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 23:00 Uhr Aston Villa - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wann wacht City endlich aus dem Albtraum auf?

Unser Aston Villa - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.12.2024 lautet: Der amtierende Meister erlebt in diesen Tagen eine eigentlich undenkbare Krise. Doch auch im Wett Tipp heute steht kein Ausweg parat.

Die Krise bei Manchester City nimmt immer größere Ausmaße an. Coach Pep Guardiola und die Skyblues finden einfach keinen Ausweg. Von den letzten elf Pflichtspielen konnten die Citizens nur eines für sich entscheiden. In diesem Zeitraum kassierte die bisher so erfolgsverwöhnte Mannschaft acht Niederlagen.

Somit droht der amtierende Premier-League-Meister alle seine Saisonziele zu verpassen. Beim Liga-Gastspiel am Samstag in Birmingham ist City laut der Aston Villa Manchester City Prognose der Bookies trotzdem der Favorit.

Wir schätzen die Ausgangslage anders ein und spielen mit einer Quote von 1,68 bei Intertops den Aston Villa Manchester City Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Manchester City auf “Doppelte Chance 1X”:

Villa ist seit 7 PL-Heimspielen ungeschlagen

Man City konnte nur eines der letzten 11 Pflichtspiele für sich entscheiden

Die Villans sind seit 2 Heimspielen gegen die Citizens ohne Niederlage

Aston Villa vs Manchester City Quoten Analyse:

In der PL-Tabelle stehen die Skyblues auf Rang 5 und haben zwei Plätze sowie zwei Punkte Vorsprung auf die Villans. Der Heimvorteil schlägt sich dabei gar nicht wirklich in den Aston Villa vs Manchester City Quoten nieder.

So sind die Gäste trotz ihrer aktuellen Krise mit Siegquoten zwischen 2,10 und 2,15 die Favoriten. In den diversen Sportwetten Apps gibt es für einen Dreier der Gastgeber Aston Villa vs Manchester City Wettquoten im Schnitt von 3,25.

Aston Villa vs Manchester City Prognose: Wer kriegt die Kurve?

Am Ende der Vorsaison landete Aston Villa unter Coach Unay Emery auf dem vierten Platz. Das war für den Verein das beste Ergebnis seit der Saison 1995/96. Damit machten die Villans auch die erste Teilnahme an der Champions League klar. In dieser Spielzeit tun sich die Männer aus Birmingham in der heimischen Liga aber etwas schwer und müssen nun im Aston Villa Manchester City Tipp ran. Das 1:2 am Wochenende zu Gast bei Nottingham war schon die fünfte Niederlage nach 16 Partien. Demgegenüber stehen sieben Siege und vier Remis.

Vor allem in der Fremde hat der AVFC große Probleme. Die letzten vier PL-Gastspiele gingen alle verloren. Allerdings war man hier auch bei den Spurs, bei Chelsea und in Liverpool zu Gast. Dafür sind die Villans seit sieben Liga-Heimspielen ohne Niederlage (4S, 3U) und haben von den vergangenen 13 Heimspielen gerade einmal eines verloren (6S, 6U). Bei einem Expected-Goals-Against Wert von 19,5 hat die Mannschaft schon 25 Gegentore kassiert. Nur die Wolves (-12,4) unterbieten ihren xGA-Wert deutlicher. Gerade mal zwei Teams haben eine schwächere “Shooting Accuracy”. Nur 46 Prozent der Schüsse von Villa kommen aufs gegnerische Tor.

City war am Sonntag im Derby gegen United verdient in Führung gegangen. Doch die Skyblues strahlen aktuell kein Selbstvertrauen und keine Dominanz aus. Zudem steckt Erling Haaland schon seit geraumer Zeit in der Formkrise. Durch einen Elfmeter und einen Gegentreffer in den letzten Minuten gingen die Citizens somit doch noch mit einer 1:2-Pleite vom Feld. Mit nur vier Punkten aus den letzten sieben PL-Partien ist der Meister aus den Champions-League-Rängen herausgerutscht und steht gerade mal noch auf Rang 5.

Schaut man auf die letzten elf Pflichtspiele, stehen acht Pleiten zu Buche. Für so viele Niederlagen hat der Verein zuvor 106 Partien gebraucht. Dabei hat kein Erstligist 2024/25 mehr Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben als Manchester City (282). Zudem hat City die wenigsten Schüsse zugelassen (148). Der Mannschaft macht aber die schwache “Shot Conversion” von nur 9,9 Prozent zu schaffen. Das ist für den Verein der schwächste Wert seit der Saison 2006/07.

Aston Villa - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:2 Nottingham (A), 3:2 RB Leipzig (A), 1:0 Southampton (H), 3:1 Brentford (H), 0:3 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Manchester United (H), 0:2 Juventus Turin (A), 2:2 Crystal Palace (A), 3:0 Nottingham (H), 0:2 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs Manchester City: 1:4 (A), 1:0 (H), 1:3 (A), 1:1 (H), 2:3 (A)

Bei der Aston Villa Manchester City Prognose blicken wir natürlich auch auf den direkten Vergleich. Aston Villa gehört zu den Lieblingsgegnern von Manchester City. Nur gegen Newcastle feierten die Skyblues mehr Siege (31) in der Premier League und erzielten mehr Tore (102) als gegen den Verein aus Birmingham (30 Siege, 98 Tore).

Die Villans konnten auch lediglich eines der vergangenen 15 PL-Duelle gegen die Citizens für sich entscheiden (2U, 12N). Immerhin ist der AVFC seit zwei Heimspielen gegen City ohne Niederlage (1U, 1S). Auf ein 1:1 im Villa Park in der vorletzten Saison folgte ein 1:0-Heimsieg in der vergangenen Spielzeit.

City hat zwei der vergangenen drei PL-Spiele verloren, obwohl man zur Halbzeit in Führung lag. Auch am Samstag ist so ein Spielverlauf nicht komplett abwegig. Für den Aston Villa vs. Manchester City Tipp “Manchester City führt zur HZ” bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 2,60.

So seht ihr Aston Villa - Manchester City im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Villa Park, Birmingham

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt die komplette Premier League und das mindestens bis 2028. Alle Sky Spiele der Premier League gibt es live in HD. Dazu gehört auch das Duell zwischen Aston Villa und Manchester City.

Der Anpfiff im Villa Park von Birmingham erfolgt am Samstag um 13:30 Uhr.

Aston Villa vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Aston Villa: E. Martinez - Konsa, Diego Carlos, Pau, Digne - Kamara, Tielemans, Cash, Rogers, McGinn - Duran

Ersatzbank Aston Villa: Olsen, Zych (Tor), Bogarde, Nedeljkovic, Buendia, Onana, Watkins, Barkley, Maatsen

Startelf Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Matheus Nunes - Gündogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno (Tor), Simpson-Pusey, Stones, McAtee, O’Reilly, Kovacic, Grealish, Savinho

Bei den Hausherren fallen Spieler wie Mings, Bailey und Ramsey aus. Die Gäste müssen dagegen ohne Akanji, Bobb und Ake auskommen.

Zudem wird der unersetzliche Rodri in der Aston Villa Manchester City Prognose weiterhin schmerzlich vermisst.

Unser Aston Villa - Manchester City Tipp: Doppelte Chance 1X

Sicherlich hat Aston Villa in den letzten Partien auch nicht unbedingt viel Angst und Schrecken verbreitet, doch die Villans können sich in dieser Saison immerhin auf ihre Heimstärke verlassen. Auch in der Champions League läuft es mit Platz 5 nach sechs Spieltagen sehr ordentlich. Bei City geht dagegen alles den Bach runter. Coach Pep Guardiola wirkt ratlos. Da eine Besserung nicht in Sicht ist, können wir den Gästen auch am Samstag in Birmingham nicht mehr als ein Remis zutrauen. Der amtierende Meister ist völlig außer Form und zutiefst verunsichert.