Atalanta Bergamo - Juventus Tipp, Prognose, Quote 15.5.

Unser Atalanta Bergamo - Juventus Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Finale am 15.05.2024 lautet: Seit sechs Pflichtspielen wartet die Alte Dame auf eine siegreiche Partie. In unserem Wett Tipp heute schenkt Juve auch das Coppa-Italia-Finale ab.

Für den italienischen Rekordmeister spricht in unserem Wett Tipp heute aber nicht viel. Die Gäste warten seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Wir spielen daher bei Bwin eine Quote von 1,87 auf „Atalanta Bergamo gewinnt den Titel“.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Juventus auf „Atalanta Bergamo gewinnt den Titel“:

Atalanta Bergamo vs Juventus Quoten Analyse:

So ausgeglichen diese Paarung in der jüngeren Vergangenheit war, so nahe liegen die Siegquoten der Buchmacher beieinander. Fünf der letzten sechs direkten Duelle zwischen Atalanta und der Alten Dame wurden ohne Sieger beendet. Das ist im Coppa-Italia-Finale nicht möglich, bei Gleichstand geht es in die Verlängerung bzw. ein Elfmeterschießen.